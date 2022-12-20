Les activités de recherche-développement financées par la BEI stimuleront la transformation numérique des réseaux électriques et une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique.

Ormazabal développera également de nouveaux équipements pour appuyer la mobilité électrique.

Le prêt de la BEI est soutenu par le nouveau programme InvestEU de l’Union européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec Ormazabal un prêt de 40 millions d’EUR, qui permettra à l’entreprise industrielle basque de mettre en œuvre son plan d’investissement dans les activités de recherche-développement (R-D) en Espagne, au cours des quatre prochaines années. L’accord bénéficie du soutien du programme InvestEU, qui fournit aux partenaires chargés de la mise en œuvre une garantie budgétaire de l’UE, grâce à laquelle ils peuvent augmenter leur capacité de prise de risques. Le programme InvestEU contribue ainsi à attirer des investissements publics et privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne.

L’un des principaux fabricants de solutions et développeurs technologiques dans le secteur de la distribution d’électricité, Ormazabal est basé dans le pôle technologique de Zamudio (Biscaye) et présent dans plus de 50 pays. Le plan d’investissement renforcera la capacité d’innovation de cette entreprise, qui détient quelque 300 brevets déposés. Le financement accordé par la BEI permettra de renforcer sa compétitivité en consolidant son profil d’innovation et sa croissance future.

Innover pour construire l’avenir du réseau électrique

L’appui de la BEI au programme de R-D d’Ormazabal aura des retombées positives sur l’environnement, car il contribuera à atteindre les objectifs européens de décarbonation du système énergétique. La BEI finance des investissements en R-D relatifs à l’adaptation des réseaux de distribution d’électricité à un bouquet énergétique renouvelable adéquat, ainsi que ceux concernant l’électrification des transports. Les investissements permettront à Ormazabal de mettre au point de nouveaux produits stratégiques en vue des nouvelles exigences relatives à l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau, ainsi que des modifications réglementaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En qualité de banque européenne du climat, la BEI soutiendra l’entreprise basque dans sa feuille de route en matière de durabilité, qui vise à accroître son efficacité énergétique et à réduire l’empreinte carbone de ses produits.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Cette opération avec Ormazabal démontre la volonté ferme de la BEI d’investir dans l’innovation et la transformation numérique et la durabilité environnementale. Nous nous réjouissons d’encourager les activités de R-D en Espagne de cette entreprise innovante, qui permettront d’améliorer l’efficacité des réseaux électriques et d’accroître l’intégration des énergies renouvelables, voies à suivre pour assurer la sécurité de l’approvisionnement et la décarbonation des économies de l’UE. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Cet accord démontre le rôle important joué par InvestEU pour assurer la transition écologique et numérique de l’Europe. Le développement des infrastructures nécessaires à la transition numérique et à la décarbonation de nos économies nécessite des investissements importants et continus. InvestEU contribue à démultiplier ces investissements, tout en permettant aux entreprises d’accéder aux financements nécessaires pour innover, se développer et créer de nouveaux emplois. »

Jorge González Somavilla, PDG d’Ormazabal : « L’engagement d’Ormazabal à accompagner ses clients dans la transition énergétique repose sur une course permanente à l’innovation technologique. L’adaptation des réseaux électriques en vue d’un bouquet énergétique décarboné et décentralisé, ainsi que l’électrification des transports, nécessitent l’intégration permanente de solutions de surveillance et d’automatisation des équipements électriques. Pour rester à la pointe de la technologie, nous devons chaque année accroître nos efforts financiers en matière de R-D. C’est une grande satisfaction que de bénéficier une nouvelle fois du soutien de la BEI dans le cadre de notre stratégie technologique et financière. »

Dans le contexte actuel de crise énergétique, le Groupe BEI renforce le financement des énergies propres pour soutenir le plan REPowerEU, présenté par la Commission européenne en mai 2022. Le financement octroyé à Ormazabal s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par ce plan, car il soutient un fournisseur d’équipements et de solutions qui a pour clients des entreprises énergétiques de l’UE.

Appuyant ce prêt, le programme InvestEU est le fruit du succès du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la BEI et Ormazabal ont signé leur premier partenariat en 2018.

Informations générales

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré près de 100 milliards d’EUR au secteur européen de l’énergie. Ces investissements indispensables aident désormais l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction soudaine de l’approvisionnement en gaz russe. Au cours des neuf premiers mois de cette année, le soutien financier auquel la BEI s’est engagée a atteint au total plus de 8,3 milliards d’EUR à l’appui de projets en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de production d’électricité et de stockage au sein de l’UE, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l’économie européenne.

En octobre, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux inégalés afin de soutenir l’objectif du plan REPowerEU visant à mettre un terme à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes. Au cours des cinq prochaines années, 30 milliards d’EUR supplémentaires seront investis, en plus du soutien déjà solide de la BEI au secteur européen de l’énergie. Il est estimé que l’enveloppe spécifique du plan REPowerEU mobilisera 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici à 2027, ce qui contribuera considérablement à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie pour le financement de la lutte contre les changements climatiques.

De plus amples informations sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie sont disponibles ici. Pour connaître les derniers projets que la Banque a financés dans le domaine de l’énergie, veuillez cliquer ici.

À propos du programme InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme sont le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

À propos d’Ormazabal

Entreprise du groupe Velatia, Ormazabal est experte dans les solutions électriques personnalisées et de haute technologie grâce à ses 55 années d’expérience. Ses solutions visent le passage au numérique du réseau électrique afin d’intégrer une plus grande production d’énergies renouvelables, de permettre une mobilité plus durable et d’assurer l’approvisionnement des bâtiments et des infrastructures ayant des besoins énergétiques essentiels.

Son engagement permanent envers l’innovation technologique et industrielle lui a permis de positionner sa propre technologie à l’échelle mondiale et de devenir une entreprise internationale. Actuellement, elle compte 16 sites industriels dans le monde entier et est présente dans plus de 50 pays par l’intermédiaire de ses filiales et distributeurs. Ses effectifs s’élèvent à plus de 2 400 personnes hautement qualifiées et son chiffre d’affaires dépasse 550 millions d’EUR par an.

Face au défi pressant de la décarbonation de l’économie, l’entreprise privilégie le développement du secteur de l’électricité pour permettre la transition énergétique.