Ce jour marque l’ouverture de l’école maternelle n° 47 à Erevan, capitale de l’Arménie, après sa rénovation dans le cadre d’un projet de construction visant à améliorer le chauffage, la résistance sismique et l’efficacité énergétique d’une cinquantaine d’établissements scolaires.

D’un montant de 15 millions d’EUR, le projet est soutenu par BEI Monde, l’E5P, le FVC par l’intermédiaire du PNUD, et la municipalité d’Erevan.

BEI Monde a également rejoint l’initiative de l’Équipe Europe pour la résilience de Syunik, appuyant la construction de deux centres d’enseignement et de formation dont pourront profiter jusqu’à 6 000 enfants et jeunes adultes issus de 50 communautés rurales du sud de l’Arménie.

À l’école maternelle n° 47, rendue plus sûre et plus économe en énergie par sa récente rénovation, les enfants et le personnel ont été accueillis ce jour par Andrea Wiktorin, ambassadrice de l’UE en Arménie, David Cullen, chef d’unité à la DG NEAR (Politique de voisinage et élargissement de l’UE), Maciej Czura, chef de la représentation régionale pour le Caucase du Sud à la Banque européenne d’investissement (BEI), Natia Natsvlishvili, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Arménie, et Levon Hovhannisyan, premier adjoint au maire d’Erevan.

Ils ont eu le plaisir d’annoncer l’achèvement des travaux de mise à niveau des installations en matière de sécurité sismique et d’efficacité énergétique réalisés dans le cadre du projet d’efficacité énergétique d’Erevan. Au total, 15 écoles maternelles bénéficieront d’une rénovation complète en matière d’efficacité énergétique, tandis qu’environ 35 bénéficieront de mesures horizontales dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Les travaux de rénovation incluaient une mise à niveau sismique complète, un renforcement structurel, l’intégration de systèmes solaires photovoltaïques et de chauffage de l’eau ainsi que des améliorations en matière d’efficacité énergétique. L’école a également été mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, renforçant l’accessibilité pour les enfants et le personnel en situation de handicap ainsi que l’inclusion sociale.

Levon Hovhannisyan, premier adjoint au maire d’Erevan : « Nous sommes ici aujourd’hui pour célébrer l’achèvement des travaux de l’école maternelle n° 47, qui seront suivis par d’autres dans le courant de l’année. Grâce au financement et à l’expertise de l’Union européenne, de la BEI, du Fonds du Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et l’environnement en Europe orientale (E5P) et du Fonds vert pour le climat (FVC), les écoles maternelles d’Erevan seront des lieux d’apprentissage mieux chauffés et plus économes en énergie. Les nouvelles mesures d’efficacité énergétique rendront nos écoles maternelles plus confortables et plus sûres pour les enfants et leurs enseignants. Outre l’amélioration des conditions d’apprentissage et de travail, le projet se traduira également par des économies substantielles sur les frais de fonctionnement, que nous pourrons redéployer afin d’apporter d’autres améliorations à la fourniture des services publics. Nous continuons à faire porter tous nos efforts et notre engagement sur la réalisation de nouveaux projets d’efficacité énergétique pour Erevan. »

Andrea Wiktorin, ambassadrice de l’UE en Arménie : « Nous sommes ravis d’accueillir ces enfants et leurs enseignants dans l’école maternelle n° 47 d’Erevan, récemment rénovée et désormais plus économe en énergie. En tant que principal contributeur au Fonds E5P, l’Union européenne se réjouit de contribuer à créer un environnement plus sûr, plus inclusif et plus sain pour les enfants, tout en aidant l’Arménie à utiliser moins d’énergie et de ressources financières. L’efficacité énergétique est un pilier important de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’UE et l’Arménie et des objectifs environnementaux de l’Union européenne. Avec la BEI et d’autres partenaires de l’Équipe Europe, nous pouvons atteindre les objectifs fixés au bénéfice de la population arménienne. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Arménie : « La BEI, la banque de l’Union européenne, est fière d’avoir contribué à un avenir plus sûr pour les enfants arméniens. Une école maternelle de plus à Erevan a été rendue plus sûre grâce à une mise à niveau sismique complète, à un renforcement structurel et à des améliorations sur le plan de l’efficacité énergétique. Les enfants pourront apprendre et jouer dans l’environnement sûr, sain et confortable que nous venons de créer. En même temps, le projet permettra à la municipalité d’Erevan de réduire considérablement ses coûts énergétiques, tout en renforçant l’indépendance énergétique arménienne. Le soutien que ce projet a reçu de l’Union européenne, de la BEI et de l’Équipe Europe, ainsi que de nos partenaires de l’E5P, du PNUD et du FVC démontre clairement le pouvoir de la coopération internationale, et il souligne la valeur sociale des investissements qui s’attaquent aux changements climatiques, améliorant ainsi la vie des citoyens. Je tiens à remercier nos partenaires de la municipalité d’Erevan de nous avoir donné l’occasion de contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants de cette ville, et j’ai hâte de voir les nouvelles rénovations des écoles maternelles. »

Maciej Czura, chef de la représentation régionale de la BEI dans le Caucase du Sud : « Avoir œuvré pour que ces enfants puissent aujourd’hui bénéficier d’un nouvel espace d’apprentissage bien chauffé et confortable est particulièrement gratifiant. Je voudrais souhaiter aux enfants et au personnel de l’école maternelle n° 47 beaucoup de succès dans leur nouveau bâtiment plus sûr et plus respectueux de l’environnement. L’amélioration globale de l’efficacité énergétique, des structures et de l’accessibilité des écoles maternelles arméniennes, ainsi que l’intégration de sources d’énergie renouvelables aideront la municipalité d’Erevan à réduire l’empreinte carbone et à améliorer la durabilité et la résilience cet hiver et au-delà. Ce projet illustre bien l’efficacité de la coopération entre la BEI, l’Union européenne, l’État arménien, l’Équipe Europe et d’autres parties prenantes. »

Natia Natsvlishvili, représentante résidente du PNUD en Arménie : « Le PNUD reconnaît l’importance de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Elle garantit une amélioration de leur performance énergétique d’environ 50 %, ce qui contribue à réduire la précarité énergétique, à améliorer le confort des bénéficiaires et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux engagements pris par l’Arménie au titre de l’accord de Paris et de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’UE et l’Arménie. Nous sommes prêts à renouveler notre soutien au projet dans sa deuxième phase. »

BEI Monde et l’Équipe Europe soutiennent le développement socio-économique et institutionnel durable de la région de Syunik

BEI Monde, la branche de la Banque spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne, s’est également associée à l’initiative de l’Équipe Europe pour la résilience de Syunik, qui a été officiellement lancée ce jour. Il s’agit d’une initiative conjointe de l’Union européenne, de la BEI et d’un groupe d’États membres, dont l’Autriche, la France, l’Allemagne, la Pologne et la Suède, que la Suisse a rejoint en tant que partenaire extérieur. Son objectif principal est de favoriser le développement socio-économique et institutionnel durable de la région de Syunik, en prenant des mesures coordonnées dans la lignée des priorités de développement des autorités régionales et locales et de l’initiative phare UE-Arménie en faveur de la région.

Dans le cadre de cette initiative, BEI Monde et l’Union européenne fourniront un financement et un soutien à la construction de deux centres d’enseignement et de formation ruraux dans le sud de l’Arménie. Cet investissement dans la province de Syunik devrait inclure des possibilités gratuites d’enseignement postscolaire et l’accès à des services manquants, dont pourront bénéficier jusqu’à 6 000 enfants et jeunes adultes (de 6 à 18 ans) issus de 50 communautés rurales.

Informations générales

Le projet d’efficacité énergétique d’Erevan (actuellement dans sa phase I) est mis en œuvre par la municipalité d’Erevan avec le soutien de l’E5P, de la BEI et du FVC par l’intermédiaire du PNUD. Estimé à un coût total de 15 millions d’EUR, il est financé par un prêt de 7 millions d’EUR consenti par la BEI à des conditions favorables, une subvention à l’investissement de 5 millions d’EUR octroyée par E5P, une contribution de 1 million d’EUR du FVC (par l’intermédiaire du PNUD) et des ressources apportées par la municipalité d’Erevan s’élevant à 2 millions d’EUR. Le projet permettra de renforcer l’efficacité énergétique et la résilience des écoles maternelles face aux séismes : 15 d’entre elles devraient être entièrement rénovées, tandis qu’environ 35 autres bénéficieront de mesures horizontales en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Le projet permettra d’améliorer la qualité de vie de plus d’un million de citadins et de réaliser des économies d’énergie de 5 394 MWh par an, tout en réduisant de 1 305 tonnes par an les émissions de carbone et en diminuant considérablement les autres émissions de gaz à effet de serre. Il contribuera à atténuer les effets des changements climatiques et à réduire les dépenses en services énergétiques inscrites au budget municipal d’Erevan.

L’initiative de l’Équipe Europe pour la résilience de Syunik est une initiative conjointe de l’Union européenne, de la BEI et d’un groupe d’États membres, dont l’Autriche, la France, l’Allemagne, la Pologne et la Suède, à laquelle la Suisse s’est associée en tant que partenaire extérieur. L’objectif principal de cette initiative de l’Équipe Europe est de favoriser le développement socio-économique et institutionnel durable de la région de Syunik, en prenant des mesures coordonnées dans la lignée des priorités de développement des autorités régionales et locales et de l’initiative phare UE-Arménie en faveur de la région. Grâce à son mécanisme souple, l’initiative est en mesure d’accueillir d’autres États membres, qui pourront s’y associer en lançant de nouvelles initiatives visant à promouvoir le développement de la région de Syunik.