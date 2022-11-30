© Saviola

Le financement soutiendra les activités de R-D de Saviola pour la période 2022-2025.

Grâce au soutien de la BEI, Saviola réduira sa consommation d’énergie de 22 %.

Promouvoir l’économie circulaire grâce à la fabrication de panneaux écologiques et de meubles 100 % verts, voilà l’objectif principal du financement de 115 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) au groupe Saviola, chef de file italien dans la production de panneaux de particules et de meubles en bois recyclé.

Plus précisément, le prêt annoncé aujourd’hui soutiendra les investissements de Saviola pour la période allant de 2022 à 2025, contribuant à améliorer davantage la durabilité des phases de production de l’entreprise, qui recycle chaque année environ 1,5 million de tonnes de bois de post-consommation.

Les investissements proposés visent en particulier à mettre au point de nouveaux produits et processus de fabrication ainsi qu’à moderniser et à développer les capacités de production de Saviola, tout en réduisant sa consommation d’énergie.

Les fonds mis à disposition par la banque de l’UE permettront à Saviola d’améliorer sa compétitivité à l’aide d’installations de production ultramodernes et durables, qui rendront ses processus internes plus flexibles et plus respectueux de l’environnement. Le prêt de la BEI contribuera à promouvoir l’économie circulaire, à réduire les effets des processus de production sur l’environnement et à créer des emplois. La mise au point des nouvelles lignes de production devrait permettre de réduire les émissions de CO 2 d’environ 22 % par unité de produit.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’opération signée avec Saviola vise à promouvoir la transition vers une économie circulaire, élément clé de la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, et elle confirme l’engagement de la banque de l’UE à soutenir la croissance du tissu entrepreneurial italien ».

Alessandro Saviola, président du groupe Saviola : « La durabilité a toujours fait partie de notre ADN, puisque nous avons mis en place un système de collecte, de recyclage et de production strictement à partir de bois de post-consommation dès les années 1990. Nous voulons poursuivre sur cette voie en utilisant des technologies et des installations toujours plus durables et écologiques, tout en recherchant la qualité et l’innovation technologique, grâce notamment à des financements comme celui-ci ».

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Le groupe Saviola est le chef de file du secteur de la collecte et de la transformation du bois de post-consommation. Connu à l’international comme « The Eco-Ethical Company », le groupe a fondé ses activités sur les principes fondamentaux de l’économie circulaire, plaçant le développement durable au cœur de son modèle économique. Fondé en 1963, le système industriel de Saviola compte aujourd’hui quatre divisions d’activité, 1 500 collaboratrices et collaborateurs, 14 usines en Italie et à l’étranger, ainsi qu’un dense réseau européen de centres Ecolegno, qui collectent du bois de récupération (vieux meubles, palettes, cageots à fruits, etc.), la matière première servant à la réalisation des panneaux écologiques 100 % bois recyclé utilisés dans sa chaîne d’approvisionnement du mobilier.