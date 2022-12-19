La Banque européenne d’investissement (BEI) confirme le décaissement récent de 73,6 millions d’euros (environ 343 milliards d’ariarys) à l’Agence Routière pour les travaux en cours sur les routes RN13 et RN6 à Madagascar.

« La Banque européenne d'investissement s'est engagée à soutenir les investissements à fort impact dans les transports qui améliorent les opportunités économiques et sociales des communautés rurales, tout en préservant l’environnement. La modernisation des routes RN13 et RN6 correspond à cette ambition et la BEI, en tant que membre de Team Europe, est heureuse de soutenir ce projet clef pour Madagascar et sa population » a indiqué Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

Le décaissement comprend 50,4 millions d’euros (environ 235 milliards d’ariarys) de prêt de la BEI, et une subvention de 23,2 millions d’euros (environ 108 milliards d’ariarys) de l’Union européenne.

« L’appui de l’Union européenne et de sa banque, la BEI, à ce projet important a pour but d’avoir un réel impact sur le développement inclusif et durable de Madagascar. Le projet contribuera, en améliorant la connexion entre les régions, à une croissance inclusive. Il est aligné sur les objectifs de la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne, qui vise à améliorer la vie quotidienne des populations par des réseaux de transport durables, résilients, inclusifs et sûrs. », a déclaré Isabelle Delattre Burger, Ambassadrice de l’Union européenne à Madagascar.

Le projet de modernisation du réseau routier de Madagascar consiste en la réhabilitation de la route nationale 6 (RN6) entre Diégo-Suarez et Ambanja et de la route nationale 13 (RN13), entre Ambovombe et Fort-Dauphin. Ce projet est financé à hauteur de 235,5 millions d’euros, grâce à une subvention de 116 millions d’euros de l’Union européenne, un prêt de 110 millions d’euros ainsi qu’une Assistance Technique (don) à hauteur de 4,7 millions d’euros de la Banque européenne d'investissement (BEI), ainsi que d’un financement de la République de Madagascar de 4,8 millions d’euros. Le projet permettra la modernisation de 348 kilomètres de routes à Madagascar. Un total de 100,4 millions d’euros a déjà été versé sous le projet.

Le projet bénéficie également d'une assistance technique financée par l’UE pour s’assurer que le projet profite des meilleures pratiques mondiales d'ingénierie environnementale et sociale. Les solutions durables sont de plus en plus importantes pour l’entretien routier.

Informations générales

L’Union européenne est une union économique et politique de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, afin que chacun puisse en bénéficier.

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les états membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE et la plus grande banque publique internationale du monde. La BEI met à disposition des financements à long terme et concessionnels destinés à appuyer des investissements de qualité pour contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Depuis 1970, elle a prêté 893 millions d’euros à l’appui d’investissements de long terme à Madagascar, y compris pour la modernisation des liaisons routières et ferroviaires et la réparation des principales routes endommagées par les cyclones tropicaux.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de ses bureaux répartis dans le monde.

