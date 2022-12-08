© TDB Group

Le 5e Forum sur la banque et la microfinance en Afrique de l’Est, organisé par le groupe Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et australe (groupe TDB) et la Banque européenne d’investissement (BEI), a débuté ce matin à Nairobi. Le Forum vise à renforcer les meilleures pratiques en matière d’investissement dans la région, en réunissant plus de 500 professionnels issus de grandes banques africaines et internationales, d’institutions financières et d’associations bancaires.

Cet événement annuel rassemble des experts de banques de développement, d’institutions de microfinance, de banques centrales, de banques commerciales, d’entreprises et de réseaux d’entrepreneurs, ainsi que d’autres institutions financières qui se penchent sur les solutions aux problèmes les plus cruciaux auxquels le secteur bancaire de l’Afrique de l’Est est actuellement confronté.

Ayant pour thème « Le financement du développement durable : une réponse aux défis des changements climatiques », cette 5e édition du Forum – convoquée quelques semaines après la COP 27 sur le climat qui s’est tenue sur le sol africain – s’intéresse au renforcement des financements en faveur du climat et de la résilience ainsi qu’à la mobilisation d’investissements pour mieux répondre aux défis socio-économiques et climatiques en Afrique de l’Est.

Admassu Tadesse, président émérite et directeur général du groupe TDB : « Le Forum consacré à la banque et à la microfinance en Afrique de l’Est est devenu un rendez-vous important pour orienter la réflexion sur les possibilités et les défis actuels du secteur bancaire en Afrique orientale, ainsi que sur les tenants et les aboutissants de son environnement opérationnel tel qu’il se présente aujourd’hui. Nous sommes ravis d’organiser à nouveau cet événement avec la BEI, partenaire stratégique de la TDB. Ensemble, nous apportons des éclairages indispensables sur les défis actuels les plus urgents pour la région, ainsi que sur les modalités requises du financement du développement – qui doit, en effet, être durable – ici en Afrique, mais aussi à l’échelle mondiale. »

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Cette année, le Forum sur la banque et la microfinance en Afrique de l’Est a pour objet d’examiner les meilleures pratiques et de renforcer les investissements ciblés qui sont essentiels pour relever les défis tels que les épisodes de sécheresse et les phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que les chocs énergétiques et l’insécurité alimentaire dans toute la région. La BEI et la TDB sont déterminées à collaborer étroitement avec les partenaires financiers locaux pour cerner les défis, partager les solutions et enrichir l’expertise financière spécifique permettant de renforcer l’impact des investissements privés dans toute l’Afrique de l’Est. »

Henriette Geiger, ambassadrice de l’Union européenne au Kenya : « L’Union européenne reconnaît l’importance de renforcer les investissements du secteur privé qui permettent de mieux résoudre les difficultés liées au climat, à la sécurité alimentaire et à l’énergie qui touchent cette région. Le Forum consacré à la banque et à la microfinance en Afrique de l’Est illustre comment des partenaires africains et internationaux peuvent s’écouter et apprendre les uns des autres pour améliorer la durabilité des investissements. »

Le Forum contribuera également à faire avancer les discussions sur le renforcement de la résilience opérationnelle des banques face à diverses crises, la gestion des chaînes d’approvisionnement pour stimuler la sécurité alimentaire et énergétique ainsi que les investissements dans les infrastructures, l’adoption des technologies, l’amélioration de l’accès des entrepreneurs au financement, le potentiel de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour une prospérité partagée, la gestion des risques et la migration du crédit, entre autres – avec comme thèmes transversaux l’action pour le climat et la croissance inclusive.

Le groupe TDB et la BEI collaborent depuis 2014, afin de faire progresser le développement suivant l’approche du triple résultat dans les pays membres de la TDB. Parallèlement au Forum sur la banque et la microfinance en Afrique de l’Est au sein duquel les institutions collaborent depuis 2018, divers mécanismes ont été ouverts à la TDB pour financer des projets essentiels relatifs à l’action en faveur du climat, aux PME et aux investissements dans des contextes fragiles, assortis d’une assistance technique.

À propos de la TDB

Créée en 1985, la Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et australe (TDB) est une institution financière régionale agissant pour le développement et dont l’actif s’élève à 8 milliards d’USD. Comptant 23 États membres de la région, la TDB a pour mandat de financer et de promouvoir le commerce, l’intégration économique régionale et le développement durable par le biais du financement d’échanges commerciaux, de projets et d’infrastructures ainsi que de la gestion d’actifs.

La TDB fait partie du groupe TDB, qui comprend également TDF (Trade and Development Fund), ESATAL (Eastern and Southern African Trade Advisers Limited), TCI (TDB Captive Insurance) et TDB Academy.