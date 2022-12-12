L’objectif est d’augmenter la part des projets d’aménagement urbain axés sur les infrastructures de mobilité des piétons.

Ce prêt représente une autorisation de financement supplémentaire qui vient compléter le prêt-cadre initial de 60 millions d’EUR approuvé en 2021.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, et Yordanka Fandakova, la maire de Sofia, se sont déclarées satisfaites de la coopération fructueuse et de longue date entre la BEI et la Ville.

Le prêt supplémentaire de 50 millions d’EUR, dont la signature a été célébrée ce jour, est consacré au cofinancement du programme d’investissement pluriannuel de Sofia pour des projets d’aménagement urbain, portant notamment sur la construction et la remise à neuf de routes municipales, de voies de tramway, de pistes cyclables et de voies pédestres, ainsi que d’autres infrastructures urbaines dans le cadre de l’actuel plan de mobilité urbaine durable de la capitale bulgare.

En particulier, le prêt permettra à la Ville de Sofia d’accroître la part des projets d’aménagement urbain axés sur les infrastructures de mobilité des piétons et contribuant à la réalisation d’objectifs écologiques, dans le périmètre global visé par l’opération.

Les aménagements amélioreront le quotidien des citoyens, notamment pour les personnes à mobilité réduite, et contribuera à l’amélioration de la qualité de l’air.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « La BEI est un partenaire de longue date de la Ville de Sofia pour le financement d’investissements dans des infrastructures publiques prioritaires. La Banque soutient divers projets, concernant notamment le développement du métro, la remise en état du réseau routier urbain, le renouvellement de la flotte de transports publics, ainsi que des installations intégrées de traitement des déchets et d’autres infrastructures urbaines et sociales. Elle propose également des services de conseil pour la préparation et la mise en œuvre de ces projets. En tant que banque européenne du climat, nous avons toujours apporté notre soutien avec une vision claire de l’avenir vert et durable que nous portons tous en notre cœur comme un idéal. »

Yordanka Fandakova, maire de Sofia : « Nous avons créé un programme spécial pour la construction et la rénovation des trottoirs, que nous prévoyons ainsi de remettre à neuf partout dans Sofia. C’est l’un des investissements les plus importants dans les quartiers. Cela nous permettra de multiplier par plus de 10 la réparation de ces espaces. L’objectif est de renforcer l’attrait de ces aménagements pour les déplacements sur de courtes distances et de les rendre plus adaptés, confortables, sûrs et accessibles pour les personnes en situation de handicap ou les poussettes. Encourager les déplacements à pied est également important pour améliorer la qualité de l’air. »

La BEI coopère étroitement avec la Bulgarie depuis 1992 et a appuyé son économie en mettant à disposition quelque 5,7 milliards d’EUR.