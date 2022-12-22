Ce nouveau mandat couvre trois instruments d’apport de fonds propres, pour un total de 180 millions d’EUR au maximum.

Alexander Pulev, ministre bulgare de l’innovation et de la croissance, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, et Hubert Cottogni, directeur du département Gestion des mandats du FEI, se sont déclarés satisfaits de voir se poursuivre l’excellente collaboration entre le Groupe BEI et l’État bulgare.

L’opération « RRF Bulgaria Equity » porte sur un mandat de 180 millions d’EUR financé par la Facilité pour la reprise et la résilience de la Bulgarie. La République de Bulgarie a chargé le Fonds européen d’investissement (FEI) de mettre en œuvre ce mandat pour apporter des financements en fonds propres à l’appui de la croissance, de l’innovation et des investissements dans la neutralité climatique et la transformation numérique ; ces ressources bénéficieront aux entreprises bulgares les plus touchées par les effets négatifs et durables de la crise du COVID-19 sur l’économie.

Le fonds de fonds géré par le FEI investira dans des fonds et des mécanismes régionaux ou nationaux qui, à leur tour, soutiendront des projets de transfert de technologie, des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire afin de favoriser l’innovation et de faciliter la transition vers l’économie de la connaissance. Ils pourront également financer des investissements en fonds propres (comme dans des projets d’infrastructure) en faveur de la neutralité climatique et de la transformation numérique.

Les instruments de fonds propres actuellement envisagés comprennent des investissements dans des projets ciblant la croissance, l’innovation et les infrastructures aux fins de la neutralité climatique et de la transformation numérique.

Alexander Pulev, ministre de l’innovation et de la croissance de la République de Bulgarie : « En signant cet accord, nous donnons notre feu vert à l’investissement de 180 millions d’EUR dans des entreprises bulgares et ce montant pourrait facilement dépasser les 200 millions d’EUR grâce aux investissements privés qu’il attirera. Au-delà des chiffres, nous déléguons au FEI, notre partenaire de long terme, l’importante responsabilité de soutenir les entreprises bulgares dans leurs efforts de développement et d’introduction de solutions innovantes, et de les aider à renforcer leur compétitivité, pénétrer sur de nouveaux marchés et, enfin et surtout, accroître leur efficacité énergétique et leur neutralité climatique. Ce financement en fonds propres couvre un large éventail d’entreprises à différents stades de développement, intervenant dans des secteurs économiques très divers, et cela présente aussi un avantage considérable. »

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « La BEI et le FEI entretiennent depuis longtemps une collaboration fructueuse avec l’État bulgare. Cette coopération étroite a permis d’élaborer de nouvelles initiatives de financement qui garantiront que les entreprises de toute la Bulgarie bénéficient de ce programme de relance sans précédent. Nous sommes déterminés à appuyer la reprise économique à l’issue de la pandémie et la transition écologique dans toute l’Europe en maximisant l’incidence des nouveaux investissements soutenus par la Facilité pour la reprise et la résilience. »

« Nous nous félicitons de signer ce nouveau mandat d’apport de fonds propres que la Bulgarie confie au FEI, mandat qui sera financé par les ressources de la Facilité pour la reprise et la résilience du pays. Ce nouvel accord s’appuie sur notre solide coopération, qui a déjà contribué, notamment, au développement d’un écosystème de capital-risque et de capital-investissement dynamique et florissant en Bulgarie. Grâce à cette nouvelle initiative, nous sommes impatients de contribuer aux priorités stratégiques du plan pour la reprise et la résilience de la Bulgarie, notamment à la poursuite du développement du marché du capital-risque et du capital-investissement, en apportant un nouveau soutien aux idées innovantes et aux start-up, en les aidant à développer des technologies et des produits pionniers et à réaliser leur potentiel de croissance », a ajouté Hubert Cottogni, directeur du département Gestion des mandats du FEI.

La Bulgarie devrait recevoir près de 6,27 milliards d’EUR de subventions et de prêts au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience de l’UE. Les réformes et les investissements effectués dans le cadre du plan aideront la Bulgarie à devenir plus durable, plus résiliente et mieux préparée aux défis de la transformation écologique et numérique ainsi qu’aux possibilités qu’elle offre. La mise en œuvre du plan favorisera la croissance économique et créera des emplois.

Le plan pour la reprise et la résilience approuvé pour la Bulgarie prévoit que le Fonds européen d’investissement gérera environ 330 millions d’EUR de fonds afin de mettre en œuvre des produits de garantie au titre du compartiment « États membres » d’InvestEU et des instruments de fonds propres au titre du volet « Industrie intelligente » du plan pour la reprise et la résilience.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est spécialisé dans le capital-risque à l’appui des petites et moyennes entreprises (PME) dans toute l’Europe. Il fait partie du Groupe BEI. Ses actionnaires sont la BEI, l’Union européenne (représentée par la Commission européenne) et toute une gamme d’institutions bancaires et financières publiques et privées.