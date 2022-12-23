© Affibody

La BEI octroie un prêt de 20 millions d’EUR à l’entreprise biopharmaceutique suédoise Affibody.

Le prêt de la BEI financera la recherche-développement de biomédicaments de nouvelle génération contre le cancer et les maladies inflammatoires.

Cet accord bénéficie du soutien du programme InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé aujourd’hui avoir accordé à Affibody un prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’EUR avec le soutien du programme InvestEU. Affibody est une société suédoise de biotechnologie mettant au point des médicaments au stade clinique. Elle se spécialise dans la mise au point de biomédicaments de nouvelle génération s’appuyant sur une technologie exclusive, ciblant les besoins médicaux non satisfaits en immunologie et en oncologie.

L’investissement soutiendra les activités de recherche-développement (R-D) d’Affibody en Europe, concernant des biomédicaments de nouvelle génération destinés à traiter les maladies inflammatoires et le cancer. Il devrait engendrer la création de plus de 100 emplois dans ce secteur et renforcer la compétitivité de la filière européenne des biotechnologies.

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Faciliter le développement de traitements innovants pour lutter contre le cancer et d’autres maladies graves, voilà l’un des investissements les plus précieux que nous puissions faire. Cet accord, soutenu par InvestEU, constitue une nouvelle étape visant à faire en sorte que l’Europe reste à la pointe de la recherche et du développement dans le domaine médical. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations en Suède : « Il est essentiel de soutenir les entreprises biotechnologiques prometteuses axées sur les traitements en phase clinique pour renforcer la compétitivité du secteur européen de la santé et des sciences de la vie. Ce projet cadre parfaitement avec la stratégie d’investissement de la BEI et avec notre objectif de soutenir des entreprises biotechnologiques hautement innovantes, qui développent, dans le domaine des sciences de la vie, des produits révolutionnaires qui sont susceptibles de transformer et d’améliorer considérablement la qualité de vie des populations. Dans cet esprit, nous sommes heureux de soutenir la recherche de pointe d’Affibody sur des solutions thérapeutiques contre le cancer et les maladies inflammatoires, en aidant l’entreprise à développer des biomédicaments de nouvelle génération. »

David Bejke, président-directeur général d’Affibody : « Nous sommes très heureux et reconnaissants du soutien de la BEI, qui nous aidera à progresser vers l’obtention potentielle des premières autorisations de mise sur le marché d’une nouvelle classe de produits biologiques pouvant améliorer et prolonger la vie de nombreux patients. »

Informations générales

À propos d’Affibody

Affibody est une société biopharmaceutique intégrée dotée d’un large portefeuille de produits ; axée sur le développement au stade clinique de biomédicaments de nouvelle génération innovants, bi- et multispécifiques, elle s’appuie sur sa plateforme technologique exclusive, Affibody® molecules.

Grâce à son modèle économique validé, l’entreprise dispose d’une capacité éprouvée d’identifier et de prioriser les projets stratégiques, en temps opportun et en éliminant les risques. Affibody a établi, avec des sociétés pharmaceutiques internationales, plusieurs partenariats portant sur le développement et la commercialisation de ses innovations.

Patricia Industries, actionnaire principal d’Affibody, fait partie d’Investor AB, l’une des sociétés d’investissement les plus anciennes et les plus importantes de Suède, dotée d’une vaste expérience dans la création de valeur à long terme en faveur de grandes entreprises spécialisées dans les sciences de la vie.

À propos de la Banque européenne d’investissement

« Assurer une transition juste pour tous » est l’un des quatre objectifs généraux que s’est fixés le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2022 à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

Ce projet soutient les priorités d’Horizon Europe visant à consolider les fondements scientifiques et technologiques de l’Union européenne et l’espace européen de la recherche (EER), notamment le pilier « Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » à l’appui de la santé, la recherche, le développement et l’innovation.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires en lien avec les grandes priorités européennes, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux PME. Le programme InvestEU rassemble tous les outils financiers de l’UE pour soutenir l’investissement en rendant le financement des projets plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme sont le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investiront dans des projets en utilisant la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentera leur capacité de prise de risques et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires. Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend le Fonds européen d’investissement, est le principal partenaire chargé de la mise en œuvre du programme InvestEU.