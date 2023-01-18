Cet accord aidera l’entreprise espagnole à réaliser ses objectifs d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable à des fins d’autoconsommation.

Le prêt vert que la BEI octroie à El Corte Inglés est conforme à la taxinomie de l’UE

.L’innovation est l’autre axe majeur du plan d’investissement financé par la BEI, qui met l’accent, entre autres, sur l’amélioration de la cybersécurité et de la chaîne logistique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et El Corte Inglés ont signé un financement de 74 millions d’EUR au maximum qui permettra à l’entreprise espagnole de renforcer son plan d’efficacité énergétique et de transformation numérique à l’horizon 2024.

Ce financement revêt la forme d’un prêt vert, dont les caractéristiques sont pleinement conformes aux exigences de la Banque européenne d’investissement en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale.

Le plan d’efficacité énergétique d’El Corte Inglés prévoit des améliorations en matière de réfrigération, d’éclairage et de climatisation dans son réseau d’installations et de grands magasins, ainsi que dans la gestion de sa consommation d’énergie. Il comprend également des investissements dans la production d’énergie renouvelable décentralisée et intégrée dans son centre logistique à Valdemoro (Madrid) à des fins d’autoconsommation. Ces mesures seront mises en œuvre sur tout le territoire espagnol et plus de la moitié des sites visés se situent dans des régions relevant de l’objectif de cohésion de l’UE. Le plan d’efficacité énergétique d’El Corte Inglés devrait entraîner jusqu’à 176 GWh d’économies d’énergie par an et produire environ 12 GWh d’énergies renouvelables chaque année.

L’appui de la BEI au plan d’efficacité énergétique de l’entreprise espagnole s’inscrit dans le droit fil du pacte vert pour l’Europe, du plan REPowerEU et du paquet « Ajustement à l’objectif 55 ». L’initiative REPowerEU, présentée en mai 2022 par la Commission européenne, vise à accélérer la transition écologique en déployant des énergies renouvelables en remplacement des combustibles fossiles dans les foyers, l’industrie et la production d’électricité, donnant ainsi un coup d’accélérateur à davantage de mesures d’économie d’énergie à court, moyen et long termes. L’initiative vise à porter de 40 % à 45 % l’objectif à l’horizon 2030 de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans l’UE et à relever de 9 % à 13 % l’objectif contraignant en matière d’efficacité énergétique dans le cadre du paquet « Ajustement à l’objectif 55 ».

Avancées en matière d’innovation

Le plan d’investissement joue un rôle important en matière d’innovation. Les investissements financés renforceront les processus opérationnels dans de nombreux domaines : développement d’outils d’aide à la prise de décision, nouveaux systèmes d’achat optimisés, modèles avancés d’analyse de données et d’automatisation logistique, soutenus par la mise en œuvre de l’analyse de données, de l’intelligence artificielle et d’autres technologies. En outre, El Corte Inglés augmentera ses capacités en matière de cybersécurité afin d’améliorer la résilience du groupe, en accélérant les plans d’atténuation et de correction dans les domaines où des vulnérabilités ont été identifiées.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous nous réjouissons que ce nouveau prêt signé avec El Corte Inglés contribue à optimiser sa consommation d’énergie et à augmenter la production d’énergie à partir de sources renouvelables. En tant que banque du climat, nous considérons l’appui à ce type de projets comme prioritaire pour faire face aux crises énergétique et climatique, de concert avec des initiatives telles que le plan REPowerEU. De même, avec cet accord, nous accélérons également la capacité d’innovation dans des domaines aussi critiques que l’intelligence artificielle, dans un secteur qui crée de la croissance économique et des possibilités d’emploi. »

Santiago Bau, directeur général d’El Corte Inglés : « Cet accord avec la BEI témoigne de l’engagement continu d’El Corte Inglés envers la société et l’environnement, ainsi que de la volonté d’innovation dont a toujours fait preuve l’entreprise. L’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables font partie de nos priorités dans le domaine environnemental. De même, la cybersécurité et l’intelligence artificielle sont essentielles au développement de notre modèle commercial, dont l’objectif ultime est la satisfaction et la confiance de notre clientèle. »

Il s’agit de la troisième opération entre la banque de l’UE et la plus grande chaîne espagnole de grands magasins. Les opérations précédentes ont servi à financer les plans d’El Corte Inglés en matière d’innovation et de transformation numérique sur la période 2016-2021. Cette nouvelle collaboration renforcera encore la compétitivité et accélérera le plan de développement durable de l’entreprise.

Informations générales

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré près de 100 milliards d’EUR au secteur européen de l’énergie. Ces investissements indispensables aident désormais l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction soudaine de l’approvisionnement en gaz russe. Au cours des neuf premiers mois de l’année 2022, le soutien financier auquel la BEI s’est engagée a atteint au total plus de 8,3 milliards d’EUR à l’appui de projets en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de production d’électricité et de stockage au sein de l’UE, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l’économie européenne.

En octobre, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux inégalés afin de soutenir l’objectif du plan REPowerEU visant à mettre un terme à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes. Au cours des cinq prochaines années, 30 milliards d’EUR supplémentaires seront investis, en plus du soutien déjà solide de la BEI au secteur européen de l’énergie. Il est estimé que l’enveloppe spécifique du plan REPowerEU mobilisera 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici à 2027, ce qui contribuera considérablement à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie pour le financement de la lutte contre les changements climatiques.

De plus amples informations sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie sont disponibles ici. Pour connaître les derniers projets que la Banque a financés dans le domaine de l’énergie, veuillez cliquer ici.

À propos d’El Corte Inglés

Le groupe El Corte Inglés est la principale chaîne de grands magasins d’Europe et une référence dans le domaine commercial en Espagne. Sa stratégie de diversification et son engagement à s’adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles demandes de la clientèle l’ont amené à créer différents formats commerciaux et à promouvoir l’« omnicanalité » en alliant les avantages des environnements physique et virtuel. Et ce sur fond d’innovation et d’adaptation continues aux nouveaux besoins de la société. En outre, depuis ses débuts, le groupe affiche son engagement envers la société qui se reflète dans les nombreuses activités culturelles, environnementales, sociales et sportives auxquelles il participe.