Ce prêt de 40 millions d'euros est destiné au développement de traitements injectables à action prolongée basés sur technologie propriétaire pour améliorer sensiblement la prise en charge et la qualité de vie des patients.

Cet investissement de la BEI est garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, le pilier central du plan d'investissement pour l'Europe.

Le nouveau prêt signé entre la Banque européenne d'investissement (BEI), soutenue par le Plan d'investissement pour l'Europe, et la société pharmaceutique MedinCell est destiné à soutenir le développement du portefeuille de traitements innovants de la société. Celui-ci est déjà composé de plusieurs produits au stade préclinique et clinique. Un premier traitement injectable à action prolongée utilisant la technologie de MedinCell devrait arriver sur le marché américain au premier semestre 2023.

Grâce à ce nouveau prêt de la BEI qui succède à un premier financement de 20 millions d'euros en 2018, également soutenu par le Plan d'investissement pour l'Europe, MedinCell va poursuivre sa mission et répondre aux principaux défis de la santé dans le monde grâce à des traitements. La technologie injectable à action prolongée de MedinCell, BEPO®, peut être utilisée pour développer de nouvelles options de soins dans de nombreux domaines thérapeutiques tels que la schizophrénie, la contraception, le paludisme, la gestion de la douleur, etc.

BEPO® permet de contrôler et de garantir l'administration à dose thérapeutique optimale d'un traitement pendant plusieurs jours, semaines ou mois via une simple injection qui crée un dépôt entièrement biorésorbable. BEPO® est conçu pour potentiellement fournir des traitements plus efficaces, améliorer l’observance des patients, rendre les traitements plus accessibles et une réduire leur empreinte environnementale.

Christophe Douat, president du directoire de MedinCell declare : “Ce nouveau prêt de la BEI donne à MedinCell les moyens de continuer à innover et à développer des traitements à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques susceptibles de changer la donne pour les patients et les soignants. Nous sommes fiers de collaborer une nouvelle fois avec la BEI, un partenaire stratégique qui soutient notre modèle d'entreprise de pharma humaniste et notre mission d'améliorer la santé des patients dans le monde entier. ”

Ambroise Fayolle, vice-president de la Banque européenne d’investissement ajoute : “Soutenir l'innovation dans le domaine de la santé pour améliorer le bien-être des patients est une priorité pour la BEI. Ce deuxième prêt à MedinCell reflète notre engagement fort en faveur des entreprises innovantes dans leur secteur d’activité. En tant que banque de l'UE, il est important de leur donner les moyens de développer des technologies qui contribueront, dans le cas de MedinCell, à soigner les personnes qui ont besoin de traitements dans de nombreux domaines thérapeutiques. Ce prêt contribuera à améliorer l'accessibilité, les soins et la qualité de vie des patients en Europe".

Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, commente : “Nous sommes déterminés à améliorer la qualité de vie des citoyens de l'UE en investissant dans l'innovation en matière de soins de santé. Cet investissement, garanti par le plan d'investissement pour l'Europe, en est la preuve et contribue à renforcer la position de l'Europe à la pointe de la recherche et du développement. ”

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI s'efforce de placer l'UE à l'avant-garde de la prochaine vague d'innovation, notamment dans le secteur de la santé. En réponse à la crise sanitaire de Covid-19, la BEI a débloqué six milliards d'euros pour des investissements dans le secteur de la santé afin de soutenir des infrastructures médicales, des activités de recherche supplémentaires ou d'autres financements liés aux vaccins et aux traitements. En tant que banque européenne soutenant le climat, la BEI est l'un des principaux bailleurs de fonds de la transition verte vers un modèle de croissance plus sobre en carbone et plus durable.

A propos de Medincell

MedinCell est une société pharmaceutique en phase de pré-commercialisation qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans divers domaines thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. Grâce à la libération contrôlée et prolongée du principe actif, MedinCell rend les traitements médicaux plus efficaces, notamment grâce à une meilleure observance, c'est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à une réduction significative de la quantité de médicaments nécessaires dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière d'un médicament à la dose thérapeutique optimale pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. MedinCell collabore avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan et des fondations pour améliorer la santé mondiale grâce à de nouvelles options thérapeutiques. Basée à Montpellier, MedinCell emploie actuellement plus de 150 personnes représentant plus de 30 nationalités différentes.

À propos du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) également appelé « Plan Juncker » est le pilier central du plan d'investissement pour l'Europe.Il fournit des garanties de première perte, permettant à la BEI d'investir dans des projets plus nombreux et souvent plus risqués. Les projets et accords approuvés pour un financement au titre du FEIS sur la période 2015-2022 doivent permettre au total de mobiliser 524,3 milliards d'euros d'investissements et de soutenir plus de 1,4 million de petites et moyennes entreprises dans toute l'Union européenne. A partir de 2022, le FEIS est remplacé par le nouveau programme européen InvestEU. Destiné à soutenir une nouvelle vague d’investissements d’au moins 372 milliards d’euros dans l’ensemble de l’UE, il vise à donner un nouvel élan à l’investissement, à l’innovation et à la création d’emplois en Europe au cours de la période 2021-2027.