© LBBW

LBBW accordera jusqu’à 960 millions d’EUR de prêts assortis de conditions plus favorables à des petites et moyennes entreprises en Allemagne.

L’opération de titrisation synthétique entre la BEI, le FEI et LBBW vise à soutenir le redressement des PME touchées par les répercussions négatives de la pandémie de COVID-19 et de l’inflation.

La tranche de rang inférieur de l’opération bénéficie du soutien du Fonds de garantie européen (EGF), qui fait partie de l’enveloppe de 540 milliards d’EUR que l’Union européenne a déployée en réponse à la pandémie.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a accordé une garantie de 160 millions d’EUR à Landesbank Baden Württemberg (LBBW) pour couvrir la tranche de rang inférieur d’une opération de titrisation synthétique. L’opération libèrera du capital pour LBBW et permettra à la plus grande banque régionale d’Allemagne d’accorder de nouveaux prêts pour un montant de 960 millions d’EUR à des petites et moyennes entreprises (PME). L’opération devrait aider les petites entreprises à remédier aux pénuries de liquidités dues à la crise du coronavirus.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’attend à ce que le volume total des prêts monte à 1 340 millions d’EUR à la faveur de l’engagement d’autres bailleurs de fonds. L’opération devrait soutenir quelque 24 000 emplois.

L'opération bénéficie du soutien du Fonds de garantie paneuropéen (EGF). Le Fonds a vocation à constituer une intervention à haut risque, à fort impact et limitée dans le temps. Son objectif est de remédier aux conséquences économiques de la pandémie en faisant en sorte que les entités admissibles, notamment les PME, dans les États membres participants disposent de liquidités suffisantes. Si les principaux symptômes de la crise sanitaire dans l’économie s’estompent, les risques, compte tenu en particulier de la hausse actuelle des prix des matières premières et de l’inflation, persistent. L’amélioration de l’accès au financement aide les entreprises à surmonter la crise à moyen et à long terme.

Le Groupe BEI est constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), lequel accorde des prêts aux petites entreprises à des conditions favorables. Le FEI accordera une nouvelle garantie à LBBW. La BEI mettra en place une contre-garantie d’un montant équivalent à l’engagement du FEI et prendra ainsi en charge le risque de la tranche de rang inférieur avec LBBW.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne : « Les opérations comme celle réalisée avec LBBW sont cruciales pour permettre aux PME d’accéder à des financements. Elles aident les entreprises à surmonter la crise et à préserver des dizaines de milliers d’emplois. Je suis heureux que nous puissions compter sur le partenaire de confiance qu’est LBBW pour fournir les moyens financiers dont les entreprises allemandes ont tant besoin en ces temps difficiles. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Le FEI se réjouit de collaborer avec LBBW et la BEI afin de donner aux PME et aux ETI l’accès à de nouveaux financements. Le savoir-faire du FEI en matière d’investissement et de montage financier allié à l’efficacité de la BEI dans le déploiement des fonds de l’EGF offre une solution de financement concurrentielle à LBBW, qui lui permettra d’accroître l’offre de financements en faveur de l’économie réelle. En ces temps difficiles, il est important que nous collaborions avec des partenaires de confiance afin d’apporter un soutien indispensable aux entreprises européennes. »

Christian Sagerer, membre du directoire de LBBW : « LBBW joue un rôle de partenaire fiable et digne de confiance au service de l’économie européenne en soutenant activement les entreprises. Ce rôle fait partie de son ADN. Grâce à nos partenaires que sont la BEI et le FEI et à notre deuxième opération conjointe, nous sommes en mesure de soutenir encore plus fortement l’économie européenne et en particulier les petites et moyennes entreprises allemandes avec des liquidités supplémentaires. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

Le Fonds de garantie européen (EGF pour European Guarantee Fund) a été créé par le Groupe BEI (BEI et FEI) avec des contributions des États membres de l’UE afin de protéger les entreprises qui sont à la peine du fait de la crise causée par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI d’offrir aux entreprises – principalement aux PME et aux ETI – un accès rapide à des prêts, à des garanties, et à d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des opérations de titrisation. Le Fonds de garantie européen s’inscrit dans le cadre du plan de relance adopté par l’Union européenne, qui vise à fournir au total 540 milliards d’EUR en faveur des secteurs de l’économie de l’UE les plus durement touchés.

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) est à la fois une banque universelle tournée vers les PME et l’organisme central du réseau des caisses d’épargne du Bade-Wurtemberg, de Saxe et de Rhénanie-Palatinat. Avec un actif total de 282 milliards d’EUR et 10 000 collaborateurs (au 31 décembre 2021), LBBW fait partie des plus grandes banques d’Allemagne. Elle axe ses activités principalement sur les entreprises, en particulier sur les petites et moyennes entreprises et les clients privés, ainsi que sur les caisses d’épargne. LBBW cible également le financement immobilier et les activités de marchés de capitaux orientées clients avec des banques, des caisses d’épargne et des investisseurs institutionnels.