©Joshua Theophile/ Unsplash

La BEI, la Banque publique de l’Union européenne, a signé avec la Principauté d’Andorre un accord-cadre qui lui permet d’allouer des financements et de fournir une assistance technique pour des projets d’investissement présentant un intérêt pour la Principauté d’Andorre.

La Principauté d’Andorre pourra bénéficier d’un appui en faveur de projets dans différents secteurs, tels que la transition numérique et la transformation de l’administration publique, la promotion d’initiatives de transition vers une énergie propre et le soutien aux PME.

À plus long terme, ce soutien pourrait viser à améliorer la connectivité transfrontalière et l’intégration avec les pays voisins.

La Principauté d’Andorre et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont conclu un accord-cadre en vertu duquel la Banque peut commencer à fournir un appui financier à des projets d’investissement dans la Principauté.

Le vice-président Ambroise Fayolle et le vice-président Ricardo Mourinho Félix, une fois obtenue l’approbation du Conseil des gouverneurs de la BEI, ont signé il y a peu cet accord-cadre, qui a ensuite été signé à Bruxelles par l’ambassadrice Esther Rabasa Grau lors d’une cérémonie officielle.

La Principauté d’Andorre a toujours été au cœur de l’histoire européenne et entretient de longue date des relations politiques, économiques, sociales et culturelles étroites avec les États membres situés dans son voisinage immédiat et avec l’UE dans son ensemble.

Une plus grande participation de la Principauté au marché intérieur de l’UE renforcera sa trajectoire vers l’Europe. Les connaissances techniques et le soutien financier de la BEI offriront à l’Andorre l’occasion de s’aligner davantage sur les normes de l’UE et la coopération avec le Groupe BEI devrait avoir un impact important sur le plan de la cohésion sociale, économique et géographique.

Les projets que l’Andorre pourrait développer en coopération avec la BEI auraient un impact positif sur ses relations avec l’UE, notamment par le renforcement de la connectivité.

Les vice-présidents de la BEI Ambroise Fayolle et Ricardo Mourinho Felix estiment que « les projets issus de la collaboration entre l’Andorre et la BEI auraient des retombées positives sur les relations de la Principauté avec les pays de l’UE voisins, à savoir la France et l’Espagne, grâce à l’amélioration de la connectivité dans les zones rurales montagneuses mal desservies de ces trois pays limitrophes ». S.E. l’ambassadrice Esther Rabasa : « La signature de l’accord-cadre entre la Principauté d’Andorre et la BEI est l’aboutissement d’un processus entamé en juin 2020, après plus de deux ans d’intenses échanges entre les deux parties. Grâce à cet accord, l’Andorre pourra accéder aux mécanismes de financement et bénéficier du savoir-faire technique, et nous sommes convaincus que cela ouvrira de nouvelles perspectives et possibilités pour l’Andorre et son voisinage. »

Informations générales

À propos de la BEI

Les activités de la BEI sont principalement centrées sur les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. Depuis 2019, elle a accéléré sa mue en banque du climat et s’est engagée à consacrer, à partir de 2025, au moins 50 % de ses financements à des investissements qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

À propos de l’Andorre et de la BEI

Le processus d’intégration de l’Andorre à la BEI a débuté en juin 2020, lorsque le ministre des Finances et porte-parole du gouvernement, Eric Jover, a introduit une demande officielle. L’approbation de la Banque européenne d’investissement est l’aboutissement du travail de reconnaissance internationale de l’Andorre, qui est notamment devenue membre du FMI et de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.