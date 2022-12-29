© Shutterstock

Des titres des différentes catégories ont été souscrits par la BEI et le FEI.

Les fonds supplémentaires soutiendront les investissements et les besoins en fonds de roulement des PME et ETI italiennes.

UniCredit vient de conclure une nouvelle opération de titrisation sur un portefeuille de prêts à la consommation représentant un montant total d’environ 850 millions d’EUR.

Notées par les agences DBRS et Moody’s, les tranches de rang privilégié et mezzanine émises par la structure de titrisation ont été acquises par la Banque européenne d’investissement (BEI) pour une valeur totale de 700 millions d’EUR, le Fonds européen d’investissement (FEI) ayant, quant à lui, souscrit un montant supplémentaire de 50 millions d’EUR. Cette acquisition intervient à la suite de l’engagement pris par UniCredit de fournir, au cours des 36 prochains mois, des prêts supplémentaires à hauteur de ces mêmes montants à des petites et moyennes entreprises ainsi qu’à des entreprises de taille intermédiaire établies en Italie.

D’une échéance minimale de 24 mois, les prêts assortis de conditions avantageuses pourront servir à soutenir les projets d’investissement des entreprises ou à répondre à leurs besoins en matière de fonds de roulement. Une part d’au moins 30 % du total sera affectée à des initiatives visant à soutenir l’adoption par les entreprises de modèles économiques plus durables sur le plan environnemental.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI et présidente du FEI : « Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle clé dans la promotion des investissements verts et innovants. Grâce à l’excellente relation entre le Groupe BEI et UniCredit, que cette opération vient consolider, les PME et ETI italiennes pourront bénéficier de financements à des conditions avantageuses qui leur permettront d’investir dans leur avenir. »

Remo Taricani, directeur adjoint d’UniCredit Italia : « Les PME sont le moteur de notre économie et il est de notre responsabilité de les aider à se développer et de les soutenir également dans le processus de transition écologique. Ces nouveaux prêts témoignent de notre engagement permanent à cet égard, que notre longue collaboration avec le Groupe BEI renforce davantage. Ces fonds supplémentaires permettront d’apporter un soutien concret aux entreprises afin qu’elles continuent de servir efficacement leurs clients et les collectivités au sein desquelles elles opèrent. »

Cette nouvelle opération s’inscrit dans le cadre de la collaboration avec le Groupe BEI (BEI et FEI) qui, conformément aux objectifs d’efficacité du capital définis dans le plan « UniCredit Unlocked », a abouti au cours de l’année écoulée à la conclusion de cinq opérations de titrisation importantes grâce auxquelles UniCredit a pu mettre des crédits supplémentaires à la disposition des entreprises des pays où il opère.

En particulier, au cours de l’été, UniCredit et le Groupe BEI, dans le cadre du Fonds de garantie européen (EGF), ont conclu trois titrisations synthétiques de portefeuille qui ont permis aux banques du groupe UniCredit de mettre quelque 5,6 milliards d’EUR de crédits supplémentaires à la disposition d’entreprises en Italie, en Allemagne et en Bulgarie.

Par ailleurs, en novembre 2021, une première opération de titrisation synthétique sur un portefeuille de prêts, pour lequel le Groupe BEI a fourni une sureté sur la tranche mezzanine, avait déjà été signée. L’opération a permis à UniCredit de mettre à la disposition des PME italiennes de nouveaux prêts pour un montant de 720 millions d’EUR.

Toutes les opérations mentionnées, qui ont vu UniCredit Bank AG intervenir en tant qu’arrangeur unique et, en ce qui concerne la titrisation des prêts à la consommation seulement, également en tant qu’unique chef de file, s’inscrivent dans le cadre de la collaboration plus large entre UniCredit et le Groupe BEI. Pour la seule période 2021-2022, celle-ci a permis de mobiliser plus de 10 milliards d’EUR de ressources financières à l’appui d’entreprises établies dans les pays où UniCredit exerce ses activités.

Note au responsable de publication

Fonds européen d’investissement (FEI)

Le FEI fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Il conçoit et déploie des instruments de capital-risque et de capital de croissance, de garantie et de microfinance, qui ciblent le segment des microentreprises et des PME européennes. Il soutient également les investissements dans les fonds pour le climat et les infrastructures, en mettant un accent particulier sur l’action pour le climat et la durabilité environnementale. Par ses activités, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de lutte contre les changements climatiques, ainsi que de soutien à l’innovation, à la recherche et au développement, aux entreprises, à la croissance et à l’emploi.

Le Fonds de garantie européen (EGF)

L’EGF a été mis en place par le Groupe BEI avec la contribution des États membres de l’UE pour protéger les entreprises frappées par la crise du coronavirus. Avec près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et à sa filiale, le FEI (Fonds européen d’investissement), de mettre rapidement à la disposition des petites et moyennes entreprises, pour l’essentiel, des prêts, des garanties, des titres adossés à des actifs, des fonds propres et d’autres instruments financiers. L’EGF fait partie du train de mesures d’aide à la reprise de l’Union européenne, qui prévoit de fournir un montant total de 540 milliards d’EUR pour stimuler les composantes de l’économie de l’UE les plus durement touchées par la crise. Son objectif est d’assurer que les entreprises ayant des plans d’activité viables puissent obtenir les liquidités nécessaires pour surmonter les difficultés liées à la crise provoquée par la pandémie. Il vise également à apporter aux entreprises en bonne santé le soutien dont elles ont besoin pour se développer.

UniCredit

UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne mettant en œuvre un modèle unique de prestation de services en Italie, en Allemagne et en Europe centrale et orientale. Son objectif premier est de donner aux collectivités les moyens de progresser, en offrant les meilleurs services possibles à toutes les parties prenantes et en libérant le potentiel de ses clients et de ses collaborateurs dans toute l’Europe.

Elle dessert plus de 15 millions de clients, qu’elle place au cœur de ses activités sur tous ses marchés. UniCredit est structurée autour de quatre régions géographiques principales et de deux branches d’activité : Entreprises et Particuliers. Cela lui permet d’être proche de ses clients tout en tirant parti de la dimension du groupe pour proposer une gamme complète de produits.

Sa transition numérique et son engagement envers les principes ESG sont des facteurs clés pour les services fournis. Ils l’aident à offrir l’excellence à ses parties prenantes et à créer un avenir durable pour ses clients, les collectivités et ses collaborateurs.