Power Capital Renewable Energy, premier producteur indépendant d’énergie solaire d’Irlande, annonce aujourd’hui le bouclage d’un mécanisme financier de 240 millions d’EUR au maximum par un consortium de bailleurs de fonds coordonné par Eiffel Investment Group et parmi lesquels figurent la compagnie d’assurance belge Ethias et la Banque européenne d’investissement.

Cette opération appuiera les projets de ce producteur d’énergie visant à mettre en service des projets solaires représentant une puissance de 1,2 GW d’ici 2025. Elle comprend une tranche initiale de 100 millions d’EUR. Une partie de cette tranche initiale servira à construire des actifs bénéficiant d’accords d’achat d’énergie signés avec Microsoft et une autre entreprise technologique dont le nom ne peut être divulgué ; le reste des actifs ont obtenu un tarif garanti dans le cadre de la mise aux enchères irlandaise RESS 2. Par ailleurs, 100 millions d’EUR supplémentaires pourront être mis à disposition sous la forme d’une tranche additionnelle pour construire d’autres actifs prévus dans la réserve de Power Capital, tandis que 40 millions d’EUR au maximum pourront servir à son développement à l’international.

Eamon Ryan, ministre irlandais de l’environnement, du climat et des communications : « Ce nouveau soutien européen à un investissement dans 1,2 GW d’énergie solaire en Irlande est un vote de confiance à l’égard des énergies renouvelables dans le pays. Il permettra à l’électricité d’origine solaire de supplanter les combustibles fossiles afin de fournir de l’énergie à l’Irlande les jours ensoleillés et contribuera à la réalisation de notre objectif de produire 5 GW d’énergie solaire d’ici 2025. »

Power Capital a été acquis par Omnes Capital en 2020 ; ce repreneur a, depuis, repositionné le promoteur irlandais de projets solaires pour en faire un producteur indépendant d’énergie, qui cherche maintenant à se développer à l’international. Power Capital a conforté sa réputation de premier producteur indépendant d’énergie en Irlande en signant un accord d’achat d’énergie sur portefeuille avec Microsoft et, dans le cadre des enchères RESS 2, c’est l’entreprise irlandaise qui a obtenu l’adjudication de l’une des plus importantes quantités de mégawatts. À l’heure où Power Capital cherche à constituer son portefeuille et à se développer à l’étranger, le soutien apporté par Eiffel Investment Group, Ethias et la BEI témoigne de la confiance que les principaux bailleurs de fonds privés et publics placent dans sa stratégie et ses capacités.

Pierre-Antoine Machelon, responsable de l’équipe Infrastructures d’Eiffel Investment Group, et Roman Londner, vice-président de l’équipe Infrastructures : « Nous nous réjouissons vivement de ce partenariat avec Power Capital, car nous sommes convaincus de l’excellence opérationnelle de son équipe et de son portefeuille de projets prometteur et diversifié. Il est absolument nécessaire de financer ces projets irlandais liés aux énergies renouvelables si nous voulons atteindre nos objectifs communs de transition énergétique en Europe. »

Justin Brown et Peter Duff, co-directeurs généraux et fondateurs de Power Capital Renewable Energy : « Attirer un club d’investisseurs aussi prestigieux dans le secteur solaire irlandais, c’est fantastique. Nous avons déjà entamé les travaux de construction et des actifs d’une puissance de 230 MW devraient être achevés d’ici la fin de l’année dans les comtés de Cork, Wexford, Louth et Meath. Grâce au soutien d’Eiffel Investment Group, de la BEI et d’Ethias, nous pourrons rapidement mettre en œuvre nos projets de construction au cours des prochaines années. »

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La BEI se félicite de soutenir l’un des investissements les plus importants jamais effectués dans l’énergie solaire en Irlande. Cette nouvelle initiative renforcera la production d’énergie renouvelable au niveau national et réduira les émissions de carbone, tout en montrant à quel point les partenaires européens soutiennent la transition énergétique. »

Michael Pollan, directeur associé chez Omnes : « Ce partenariat permettra à Power Capital d’accélérer sa transformation en chef de file de la production d’énergie solaire en Irlande, à un moment où le pays indique un besoin croissant d’énergies renouvelables. Nous sommes ravis qu’Eiffel Investment Group, la BEI et Ethias nous accompagnent. »

Joris Laenen, directeur Vie & Investissements chez Ethias : « Dans le cadre de son engagement ESG et après avoir récemment rejoint l’initiative Science Based Targets, Ethias continue de soutenir la transition énergétique en effectuant ce nouvel investissement. Celui-ci cadre parfaitement avec sa stratégie de repositionnement de son portefeuille d’investissements dans des secteurs à moindre intensité de carbone, tout en opérant une diversification géographique non loin de ses principaux investissements directs en Belgique. Nous estimons que la direction de Power Capital a, jusqu’à présent, parfaitement œuvré à devenir le plus grand fournisseur d’énergie solaire d’Irlande, ce qui nous a convaincus de rejoindre des partenaires financiers historiques de premier rang tels qu’Omnes et Eiffel Investment Group. »

Akereos Capital a agi en tant que teneur de livre unique, structurateur et conseiller exclusif en matière de dette de Power Capital et a également été le conseiller financier exclusif de Power Capital dans le cadre de l’accord d’achat d’énergie signé avec Microsoft. Power Capital a bénéficié des conseils d’Arthur Cox et de Philip Lee (dans le domaine juridique), tandis qu’Eiffel Investment Group a été conseillé par Eversheds Sutherland.

Informations générales

À propos d’Ethias

Ethias est une compagnie d’assurances belge qui a développé un modèle économique unique axé sur les services directs, numériques et publics. Cette stratégie s’appuie avec succès sur l’engagement de ses 1 900 collaboratrices et collaborateurs, la confiance de sa clientèle (1 200 000 particuliers et plus de 40 000 clients dans les secteurs public et privé), le soutien de ses actionnaires publics, ses 100 ans d’expérience et sa solidité financière. Ethias innove constamment pour créer de la valeur et répondre aux besoins de demain en instaurant des écosystèmes dans des domaines tels que la santé, la mobilité et le logement, et en plaçant une approche durable et responsable au cœur de sa mission.

À propos d’Omnes

Omnes est un acteur de premier plan du capital-investissement et de l’investissement en infrastructures. Avec plus de 5 milliards d’EUR d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement dans trois domaines clés : le capital-risque, le capital-développement et le capital-transmission, et soutient également les infrastructures. L’entreprise s’engage en faveur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et a créé la Fondation Omnes pour financer des initiatives en faveur des enfants et des jeunes. Elle est signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations unies.

À propos de Power Capital Renewable Energy

Power Capital Renewable Energy est un producteur indépendant d’énergie établi en Irlande en 2011. Il a développé un portefeuille de projets solaires représentant plus de 1 200 MW en Irlande et a également renforcé sa présence à l’international. En 2020, Omnes Capital a effectué un investissement stratégique dans l’entreprise et depuis lors, celle-ci opère une transition pour devenir un producteur d’énergie.

Le bureau de Dublin dispose d’une équipe en pleine croissance dont les compétences couvrent les domaines de l’ingénierie, de la finance, du droit, de la planification environnementale et de la construction. L’entreprise poursuit l’élaboration de projets solaires en Irlande et développe également des sites de stockage de batteries au niveau du réseau. Power Capital construit actuellement des parcs solaires d’une puissance de 230 MW dans les comtés de Wexford, Cork, Meath et Louth, couverts par des accords d’achat d’électricité conclus avec des entreprises. Power Capital a également obtenu l’adjudication de plus de 300 MW dans le cadre des enchères RESS 2, et la construction des actifs débutera au second semestre 2023.

À propos d’Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group est un gestionnaire d’actifs qui totalise environ 5 milliards d’EUR d’encours (données à fin 2022, y compris engagements non utilisés). Les clients d’Eiffel Investment Group sont de grands investisseurs institutionnels (assureurs, fonds communs de placement, fonds de pension, banques, grands gestionnaires de patrimoine et investisseurs publics) ainsi que des particuliers, par des réseaux de distribution intermédiée.

Eiffel Investment Group cultive une forte expertise industrielle, notamment dans le domaine de la transition énergétique, mais aussi dans la santé, l’agroalimentaire et le numérique. Il finance les entreprises et leurs actifs dans le cadre de quatre grandes stratégies : la dette privée, les infrastructures de transition énergétique, le capital-investissement, les actions et crédits cotés.

La mission d’Eiffel Investment Group est d’investir pour un monde durable. Ses stratégies d’investissement visent à générer non seulement une solide performance financière, mais aussi un impact positif sur l’environnement et la société.

Eiffel Investment Group compte environ 80 collaboratrices et collaborateurs talentueux, principalement à Paris, mais aussi à Amsterdam, Varsovie et New York. Le fonds Eiffel Transition Infrastructure est exclusivement réservé aux clients professionnels.