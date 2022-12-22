UBB est la première institution financière bulgare à signer un accord de garantie au titre d’InvestEU pour promouvoir la compétitivité, l’innovation et le développement durable.

La collaboration devrait également accélérer le processus de transition écologique dans de nombreuses entreprises bulgares.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) et United Bulgaria Bank (UBB) ont signé ce jour le premier accord dans le cadre d’InvestEU en Bulgarie. Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, Dobromir Dobrev, directeur exécutif chargé des services bancaires aux entreprises et des marchés chez UBB, et Hubert Cottogni, directeur et chef du département Gestion des mandats au FEI, ont souligné l’importance stratégique de cet accord pour la compétitivité des entreprises locales.

L’accord prévoit que le FEI accordera des garanties pour des prêts dans trois domaines d’action clés. La garantie pour la compétitivité soutiendra l’octroi de nouveaux prêts aux PME pour environ 76 millions d’EUR de sorte à appuyer leur compétitivité, leur croissance et leurs emplois. La garantie pour la durabilité couvrira environ 24 millions d’EUR de nouveaux prêts en faveur des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire (ETI) afin de contribuer à la transition écologique de l’Europe. Des prêts supplémentaires pour un montant de 10 millions d’EUR seront couverts par la garantie pour l’innovation et la transition numérique des PME et soutiendront les entreprises qui élaborent et mettent sur le marché de nouveaux produits, services et processus.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Le Groupe Banque européenne d’investissement se réjouit de son rôle de partenaire stratégique de la Commission européenne dans la mise en œuvre d’InvestEU. Nous sommes ainsi en mesure de financer davantage de projets innovants et à haut risque. En collaboration avec nos partenaires, nous allons combler des lacunes du marché et réduire le risque pour les investisseurs tiers, privés ou publics, en mobilisant des investissements qui sont actuellement ralentis ou entravés par la conjoncture économique incertaine. Nous apprécions la réponse très proactive d’UBB à InvestEU ; il s’agit là de la première opération en Bulgarie et de l’une des premières dans l’UE. L’accord conclu ce jour intensifiera encore la coopération entre le FEI et UBB dans des domaines d’action clés de l’UE et stimulera la compétitivité des entreprises bulgares. »

Dobromir Dobrev, directeur exécutif chargé des services bancaires aux entreprises et des marchés chez UBB : « Je suis fier de constater que, sept ans après avoir signé la première opération au titre du plan Juncker en Bulgarie en 2015, notre banque est de nouveau aux avant-postes du marché avec le programme InvestEU. Je suis encore plus fier que cette démarche soit le fait de deux entreprises qui font partie du groupe KBC en Bulgarie – non seulement UBB, mais aussi UBB Interlease. Ce nouvel accord de garantie témoigne de notre partenariat fructueux à long terme. Nous signons ce jour un accord portant sur l’octroi de plus de 110 millions d’EUR de nouveaux prêts et crédits-bails pour les PME et petites ETI bulgares. Il s’agit là de la première opération dans le cadre d’InvestEU en Bulgarie. Nous pourrons ainsi soutenir la compétitivité des entreprises locales et accroître l’activité de prêt dans les domaines stratégiques du développement durable, de l’innovation et de la transition numérique. Nous sommes convaincus que le programme InvestEU aidera les PME et les petites ETI bulgares à concrétiser leurs projets d’investissement et à se procurer des fonds assortis de conditions préférentielles et d’exigences de sûreté moindres. »

Hubert Cottogni, directeur et chef du département Gestion des mandats au FEI : « Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec United Bulgarian Bank, cette fois dans le cadre du programme InvestEU. Cet accord vise à acheminer des financements vers les entreprises bulgares afin de les aider à devenir plus compétitives et innovantes et à investir dans une transition écologique et durable. Compte tenu des défis énergétiques auxquels nous sommes confrontés actuellement en Europe, nous sommes convaincus que le soutien financier généré par cette collaboration permettra à ces entreprises de réaliser des progrès importants dans la transition écologique. »

Informations générales

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est spécialisé dans le capital-risque à l’appui des petites et moyennes entreprises (PME) dans toute l’Europe. Il fait partie du Groupe BEI. Les actionnaires du FEI sont la BEI, l’UE, représentée par la Commission européenne, et tout un éventail d’institutions bancaires et financières publiques et privées.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour appuyer les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentera leur capacité de prise de risques et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.