Le Grand-Duché de Luxembourg renforce son soutien aux jeunes talents des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des régions du voisinage méridional (Moyen-Orient et Afrique du Nord) en parrainant un programme de formation. Dans le cadre de ce programme, la BEI formera, en ses locaux, 60 jeunes professionnels sur une période de 3 ans, afin de favoriser le transfert de connaissances, de promouvoir les talents et de renforcer les capacités conjointes au profit de tous les pays partenaires.

La contribution totale du Ministère des finances luxembourgeois s'élève à 1,3 million d'euros et sera acheminée par l'intermédiaire d'un fonds fiduciaire géré par la BEI dans le cadre de la « plateforme de partenariat pour les fonds », le système de la Banque pour la gestion des fonds des donateurs.

Outre l'expérience professionnelle que les jeunes pourront acquérir au sein d'une institution financière multilatérale qui est également l'un des principaux bailleurs de fonds au monde pour le financement en faveur du climat et de l'environnement, ce programme de formation permettra de créer un réseau important pour la Banque et ces jeunes professionnels sur le long terme.

Le nouvel accord a été signé par la ministre des Finances du Luxembourg, Yuriko Backes, et le président de la BEI, Werner Hoyer. Tous deux ont souligné leurs efforts conjoints pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'UE et soutenir les pays émergents et en développement en cette période difficile.

« Le Luxembourg est un donateur bilatéral clé des programmes de la BEI et est fier de continuer à apporter son soutien à de nouvelles initiatives », a déclaré Yuriko Backes. « En tant que plaque tournante de la finance verte, responsable et durable, nous voulons que l'Union européenne stimule les investissements dans les pays partenaires. Ce nouveau programme en faveur des talents aidera l'Europe à attirer des jeunes du monde entier pour participer à notre effort commun et partager des connaissances qui, à leur retour, les aideront à contribuer au progrès économique et social de leur pays d'origine. »

« Ce programme reflète l'ambition de BEI Monde de créer des partenariats dans le monde entier­», a ajouté Werner Hoyer. « Nous remercions le gouvernement luxembourgeois pour sa contribution permettant de le mettre en place. Ensemble, nous soutiendrons et formerons 60 jeunes professionnels pour qu'ils acquièrent une solide expérience dans un environnement international et développent une expertise dans divers domaines. Je suis convaincu que les stagiaires adhéreront à la mission de BEI Monde, qui consiste à créer des liens internationaux solides et à établir des partenariats durables dans le monde entier. »

À propos de la BEI

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

La BEI collabore avec des donateurs pour créer des fonds fiduciaires et apporter un soutien approfondi à des projets marquants dans le monde entier, au moyen d’une assistance technique, de subventions et de garanties de prêts. BEI Monde gère dix fonds fiduciaires financés par nos donateurs, à savoir 24 États membres de l’UE, la Commission européenne et le Royaume-Uni.

La publication Les fonds fiduciaires en action fournit des données actualisées sur la gamme de fonds fiduciaires et explique comment la BEI coopère avec ses partenaires pour leur permettre d’aller plus loin dans leurs projets.

Le Fonds pour l’inclusion financière, lancé par la BEI et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en 2019, a pour but de soutenir des prestataires de services financiers s’adressant principalement à des groupes vulnérables ainsi que d’appuyer directement des micro-entrepreneurs.