Ce financement apporté par la BEI aidera l’entreprise tchèque de services collectifs ČEZ à moderniser et à étendre le réseau de distribution d’électricité du pays.

Ce prêt favorisera l’indépendance énergétique de la République tchèque en permettant à ČEZ de raccorder de nouvelles sources d’énergie renouvelables représentant environ 2,2 GW.

Les investissements financés contribueront à assurer un approvisionnement en électricité plus fiable aux entreprises et aux ménages de tout le pays.

Cette opération représente le plus important prêt que la BEI ait signé à ce jour en faveur de la République tchèque.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, va prêter 790 millions d’EUR à ČEZ, la société tchèque de services collectifs énergétiques. Ce prêt financera l’extension du réseau national de distribution d’électricité, y compris la mise en place de technologies d’automatisation et de systèmes d’approvisionnement en énergie télécommandés. ČEZ effectuera également des mises à niveau afin d’améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité dans neuf régions tchèques.

Grâce à la nouvelle infrastructure, ČEZ intégrera de nouvelles sources d’énergie renouvelables représentant jusqu’à 2,2 GW, favorisant ainsi l’indépendance énergétique et la transition verte du pays. Il s’agit du prêt le plus volumineux que la BEI ait jamais accordé en faveur de la République tchèque.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, qui supervise les opérations de la Banque dans le pays, a déclaré : « La BEI continue de soutenir la modernisation du secteur énergétique tchèque, cette fois avec le plus gros prêt jamais consenti à ce jour. Il s’agit d’une étape importante vers l’indépendance énergétique de la République tchèque, une question devenue encore plus urgente aujourd’hui compte tenu de la crise énergétique actuelle. Parallèlement, ce prêt soutient le plan REPowerEU de la Commission européenne visant à rendre l’Europe indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030, un objectif particulièrement pertinent à la lumière de l’invasion russe de l’Ukraine. Le prêt comporte également une composante verte non négligeable, car ČEZ sera en mesure d’intégrer de nouvelles sources d’énergie renouvelables dans son réseau et d’accélérer la décarbonation de l’économie tchèque. »

Martin Novák, directeur financier de ČEZ, a commenté : « Nous nous félicitons de ce nouveau prêt de la BEI qui nous aidera à accélérer la modernisation du réseau de distribution et à intégrer les nouvelles sources d’énergie renouvelables dont la République tchèque a besoin pour atteindre ses objectifs climatiques et renforcer sa sécurité énergétique et qui sont nécessaires également pour garantir l’indépendance énergétique de nos clients. Le nombre de projets liés aux énergies renouvelables que nous avons mis en œuvre pour nos clients a triplé en 2022, en glissement annuel, et le nombre de demandes de nouveaux raccordements d’énergies renouvelables qui seront effectués dans un avenir proche atteint 80 000 à ce jour. ČEZ s’est engagée à améliorer considérablement le réseau de distribution, et notre partenariat avec la BEI est l’une des pierres angulaires de cet effort. »

À ce jour, la BEI a fourni quelque 2,6 milliards d’EUR à ČEZ à l’appui de projets qui contribuent à un approvisionnement en électricité fiable, efficace et vert. Avec ce prêt, le montant total des investissements de la BEI dans le secteur énergétique tchèque atteint 3,45 milliards d’EUR. Cette coopération a accéléré la croissance verte et durable de l’économie tchèque.

À propos de REPowerEU

Le prêt consenti à ČEZ soutient les objectifs du plan REPowerEU de la Commission européenne, créé en réponse aux difficultés et aux perturbations du marché mondial de l’énergie causées par la guerre d’agression de la Russie. Ce plan vise à économiser et à produire des énergies propres, ainsi qu’à diversifier l’approvisionnement énergétique ; il est soutenu par des instruments financiers et juridiques pour construire les nouvelles infrastructures énergétiques dont l’Europe a besoin. REPowerEU définit une série de mesures visant à réduire rapidement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes et à accélérer la transition verte, tout en renforçant la résilience du système énergétique à l’échelle de l’UE. Le plan repose sur la recherche d’autres sources d’énergie, des changements comportementaux visant à économiser l’énergie et une stimulation des investissements dans les énergies renouvelables.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI)

Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe BEI a consacré près de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’Union européenne. Ces investissements opportuns aident maintenant l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. Rien qu’au cours des neuf premiers mois de cette année, la BEI a accordé un soutien financier représentant un total de plus de 8,3 milliards d’EUR à l’appui de projets dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l’électricité et du stockage au sein de l’Union européenne, renforçant ainsi la résilience de l’économie européenne.

En octobre, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux inédits pour soutenir l’objectif REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations russes de combustibles fossiles. Un montant supplémentaire de 30 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, et viendra s’ajouter au soutien déjà conséquent de la BEI au secteur de l’énergie de l’UE. On estime que le train de mesures REPowerEU mobilisera encore 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici 2027, contribuant ainsi de manière substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements pour le climat au cours de cette décennie.

ČEZ

ČEZ est l’une des plus grandes entreprises tchèques. Cheffe de file des sociétés européennes de services collectifs, elle opère en Europe occidentale, centrale et du sud-est. ČEZ s’engage à donner l’exemple et à rendre le secteur de l’énergie durable, plus vert et plus respectueux de notre planète. L’entreprise aspire à plus de diversité, à une coopération plus étroite avec les populations et à toujours offrir à ses clients les solutions technologiques les meilleures et les plus économes en énergie. La stratégie de ČEZ – L’énergie propre de demain – vise à augmenter considérablement le nombre de sources d’énergie renouvelables du portefeuille de l’entreprise, ainsi que parmi ses clients. ČEZ vise la neutralité carbone à l’horizon 2040.