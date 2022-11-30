© Shutterstock

La société suédoise de technologie financière Froda reçoit un soutien au titre de l’EaSI (l’instrument de financement du programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale) afin de continuer à appuyer les petites entreprises innovantes en Suède. L’opération est cofinancée par l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI). Grâce à ce soutien, Froda est en mesure de fournir plus de 500 millions de SEK de prêts aux petites entreprises suédoises.

Froda a été fondée en 2015 pour faciliter l’accès des petites entreprises aux capitaux. Aujourd’hui, c’est l’une des entreprises suédoises de technologie financière à la croissance la plus rapide. Grâce au passage au numérique de l’ensemble de la procédure de demande, Froda a pu aider plus de 50 000 entreprises à accéder aux financements. Grâce au soutien de l’instrument de financement de l’EaSI, Froda peut désormais accorder plus de 500 millions de SEK aux microentreprises sous forme de prêts.

Pour nombre de petites entreprises, le manque de financement reste l’un des plus grands obstacles à leur croissance. « Le soutien financier apporté par le FEI cadre parfaitement avec notre volonté d’aider les entreprises à obtenir un financement à des taux et conditions équitables. Avec l’aide du FEI, ce programme nous permet d’aider encore plus de petites entreprises à obtenir des financements, ce qui revêt une importance particulière en ce moment », explique Olle Lundin, PDG de Froda.

« Grâce au financement soutenu par le programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale, Froda, entreprise de technologie financière, peut fournir plus de 500 millions de SEK (soit 46 millions d’EUR) de prêts aux petites entreprises suédoises et les aider à se développer. Les programmes de prêts de ce type donnent un coup de pouce important et indispensable aux petites entreprises, ce qui conduit à la création d’emplois à l’échelle locale et à une plus grande inclusion sociale », affirme Nicolas Schmit, commissaire européen à l’emploi et aux droits sociaux.

Le FEI a été choisi comme gestionnaire de fonds de l’instrument de financement de l’EaSI. Partie intégrante du Groupe Banque européenne d’investissement, il est chargé de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.

« Notre mission est d’aider les petites et moyennes entreprises européennes à accéder aux financements. La contribution de Froda à la conception d’un soutien financier innovant, en ciblant spécifiquement le segment des microentreprises, cadre parfaitement avec la manière dont nous voulons travailler avec les intermédiaires financiers pour atteindre notre objectif commun, à savoir améliorer les conditions de financement des petites entreprises », déclare Thomas Östros, vice-président de la BEI.

Roger Havenith, directeur général adjoint du FEI, a commenté : « Dans les moments difficiles, ce sont toujours les plus petits acteurs de l’économie qui rencontrent le plus de difficultés. Cet accord avec Froda, qui utilise les ressources du programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation, nous permettra d’acheminer les financements vers les entreprises suédoises, en tirant pleinement parti du potentiel numérique dont nous disposons aujourd’hui, en finançant l’innovation, en renforçant la compétitivité et en stimulant la croissance et l’emploi. »

Informations générales

À propos du programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI)

Au titre du programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), l’Union européenne soutient la microfinance et le financement de l’entrepreneuriat social avec une enveloppe globale de 193 millions d’EUR sur la période 2014-2020. Ce programme visait à accroître l’accès au financement pour les microentreprises, y compris les travailleurs indépendants, ainsi que pour les personnes vulnérables et les entreprises sociales, encourageant ainsi la création d’emplois et l’inclusion sociale.

L’instrument de financement de l’EaSI est un fonds de 200 millions d’EUR lancé en octobre 2019 dans le cadre de l’EaSI. Il peut fournir des prêts à des intermédiaires financiers pour appuyer l’octroi de prêts aux microentreprises et aux entreprises sociales jusqu’à la fin de l’année 2023. Il s’agit de l’un des nombreux instruments de financement de l’UE déployés dans le cadre du programme européen pour l’emploi et l’innovation afin de soutenir la microfinance et l’entrepreneuriat social. L’instrument de financement de l’EaSI est un partenariat entre l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement.

L’EaSI sera remplacé par l’instrument InvestEU pour la microfinance et les entreprises sociales, également mis en œuvre par le FEI.

À propos de Froda

Froda a été fondée en 2015 avec une vision claire : révolutionner l’expérience bancaire pour les entreprises, en rendant les investissements dans leurs idées plus faciles et plus abordables. Grâce au passage au numérique de l’ensemble de la procédure de demande, Froda a pu proposer à un plus grand nombre d’entreprises des financements à des conditions et taux avantageux, avec des solutions adaptées à leurs besoins et à leur situation unique. Aujourd’hui, Froda est l’une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Suède. Elle a accompagné plus de 50 000 clients dans leur trajectoire de croissance. Froda est un établissement de crédit réglementé, supervisé par Finansinspektionen (l’autorité suédoise de surveillance financière).