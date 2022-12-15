© Minervax

La banque de l’UE met à la disposition de MinervaX ApS, société danoise des biotechnologies, un prêt de 50 millions d’EUR.

Le prêt de la BEI financera la recherche-développement d’un vaccin susceptible de sauver la vie de mères et de nouveau-nés infectés par le streptocoque du groupe B.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé ce jour avoir accordé un prêt de 50 millions d’EUR à MinervaX ApS, une société privée danoise du domaine des biotechnologies, qui met au point un nouveau vaccin protéique contre le streptocoque du groupe B (SGB).

Ce financement permettra à MinervaX de faire progresser son candidat-vaccin contre le SGB qui en est à ses derniers stades de développement. L’Agence européenne des médicaments lui a récemment accordé le statut « PRIME », compte tenu des possibilités qu’il présente en matière de prévention des infections néonatales potentiellement mortelles causées par la transmission du SGB pendant l’accouchement. En amont de sa présentation publique, MinervaX a commencé à préparer le renforcement de son équipe de développement clinique et l’évaluation des données cliniques de phase 2 concernant l’efficacité et l’innocuité.

Des sciences qui sauvent des vies

Le SGB est à l’origine de près de 50 % de toutes les infections potentiellement mortelles chez les nouveau-nés. À l’échelle mondiale, 15 à 25 % des femmes sont infectées par le SGB. Les mères risquent alors de transmettre la bactérie à leur enfant dans l’utérus avant ou pendant la naissance, ou pendant les premiers mois de leur vie. Les infections à streptocoque B peuvent entraîner des avortements tardifs, un accouchement prématuré ou l’accouchement d’un enfant mort-né. Chez les nouveau-nés, elles peuvent entraîner une septicémie, une pneumonie ou une méningite, qui comportent toutes un risque important de morbidité grave, d’invalidité de longue durée ou de décès. À l’échelle mondiale, on estime que le SGB est responsable chaque année d’environ 320 000 cas de maladies néonatales invasives, de 60 000 accouchements d’un enfant mort-né, de 3 500 000 accouchements prématurés et de 10 000 cas de nourrissons souffrant de dommages neurologiques à long terme.

À l’heure actuelle, l’unique approche préventive disponible contre le SGB consiste en l’administration d’antibiotiques prophylactiques. Cette approche coûteuse et compliquée sur le plan logistique ne permet pas de couvrir toutes les infections, y compris les cas les plus graves aux États-Unis et en Europe, et ne peut pas non plus s’appliquer dans les régions à faible revenu.

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse : « Le streptocoque de groupe B menace la vie des personnes les plus vulnérables, à savoir les mères et les nouveau-nés. La Commission appuie les efforts de MinervaX, société danoise des biotechnologies, dans la recherche et la mise au point d’un nouveau vaccin destiné à apporter une solution à un besoin médical non satisfait. Nous souhaitons que cet investissement produise des résultats rapides et fructueux pour l’ensemble de la société. »

Christian Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations au Danemark : « Nous nous réjouissons de soutenir MinervaX dans ses recherches médicales. Son travail est véritablement dédié aux sciences de la vie, car éviter les maladies infectieuses est une question de vie ou de mort pour les mères et les nouveau-nés. MinervaX s’inscrit précisément dans la stratégie d’investissement de la BEI. En tant que l’un des principaux bailleurs de fonds de l’innovation en Europe, nous appuyons les entreprises des biotechnologies très innovantes qui mettent au point des produits révolutionnaires dans le domaine des sciences de la vie et peuvent transformer et améliorer la vie des populations. Parallèlement, ce financement nous permet de contribuer à la capacité d’innovation, à la compétitivité et à l’emploi en Europe. »

Per Fischer, PDG de MinervaX : « Nous sommes ravis d’annoncer ce financement, qui nous donne la capacité d’accélérer la mise au point de notre vaccin. Il existe un besoin urgent d’un vaccin contre le SGB, qui peut mettre en danger la vie des enfants à naître, aucun vaccin approuvé ou universellement utile n’étant disponible à ce jour. Je tiens à remercier la BEI et l’équipe de MinervaX qui ont travaillé sans relâche pour faire en sorte que le vaccin soit prêt pour le stade final de développement clinique. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est la banque de l’UE. Active dans quelque 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat. La Banque fournit des financements à long terme pour des investissements économiquement viables afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union européenne. « Assurer une transition juste pour tous » est l’un des quatre objectifs généraux que s’est fixés le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale d’ici à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos du volet Recherche sur les maladies infectieuses du dispositif InnovFin

Le volet Recherche sur les maladies infectieuses du dispositif InnovFin offre une gamme de produits financiers allant des instruments de dette standard aux financements de type apports de fonds propres, d’un montant généralement compris entre 7,5 millions d’EUR et 75 millions d’EUR, à des acteurs innovants œuvrant à la mise au point ou à la fabrication de vaccins, de médicaments ou d’appareils médicaux et de diagnostic innovants, ou à de nouvelles infrastructures de recherche visant à lutter contre les maladies infectieuses. Les coûts du projet peuvent couvrir des technologies validées en laboratoire, qui nécessitent de faire l’objet d’essais cliniques pour pouvoir poursuivre leur développement, en plus de la recherche préclinique complémentaire. Ce volet est déployé directement par la Banque européenne d’investissement et continuera à soutenir des projets innovants relatifs aux maladies infectieuses jusqu’à la fin de 2022.

À propos de MinervaX

MinervaX est une société danoise des biotechnologies, créée en 2010 pour mettre au point un vaccin prophylactique contre le streptocoque du groupe B (SGB) sur la base des travaux de recherche de l’université de Lund. MinervaX travaille à l’élaboration d’un vaccin contre le SGB pour l’immunisation des mères. Il devrait présenter des caractéristiques supérieures à celles d’autres candidats‑vaccins contre le SGB actuellement mis au point.