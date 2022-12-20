86 % de la population marocaine interrogée affirment que les changements climatiques ont déjà des répercussions sur leur quotidien

51 % estiment que les changements climatiques et les dommages environnementaux ont affecté leurs revenus ou leurs moyens de subsistance

78 % des Marocains interrogés indiquent que la priorité devrait être donnée aux énergies renouvelables

Voici quelques-unes des principales conclusions de la première édition africaine[i] de l’enquête 2022 de la Banque européenne d’investissement (BEI) sur le climat. Bras financier de l’Union européenne, la BEI est aussi le premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action climatique. Depuis 2018, la BEI a mené des enquêtes comparables sur le climat à grande échelle en Europe, en Chine et aux États-Unis.

Le Maroc est fermement engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. À ce titre, il a été l’un des premiers pays au monde à soumettre sa première contribution déterminée au niveau national.

L’adaptation est une priorité absolue, compte tenu de la grande vulnérabilité du pays aux changements climatiques. Le coût de la mise en œuvre des programmes d’adaptation dans les secteurs les plus touchés est estimé à près de 40 milliards de dollars. Ces secteurs incluent l’eau, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture, la foresterie, la santé, l’habitat, ainsi que les environnements et les écosystèmes les plus vulnérables (oasis, côtes et montagnes). Dans le cadre de son pacte vert, l’Union européenne collabore avec le Maroc depuis 2020 pour mettre en place le premier partenariat vert à l’extérieur de l’UE. Ce partenariat vise à renforcer le dialogue politique et la coopération technique dans les domaines de la lutte contre les changements climatiques, la transition énergétique, la protection de l’environnement et la promotion de l’économie verte. La décarbonation du pays ainsi que la promotion d’une économie résiliente et efficace dans l’utilisation des ressources sont également des priorités pour plusieurs États membres européens et des donateurs au Maroc.

Leila Benali, ministre de la transition énergétique et du développement durable :

« Depuis plus de 30 ans, le Royaume du Maroc est à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques. Nous avons placé la durabilité au cœur de notre modèle de développement et nous avons adopté une approche inclusive : la participation citoyenne est la clé de la réussite. Les citoyens constatent déjà les effets des changements climatiques sur leur quotidien puisqu’ils sont confrontés, entre autres, à des sécheresses à répétition, à la perte de biodiversité et à l’érosion côtière. Paradoxalement, nous notons que ces changements pénalisent également le financement de la prochaine génération de projets renouvelables et verts. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI

« La BEI entretient de longue date des relations avec le Maroc et a apporté son concours financier à des initiatives visant à renforcer la résilience du pays en remettant en état et en améliorant l’approvisionnement en eau, ainsi qu'à des initiatives en faveur des écosystèmes agricoles. Elle collabore étroitement avec des partenaires marocains pour accélérer les investissements dans l’action climatique, y compris les investissements à grande échelle dans les énergies propres, les transports durables et l’eau pour appuyer la transition verte du pays. »

Changements climatiques et dégradation de l’environnementLes résultats de l’enquête confirment que les changements climatiques ont eu des effets négatifs sur les moyens de subsistance des Marocains, un peu plus de la moitié (51 %) d’entre eux ayant déclaré que leurs revenus ont été affectés. Ces pertes sont généralement liées à des sécheresses intenses, à l’élévation du niveau des mers ou à l’érosion côtière, ainsi qu’à des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des inondations ou des ouragans.