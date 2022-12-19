Un prêt de 95 millions d’euros à la ville pour améliorer l’offre scolaire avec la rénovation de plus d’une vingtaine d’écoles et la création de deux nouveaux groupes scolaires.

Des investissements comprenant une forte composante de performance énergétique et d’adaptation au changement climatique.

Un soutien à la rénovation énergétique des 1 700 bâtiments publics de l’Eurométropole strasbourgeoise à travers le programme ELENA, dédié aux projets locaux d’efficacité énergétique.

La Ville de Strasbourg et la Banque européenne d’investissement (BEI) annoncent la signature d’un premier contrat de financement en faveur des équipements scolaires de la ville. Grâce à ce prêt d’un montant inédit de 95 millions d’euros sur 25 ans, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg pourront améliorer l’offre scolaire avec la reconstruction et la rénovation de plus d’une vingtaine d’écoles maternelles et primaires, de quatre gymnases et de la Maison sport-santé. Ce prêt permettra également de financer 50% du coût des projets de végétalisation des cours d’école et des espaces publics.

Cette aide financière s’inscrit dans le cadre de la transition écologique engagée sur le territoire de la Ville de Strasbourg. Elle permet d’offrir un cadre de vie sain, durable et respectueux des plus hautes normes environnementales aux écoliers-ères avec d’une part des établissements rénovés énergétiquement pour limiter leur impact environnemental et, d’autre part, des équipements adaptés aux effets des changements climatiques avec des cours végétalisées et des îlots de fraîcheur. La création de deux nouveaux groupes scolaires (Mentelin, Meinau) figure également au programme afin de répondre à une tension démographique forte.

L’agrandissement et la construction de nouveaux restaurants scolaires sont prévus dans ce cadre, ainsi que des investissements dans la numérisation des écoles avec la livraison d’équipements informatiques neufs (écran numérique interactif, pc portable).

Le financement de la Banque européenne d’investissement concourt également à la réalisation du Plan Climat 2030 de la Ville. Les nouveaux bâtiments présenteront un haut niveau de performance énergétique, qui permettra d’atteindre les objectifs de sobriété et de réaliser des économies en matière de coûts de fonctionnement.

« Je me réjouis de ce premier prêt de la Banque européenne d’investissement, d’un montant exceptionnel pour notre collectivité. Ces 95 millions d’euros vont nous permettre d’accélérer et de soutenir l’ambitieuse transformation de la ville dans laquelle nous nous sommes engagés. Mettre l’accent sur les écoles, c’est investir pour l’avenir, prendre soin dès aujourd’hui de notre futur », souligne Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg.

La Banque européenne d’investissement soutient également l’Eurométropole de Strasbourg (employeur unique des agents œuvrant à des compétences ville et métropolitaines) dans la rénovation énergétique de ses 1 700 bâtiments à travers le programme ELENA, dédié aux projets locaux d’efficacité énergétique. Des investissements à hauteur de 100 millions d’euros pour améliorer la performance énergétique des bâtiments sont prévus entre 2023 et 2028 dans le cadre de ce dispositif européen.

Un service dédié est également en cours de constitution au sein de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine. Dénommé « Énergie et Patrimoine », ce nouveau service regroupera 20 agent-es. Sur une période de 3 ans, les 14 postes nouvellement créés pour ce service seront financés à 90% par la Banque européenne d’investissement.

« La rénovation des bâtiments gérés par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg est notre priorité dans le cadre du Plan Climat. L’aide apportée par la Banque européenne d’investissement nous permettra d’accélérer notre transition écologique, de réduire nos consommations énergétiques et nos émissions de gaz à effet de serre », ajoute Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole.

“Nous sommes très heureux de ces partenariats que nous initions avec la ville et la métropole de Strasbourg et qui illustrent notre ambition partagée en faveur du climat, déclare Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI. Alors que l’éducation est indispensable au développement économique, à l’innovation et à l’inclusion, nous sommes fiers de pouvoir accompagner la ville de Strasbourg dans la construction et la rénovation de ses équipements éducatifs, avec une forte composante de performance énergétique et d’adaptation au changement climatique. Avec le programme européen Elena, nous allons aussi soutenir la métropole afin de renforcer son expertise technique sur l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments dont elle a la charge. »

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

En tant que banque du climat de l’UE, elle a pour objectifs de stimuler l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies permettant de relever les défis actuels de la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance sobre en carbone. En 2021, la BEI a consacré plus des deux tiers de ses volumes d’investissements à des projets liés à la lutte contre le changement climatique et plus du tiers (3,6 milliards d’euros) à l’innovation.

A propos de l’Eurométropole et de la ville de Strasbourg

Composée de 33 communes et de plus de 505 900 habitant·es, l’Eurométropole de Strasbourg compte parmi les métropoles créées dans le cadre de la loi MAPTAM (modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles). La collectivité bénéficie du statut d’Eurométropole ce qui renforce son rôle et sa place particulière à l'échelle internationale. L’Eurométropole de Strasbourg dispose de compétences particulières en matière d'aménagement de l'espace métropolitain. Elle agit notamment dans l'urbanisme opérationnel, le Plan Local d'Urbanisme et les réserves foncières, les réseaux de télécommunications et l'aménagement numérique ainsi que la voirie et les parcs de stationnement.

La Ville de Strasbourg, capitale européenne, compte 287 228 habitants. Elle agit dans un très grand nombre de domaines parmi lesquels on peut citer les écoles, la culture, l'action sociale, la jeunesse ou encore les espaces verts et les forêts.