La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 2,5 milliards de SEK (environ 230 millions d’EUR) avec la Ville de Stockholm pour financer des logements économes en énergie.

Cet investissement contribuera à la construction de 1 500 nouveaux logements économes en énergie dans la capitale suédoise.

Les prix de l’énergie sont en augmentation tandis que l’impératif d’indépendance énergétique se fait plus pressant. Dans le même temps, on constate un besoin de logements modernes, abordables et respectueux du climat en Suède et ailleurs. C’est pourquoi la BEI, qui est la banque de l’UE, soutient ce grand projet de logement ainsi que les plans d’aménagement de la capitale suédoise. La ville de Stockholm et les communes environnantes concentrent près de 25 % des Suédois. Elles forment aussi la plus grande agglomération urbaine de la région nordique. Accroître le parc public de nouveaux logements locatifs dans des zones urbaines existantes améliorera la mixité sociale d’une ville en croissance rapide comme Stockholm. Ainsi, la construction de plus de 1 500 logements favorisera le parc abordable. Ces nouveaux bâtiments, conjugués à la rénovation de 200 logements supplémentaires, contribueront à apporter des solutions face à une situation démographique, sociale et économique complexe dans cette région en expansion rapide qui est la plus grande et la plus solide sur le plan économique de Suède.

Des factures énergétiques en baisse

Les logements de haute qualité et économes en énergie satisferont à des normes d’efficacité énergétique élevées, avec à la clé une réduction des charges d’exploitation et des coûts de l’énergie. Le projet présente une excellente performance environnementale du fait qu’il cible des niveaux d’efficacité énergétique inférieurs de 25 % à ceux requis pour les bâtiments à émissions quasi nulles (NZEB). Dans le même temps, les nouveaux logements, qui représentent 95 % du projet, sont directement classés comme composante relevant de l’action pour le climat.

Les logements seront construits par les trois bailleurs dont la municipalité est propriétaire et viendront compléter les activités de construction et de rénovation du secteur privé. Les municipalités suédoises ont l’obligation légale de fournir des logements locatifs sans discrimination, afin d’assurer un traitement équitable et juste de l’ensemble de leurs habitants. En conséquence, elles sont propriétaires de grands parcs de logements locatifs et jouent un rôle important à ce titre dans la transition énergétique.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations en Suède : « La lutte contre les changements climatiques est l’une des grandes priorités de la BEI. Investir dans l’efficacité énergétique est l’un des moyens d’économiser l’énergie les plus rationnels et les plus efficaces au regard des coûts. Par conséquent, nous sommes heureux de soutenir les efforts de la Ville de Stockholm pour fournir des logements intelligents, durables et basse consommation. Le projet constitue non seulement un pas en avant dans le développement urbain durable en Suède, mais devrait également entraîner une réduction de la consommation d’énergie pour les habitants, qui verront ainsi leurs factures baisser. »

Sofie Nilvall, trésorière de la Ville de Stockholm : « La Ville de Stockholm apprécie la relation de longue date qu’elle entretient avec la Banque, qui accorde des prêts à long terme en adéquation avec ses besoins de financement. Le cofinancement de la BEI contribue à la diversification du portefeuille d’emprunts de la Ville et lui permet de financer ses projets d’aménagement urbain, ce qui est bénéfique pour le climat comme pour la population. »

Contexte stratégique

Le financement du projet s’inscrit dans le cadre des objectifs prioritaires de prêt de la Banque en matière d’efficacité énergétique et d’action en faveur du climat et est aligné sur les objectifs de l’accord de Paris. Le projet contribuera également au plan national pour le climat et l’énergie de la Suède, ainsi qu’aux plans environnementaux et climatiques de la Ville de Stockholm. Parallèlement, il soutiendra les objectifs européens et nationaux en matière d’efficacité énergétique. En particulier, le projet est aligné sur la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, la directive relative à l’efficacité énergétique et la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie (2019). Il vise en outre à satisfaire aux critères de la taxinomie de l’UE pour la construction des nouveaux bâtiments.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI) fournit des financements à long terme pour des investissements économiquement viables afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union européenne. Assurer une transition juste pour tous et toutes est l’un des quatre objectifs généraux que s’est fixés le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2021-2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale d’ici à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos de REPowerEU

REPowerEU est le plan de la Commission européenne visant à rendre l’Europe indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030, compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le plan REPowerEU définit une série de mesures visant à réduire rapidement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes et à accélérer la transition verte, tout en renforçant la résilience du système énergétique à l’échelle de l’UE. Il s’appuie sur les éléments suivants : A) la diversification et la recherche d’autres sources d’énergie ; B) les économies d’énergie que chaque citoyen, entreprise et organisation est en mesure de réaliser ; C) l’essor des énergies renouvelables propres, l’accélération de la transition écologique et la stimulation des investissements dans les énergies renouvelables.

À propos de la Ville de Stockholm

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de la Ville de Stockholm.