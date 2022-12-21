Lors d’une visite à Amman, la vice-présidente de la BEI signe un nouveau prêt de 63 millions d’USD à l’appui d’initiatives conjointes.

Il s’agit d’un programme commun de soutien à l’expansion des entreprises et à la création d’emplois dans toute la Jordanie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’associe à Jordan Kuwait Bank (JKB) pour améliorer l’accès des entreprises aux financements dans l’ensemble de la Jordanie, dans le cadre d’un nouveau prêt de 63 millions d’USD, annoncé à Amman.

La Banque européenne d’investissement a accepté de fournir 63 millions d’USD à JKB pour faciliter le financement des entreprises locales. De nouvelles lignes de crédit permettront aux entreprises de tout le pays de développer leurs activités, de créer des emplois et d’exploiter de nouveaux débouchés. Il s’agit du deuxième prêt que la BEI consent à Jordan Kuwait Bank ; il s’inscrit dans le cadre d’un programme de financement plus large de 350 millions d’EUR, approuvé par la BEI en mai 2022, visant à renforcer la résilience économique du secteur privé jordanien.

Le tout dernier soutien de la BEI aux investissements du secteur privé en Jordanie a été confirmé lors d’une visite officielle que Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, a effectuée à Amman.

Haethum Buttikhi, directeur général de Jordan Kuwait Bank, a commenté l’opération en ces termes : « Jordan Kuwait Bank finance les investissements des entreprises, des entrepreneurs et des exploitations agricoles dans toute la Jordanie et reste déterminée à soutenir les PME et les entreprises de taille intermédiaire, qui constituent l’épine dorsale de l’économie du pays. Cette nouvelle coopération avec la BEI vise à appuyer les investissements des entreprises et les PME jordaniennes, à financer des segments clés en Jordanie et à aider les clients nouveaux et existants à croître et à prospérer. En outre, et malgré tous les obstacles économiques rencontrés et les taux d’intérêt élevés en Jordanie, nous parvenons à offrir des taux d’intérêt bas pour soutenir les PME grâce à ce prêt qui nous est accordé. »

« En Jordanie et dans le monde entier, les entreprises ont été mises à rude épreuve par les chocs des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, l’inflation, les défis économiques et commerciaux, causés par la pandémie de COVID-19, les conflits régionaux et les changements climatiques. Cette nouvelle coopération avec Jordan Kuwait Bank démontre comment les partenaires jordaniens et européens peuvent soutenir les entreprises jordaniennes, leur permettant ainsi de créer des emplois et de développer leurs activités. La Banque européenne d’investissement est heureuse d’offrir un nouveau prêt ciblé de 63 millions d’USD pour soutenir les entreprises jordaniennes et la Jordanie au cours de cette période difficile et incertaine », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

L’ambassadrice Maria Hadjitheodosiou – cheffe de la délégation de l’Union européenne auprès du Royaume hachémite de Jordanie – a quant à elle conclu : « L’Union européenne s’est engagée à soutenir le secteur privé en Jordanie. Ce nouvel appui de la Banque européenne d’investissement destiné à faciliter l’accès des entreprises jordaniennes aux financements illustre comment l’Équipe Europe renforce la résilience économique et contribue à la création d’emplois. »

Travailler avec des partenaires jordaniens pour renforcer la résilience économique régionale

Le financement de la BEI s’inscrit dans le cadre du « Jordan Loan for SMEs and Midcaps », un programme de financement simplifié de 350 millions d’EUR convenu par les 27 actionnaires de la Banque européenne d’investissement en mai 2022.

Cette initiative – le plus important soutien de la BEI destiné aux investissements du secteur privé en Jordanie – renforce l’accès des entreprises jordaniennes aux financements, appuie la résilience économique et contribue à réduire l’impact des conflits en Ukraine et en Syrie et l’incidence de la pandémie de COVID-19.

Soutien de l’Équipe Europe aux investissements du secteur privé en Jordanie

Le dernier prêt en date mis en place par la BEI pour financer des entreprises en Jordanie s’inscrit dans le cadre de l’engagement international accru de la Banque pour veiller à ce que les entreprises puissent continuer à accéder aux financements lorsqu’elles sont confrontées à des défis sanitaires, économiques et commerciaux sans précédent. Cet engagement a été approuvé par les ministres des finances de l’Union européenne dans les semaines qui ont suivi le début de la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement est la plus grande banque publique internationale au monde ; elle a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’Union européenne. Depuis 1979, la BEI a fourni 927 millions d’EUR à l’appui d’investissements privés dans l’ensemble de la Jordanie.

Informations générales

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Jordan Kuwait Bank (JKB) est une société anonyme jordanienne créée en 1976. Elle a depuis évolué avec succès pour tenir un rôle majeur dans le système bancaire du pays. La banque exploite actuellement un réseau de 68 agences réparties sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’une succursale à Chypre. JKB détient Ejara Leasing Company à 100 % et contrôle United Financial Investments (UFICO) à 95,6 %. JKB est également présente dans le capital et représentée au conseil d’administration d’Algeria Gulf Bank (Algérie), de Quds Bank (Palestine) et de Middle East Payment Services – MEPS (Jordanie).