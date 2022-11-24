Le Groupe BEI et la Commission européenne ont officiellement dévoilé le programme InvestEU aujourd’hui à Athènes. InvestEU vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements dans l’Union européenne.

Les investissements relevant du programme InvestEU se concentreront sur quatre domaines d’intervention : les infrastructures durables ; la recherche, l’innovation et la transformation numérique ; les petites et moyennes entreprises ; ainsi que les investissements sociaux et les compétences.

Au moins 30 % des financements seront consacrés à l’atténuation des changements climatiques.

La Commission européenne et la BEI ont également signé l’accord relatif à la plateforme de conseil InvestEU, qui ouvre la voie à de nouveaux investissements et services de conseil connexes à l’appui de la reprise post-pandémie ainsi que de la transition écologique et numérique en Europe.

Le Groupe BEI – composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) – et la Commission européenne ont organisé aujourd’hui, à Athènes, un événement spécial pour le lancement du programme InvestEU en Grèce. Assorti d’une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR, le programme vise à mobiliser des investissements de plus de 372 milliards d’EUR partout en Europe, à l’appui des priorités stratégiques de l’Union européenne, notamment au titre du pacte vert pour l’Europe et de la transition numérique.

Organisé à Athènes au Club des officiers des forces armées, l’événement a été inauguré par Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne, Christos Staikouras, ministre grec des finances et gouverneur de la BEI, et Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, en présence de Christos Dimas, secrétaire d’État à la recherche et technologie, d’Adonis Georgiadis, ministre grec du développement et des investissements, et de Ioannis Tsakiris, secrétaire d’État aux investissements publics. Des clients, des intervenants et des représentants des médias ont également assisté à l’événement.

« InvestEU est un nouvel instrument budgétaire innovant de l’UE qui libérera d’importants financements supplémentaires, estimés à quelque 370 milliards d’EUR, en faveur d’investissements qui aideront l’Europe à relever ses plus grands défis. Qu’il s’agisse de promouvoir la durabilité environnementale et l’action pour le climat, d’encourager la recherche, l’innovation et la transition numérique, de soutenir les petites et moyennes entreprises ou de renforcer les infrastructures sociales et les compétences, InvestEU proposera des solutions sur mesure tant pour les grandes entreprises existantes que pour les nouvelles sociétés innovantes. Avec le soutien et l’expérience de notre partenaire de longue date qu’est la Banque européenne d’investissement, je suis convaincu qu’InvestEU sera un catalyseur majeur d’investissements substantiels et efficaces en Grèce dans les années à venir », a déclaré Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne.

« En présentant aujourd’hui le programme InvestEU à Athènes, le Groupe BEI et la Commission européenne envoient un signal fort de soutien à l’investissement dans l’Union européenne, y compris en Grèce, bien sûr, en mettant l’accent sur quatre domaines d’intervention déterminants. Ces domaines sont au cœur de notre programme et concernent les infrastructures durables, la recherche, l’innovation et la transformation numérique, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les investissements sociaux et les compétences. Bénéficiant d’une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR et ciblant un objectif de plus de 372 milliards d’EUR investis dans toute l’Europe – soit la moitié de la dotation totale de la Facilité pour la reprise et la résilience –, InvestEU peut jouer un rôle de catalyseur qui favorise une croissance durable et inclusive, la création d’emplois et des investissements à fort impact dans nos pays en cette période de crises exogènes multiples. Compte tenu du fait que, grâce à l’équipe d’investissement pour la Grèce, notre pays est l’un des principaux bénéficiaires de la BEI ces dernières années, je suis convaincu que la Grèce défendra également le programme InvestEU de la même manière », a indiqué Christos Staikouras, ministre grec des finances et gouverneur de la BEI.

« InvestEU, le nouveau programme de l’UE visant à financer des investissements dans l’Union européenne, est un mécanisme essentiel pour le financement de projets à haut risque contribuant à rendre l’économie européenne plus verte et plus numérique. L’événement d’aujourd’hui nous donne l’occasion de présenter les produits financiers et les services de conseil du Groupe BEI à nos clients et partenaires grecs, ainsi que les perspectives qu’ils peuvent offrir à l’économie locale. La promotion de l’économie circulaire dans des pays comme la Grèce et les investissements dans les petites et moyennes entreprises relevant de secteurs clés comme le développement durable, l’innovation et la culture sont autant de priorités stratégiques du programme InvestEU visant à relancer l’économie européenne qui a d’abord été durement touchée par la pandémie et maintenant par la guerre en Ukraine », a conclu Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI.

Présence du Groupe BEI en Grèce

L’année dernière, le Groupe BEI a engagé son volume de financement le plus important à ce jour en Grèce. La BEI et le FEI ont apporté près de 5 milliards d’EUR pour aider les entreprises grecques à surmonter les défis liés à la pandémie de COVID-19 et à accélérer la transition énergétique, ainsi que pour soutenir les investissements en faveur des PME grecques, de routes plus sûres, de meilleures écoles, de la transition numérique et de la protection contre les inondations.

InvestEU

Le Groupe BEI mettra en œuvre 75 % de la garantie budgétaire de l’UE (19,65 milliards d’EUR) et le même pourcentage du budget alloué aux services de conseil au titre de la plateforme de conseil InvestEU. Outre la BEI et le FEI, qui sont les principaux partenaires de mise en œuvre, des institutions financières internationales actives en Europe et des banques nationales de promotion économique pourront utiliser une part de la garantie (25 % au total) pour appuyer des investissements et des projets. Les premiers projets au titre d’InvestEU en Grèce devraient être déployés en 2023.

S’appuyer sur la réussite du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

Les opérations bénéficiant de la garantie budgétaire de l’UE permettront de financer des investissements dans quatre domaines d’intervention, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, d’excellence scientifique et d’inclusion sociale : les infrastructures durables ; la recherche, l’innovation et la transformation numérique ; les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites ETI ; ainsi que les investissements sociaux et les compétences. Au moins 30 % de l’ensemble des investissements seront réalisés dans des secteurs qui soutiennent directement la transition écologique en Europe.

Le programme InvestEU s’appuie sur la réussite du Plan d’investissement pour l’Europe et son Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Il regroupe 13 instruments financiers de l’UE, disponibles au titre du précédent cadre financier pluriannuel, en un seul instrument intégré et couvre un champ d’action plus large que le FEIS. Les retombées positives des prêts relevant du FEIS sont considérables. Le FEIS a dépassé les attentes et permis de mobiliser à ce jour 546,5 milliards d’EUR d’investissements et de soutenir plus de 1,4 million de PME. Il a contribué avec succès au cofinancement de projets qui, sinon, n’auraient peut-être pas pu être menés à bien.

Informations générales

Le programme InvestEU est un pilier essentiel du plus grand plan de relance jamais lancé par l’Union européenne pour se remettre de la pandémie de COVID-19 et contribuer à la construction d’une économie européenne verte, numérique et équitable. Il peut également aider l’économie européenne à relever les nouveaux défis découlant d’incertitudes majeures liées aux perspectives mondiales et en matière de sécurité.

En fournissant une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR pour soutenir des opérations de financement et d’investissement, InvestEU a pour objectif d’attirer des capitaux privés et de mobiliser plus de 372 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés dans les grandes priorités stratégiques de l’UE.

Fonds européen d’investissement

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans ce rôle, le FEI appuie la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.