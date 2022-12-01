AS Citadele banka et le Groupe BEI ont signé un accord qui contribuera à accroître les prêts aux entreprises locales dans les États baltes.

Au moins 20 % de l’enveloppe iront à des projets d’action pour le climat, concourant ainsi à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre.

AS Citadele banka bénéficiera également de services de conseil dans le cadre du mécanisme Green Gateway de la BEI.

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a accordé à AS Citadele banka une garantie visant à soutenir l’octroi de nouveaux prêts à des entreprises des trois États baltes. Ce premier accord conclu entre le Groupe BEI et AS Citadele banka allégera les exigences de fonds propres de cette dernière et lui permettra d’allouer pour au moins 460 millions d’EUR de prêts et crédits-bails supplémentaires aux entreprises des pays baltes au cours des trois prochaines années. Face à l’incertitude qui caractérise le climat économique actuel et la situation géopolitique, l’accord est particulièrement bienvenu et vient asseoir le statut d’investisseur contracyclique du Groupe BEI.

Avec 20 % des prêts destinés à des projets verts, le financement contribuera à dynamiser la transition écologique des économies locales et à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre. Parallèlement, AS Citadele banka bénéficiera d’un soutien consultatif au titre du mécanisme Green Gateway par l’intermédiaire de la plateforme européenne de conseil en investissement sous forme de formation, de développement d’outils et de manuels et d’aide sur le poste de travail afin de renforcer sa capacité à identifier et évaluer les projets verts et à en rendre compte.

Johan Akerblom, PDG de AS Citadele banka : « Nous voyons que les clients commerciaux baltes sont prêts à poursuivre leurs plans de développement, et cet accord appuiera notre capacité à leur fournir les financements nécessaires dans les années à venir, en mettant particulièrement l’accent sur le soutien à la transition verte. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La BEI se réjouit de la conclusion de cet accord avec AS Citadele banka qui contribuera à augmenter les prêts aux entreprises locales dans les États baltes ». « Les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sont un élément clé de l’économie, et nous sommes fermement résolus à améliorer leur accès au financement et à soutenir le développement des marchés des capitaux dans la région. Nous nous réjouissons d’apporter notre appui à de nombreuses autres petites et moyennes entreprises en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Le FEI est très heureux de travailler avec AS Citadele banka et la BEI pour fournir aux PME des pays baltes un accès supplémentaire au financement. Les compétences du FEI en matière d’investissement et de structuration conjuguées au déploiement de fonds propres de la BEI stimulera l’offre de financement dans la région, ce qui permettra à des milliers d’entreprises européennes d’investir dans leur croissance et leur développement à moyen et long terme. »

Il s’agit de la deuxième opération de titrisation du Groupe BEI dans les États baltes. La première opération avait permis de contribuer à l’octroi d’au moins 660 millions d’EUR de prêts et de crédits-bails supplémentaires à des PME et à des entreprises de taille intermédiaire dans les trois pays baltes.

Informations générales

À propos de la BEI et du FEI

La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l'institution de financement à long terme de l'UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de cette Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale et d’autres encore.

À propos de Citadele banka

AS Citadele banka a pour mission de moderniser le secteur financier et d’offrir davantage de perspectives aux particuliers et aux entreprises dans l’ensemble des pays baltes. Au premier semestre 2022, la banque comptait 373 000 clients actifs dans les pays baltes et elle avait accordé 972 millions d’EUR de nouveaux prêts, le volume total de son portefeuille de prêts atteignant 3 milliards d’EUR, tandis que ses dépôts totalisaient 3,8 milliards d’EUR. Citadele Bank est la société mère du groupe en Lettonie et ses filiales et succursales opèrent en Lettonie, Lituanie et Estonie.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, AS Citadele banka a octroyé pour 972 millions d’EUR de nouveaux financements pour soutenir les clients privés, PME et entreprises baltes, avec 326 millions d’EUR décaissés au troisième trimestre. Les dépôts de ses clients, qui avaient enregistré une légère baisse (de 1 %) à la fin de l’exercice 2021, se montaient à 3 765 millions d’EUR au 30 septembre 2022. Le ratio prêts/dépôts était de 80 % au 30 septembre 2022, contre 73 % à fin 2021. AS Citadele banka continue d’afficher des ratios de fonds propres et de liquidités adéquats : au 30 septembre 2022, le ratio d’adéquation des fonds propres pour la phase de transition (incluant le résultat de la période) était de 18,1 % et le ratio de couverture de liquidité de 167 %.