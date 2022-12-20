© Carraro

La banque de l’UE et le groupe Carraro unissent leurs forces pour promouvoir l’électrification des machines agricoles et des systèmes de transmission de puissance pour les tracteurs et autres applications hors route

Il s’agit de la deuxième opération signée entre la BEI et le groupe Carraro, d’un montant total de 82 millions d’EUR.

Le financement de la BEI bénéficie de l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui est le principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Carraro Finance, société financière et de trésorerie au service du groupe Carraro, ont signé un contrat de financement de 32 millions d’EUR visant à soutenir les projets de recherche-développement du groupe au cours de la période 2023-2026. Il s’agit de la deuxième opération signée par la BEI et le groupe Carraro, chef de file mondial des systèmes de transmission pour véhicules hors route et des tracteurs spécialisés, pour un total de 82 millions d’EUR.

Grâce aux ressources mises à disposition par la banque de l’UE, assorties d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe, le groupe Carraro investira dans les technologies d’électrification des machines agricoles et des systèmes de transmission de puissance destinés aux tracteurs et véhicules hors route. En outre, des interventions visant une meilleure numérisation des processus de l’entreprise basée à Campodarsego (Padoue) sont prévues, avec pour objectif d’améliorer les infrastructures numériques et la sécurité informatique.

Cette opération contribuera donc à promouvoir la durabilité environnementale et la décarbonation du secteur agricole, en en améliorant les performances et l’efficacité énergétique tout en réduisant les coûts de production et le prix final des véhicules électrifiés pour les applications hors route et commerciales.

« L’électrification des machines agricoles et des tracteurs est un élément essentiel pour améliorer l’efficacité énergétique, réduire les coûts d’exploitation et, en particulier, décarboner le secteur agricole. L’opération avec Carraro, leader mondial de la production de systèmes de transmission pour machines agricoles, confirme notre engagement à soutenir l’esprit d’entreprise italien et le rôle clé de la BEI en tant que banque du climat de l’UE dans le but de promouvoir la transition écologique », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Des investissements considérables sont nécessaires pour assurer la transition écologique. Cet accord est un excellent exemple de l’important soutien financier que le Plan d’investissement pour l’Europe a apporté à la décarbonation des secteurs clés de notre économie sur la voie de la transition écologique. Le nouveau programme InvestEU, fondé sur le modèle qui a fait la réussite du Plan d’investissement pour l’Europe, poursuivra cet héritage positif ».

« Le secteur agricole, tout comme celui des engins de terrassement, connaît une phase d’évolution importante. Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre à disposition son savoir-faire et d’investir dans la recherche de manière globale, a déclaré Enrico Carraro, président du groupe Carraro. En ce qui concerne l’innovation, il s’agit de l’intégration de la mécanique, de l’électronique et de l’électrification. Grâce à la combinaison vertueuse de ces trois technologies, nous pourrons développer des solutions à faible impact, capables d’améliorer considérablement l’efficacité et la productivité des machines dans lesquelles elles seront appliquées, tout en réduisant la consommation et les émissions. L’accord conclu avec la BEI, dont nous sommes particulièrement fiers parce qu’il est un gage de reconnaissance pour notre engagement en faveur de l’innovation, nous donnera l’occasion d’accélérer davantage les investissements dans la recherche-développement à l’appui de la transition écologique. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe. Il permet au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués en émettant des garanties qui couvrent les premières pertes. Les projets et contrats approuvés pour un financement au titre du FEIS ont jusqu’à présent mobilisé 524,3 milliards d’EUR d’investissements au total et appuyé plus de 1,4 million de PME. Les financements du FEIS accordé jusqu’à présent en Italie est destiné à générer 76 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires. Le Plan d’investissement pour l’Europe a maintenant été remplacé par InvestEU, bien qu’il reste possible de signer certaines opérations préalablement approuvées.

Carraro

Carraro (www.carraro.com) est un groupe international chef de file des systèmes de transmission pour véhicules hors route et tracteurs spécialisés. Le groupe compte deux domaines d’activités :

les systèmes de transmission (essieux et transmissions) et composants principalement destinés aux machines agricoles et de terrassement, ainsi qu’une large gamme d’engrenages pour des secteurs très différents, allant de l’automobile à la manutention des matériaux, et des applications agricoles aux engins de terrassement ;

les tracteurs spécialisés (vignobles et vergers, entre 60 et 100 chevaux) destinés à des tiers et les services d’ingénierie portant sur la conception de gammes innovantes de tracteurs.

Le groupe est basé à Campodarsego (Padoue) ; au 30 juin 2022, il employait 3 505 personnes, dont 1 536 en Italie ; il possède des installations de production en Italie (4), en Inde, en Chine et en Argentine.