La banque de l’UE accorde à RLB NÖ-Wien un prêt-cadre d’un montant maximum de 100 millions d’EUR.

Le prêt à long terme est destiné à soutenir le programme national mis en place par les pouvoirs publics autrichiens pour l’écologisation de l’approvisionnement en énergie.

L’État autrichien a pour objectif de parvenir à 100 % d’électricité produite à partir de sources renouvelables à l’horizon 2030.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et RLB NÖ-Wien soutiendront les investissements dans des projets de petite et moyenne dimension dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Autriche. La banque régionale autrichienne utilisera le prêt-cadre de 100 millions d’EUR au maximum de la BEI pour constituer un portefeuille de prêts de 200 millions d’EUR au maximum, afin de financer des projets liés à l’énergie propre.

La demande autrichienne concernant les projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique est forte, puisque l’État vise à l’horizon 2030 une production d’électricité reposant exclusivement sur l’énergie éolienne, solaire et hydraulique. Face à ces objectifs ambitieux, la demande de nouveaux projets d’énergie respectueux du climat est en forte hausse dans le pays, avec pour conséquence des besoins accrus de financements à long terme à des prix compétitifs pour des projets de petite et moyenne dimension portant sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

La BEI vise à combler cette lacune du marché avec les banques avec lesquelles elle coopère et d’autres intermédiaires financiers. À cet effet, la banque de l’UE a accordé l’année dernière à l’Autriche un prêt-programme en faveur de l’action pour le climat. L’octroi du prêt-cadre à RLB NÖ-Wien annoncé ce jour constitue une nouvelle opération secondaire au titre de ce prêt-programme de la BEI.

RLB NÖ-Wien a de nombreuses années d’expérience en matière de financement de projets visant les énergies renouvelables dans ses régions d’origine de Basse-Autriche et Vienne, et au-delà.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’Autriche bénéficie déjà de l’un des marchés de l’énergie verte les plus développés et les plus efficaces d’Europe. L’État autrichien présente un solide bilan en matière d’investissements déployés avec succès dans le domaine de l’action en faveur du climat. Nous nous attendons par conséquent à avoir une importante réserve de nouveaux projets dans les années à venir. Nous sommes très heureux de coopérer avec RLB NÖ-Wien pour mettre en œuvre des projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. La BEI soutient avec force la transition de l’Europe vers un avenir sans combustibles fossiles et elle restera à ce titre un partenaire solide et fiable pour développer ces secteurs en Autriche. »

Reinhard Karl, vice-président de RLB NÖ-Wien, responsable du segment « Corporate Clients » : « Nous sommes fiers de jouer un rôle de pionnier dans le financement de l’expansion régionale des énergies renouvelables, et tout particulièrement de l’énergie éolienne en Autriche, depuis plus de 20 ans. La flambée actuelle des prix de l’énergie met clairement en évidence la nécessité de solutions indépendantes passant par les énergies renouvelables. Nous nous réjouissons donc tout particulièrement de l’élargissement de notre partenariat avec la Banque européenne d’investissement. C’est là une étape importante sur la trajectoire logique que nous suivons pour promouvoir la transformation énergétique. Ce prêt-cadre de la BEI sera principalement utilisé pour aider les petites et moyennes entreprises à réaliser des améliorations en matière d’efficacité énergétique et des économies de coûts. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien) est une banque régionale et commerciale moderne implantée dans l’est de l’Autriche. Elle est l’institution centrale des banques Raiffeisen de Basse-Autriche. Elle s’attache à établir et maintenir des relations viables s’inscrivant sur le long terme avec ses clients. RLB NÖ-Wien se concentre principalement sur la capitale autrichienne (avec pour devise « Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank »), tandis que les banques Raiffeisen indépendantes locales forment le premier groupe bancaire de Basse-Autriche.