Le FEI a engagé 45 millions d’EUR dans l’OTB Fund II, qui devrait atteindre 150 millions d’EUR.

Le concours du FEI permettra au Fonds de poursuivre ses investissements dans le secteur des technologies de rupture.

Cet accord bénéficie du soutien du programme InvestEU.

OTB Ventures, une société de capital-risque de premier plan qui investit dans les entreprises technologiques en phase de croissance initiale, a annoncé le lancement du nouveau fonds OTB II. Le dispositif déjà lancé, dans lequel le Fonds européen d’investissement (FEI) a engagé 45 millions d’EUR, devrait atteindre 150 millions d’EUR. Les nouveaux capitaux seront utilisés par OTB Ventures pour investir directement dans des entreprises technologiques réalisant des percées scientifiques innovantes dans quatre secteurs clés : l’automatisation de l’intelligence artificielle (IA) des entreprises, la technologie spatiale, les technologies financières et la cybersécurité, avec une attention particulière pour les solutions reposant sur des technologies climatiques.

Teresa Czerwinska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, responsable de l’ensemble des opérations menées au titre d’InvestEU : « Le programme InvestEU apporte des financements indispensables pour soutenir les entreprises européennes, stimuler l’innovation, favoriser la réalisation de nouveaux projets d’infrastructures et renforcer la protection de l’environnement dans l’Union européenne. Les ressources disponibles au titre d’InvestEU aideront les entreprises européennes à préserver et créer des emplois, elles contribueront à stimuler la croissance économique et sociale et à maintenir la compétitivité mondiale de l’économie européenne. Grâce à des partenaires comme OTB Ventures, le Groupe BEI pourra faire en sorte que les entreprises européennes bénéficient du concours d’InvestEU, favoriser l’accélération de la transition technologique dans les pays de l’Union européenne et veiller à ce que l’UE conserve sa position de leader mondial de l’innovation. Cette base solide pour une croissance et un développement durables dans l’ensemble de l’UE permettra à ce programme de favoriser les investissements à l’appui d’un avenir prospère pour la population européenne de demain. »

Alain Godard, directeur général du Fonds européen d’investissement : « En collaboration avec la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement, en tant que partenaire d’InvestEU, est disposé à encourager l’innovation, à exploiter de nouveaux marchés, à renforcer la compétitivité et à stimuler l’emploi et la croissance. OTB Ventures a acquis une position solide dans le secteur des « deep tech » et le soutien d’InvestEU permettra d’en poursuivre le développement dynamique. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Le programme InvestEU joue un rôle important dans toute l’Europe, mobilisant les financements dont les entreprises ont besoin pour innover, se développer et créer des emplois. Cet accord montre comment InvestEU peut aider l’Europe à rester à l’avant-garde de la recherche et de la technologie. Cela est particulièrement important à l’heure où nous investissons pour sécuriser les transitions écologique et numérique. »

Adam Niewinski, cofondateur et associé gérant d’OTB Ventures : « Nous sommes fiers d’être la première société de capital-risque à bénéficier du soutien de la nouvelle initiative InvestEU. Ce financement témoigne de manière exceptionnelle de la qualité des efforts qu’OTB Ventures déploie depuis de nombreuses années pour placer les technologies de rupture au cœur de son modèle d’entreprise. Nous pensons que la « deep tech » constitue la nouvelle frontière en matière de concurrence mondiale dans laquelle l’Europe peut jouer un rôle de premier plan. OTB Ventures continuera d’œuvrer de manière active au renforcement de l’avantage concurrentiel durable de l’écosystème « deept tech » européen en se basant sur son vaste vivier de talents. »

Marcin Hejka, cofondateur et associé gérant d’OTB Ventures : « Nous sommes ravis de collaborer avec la Commission européenne et la BEI et de partager notre savoir-faire et nos conseils inégalés dans le secteur. Le secteur européen des technologies de rupture est en plein essor et est de plus en plus apprécié par les investisseurs. Le Fonds OTB II a pour objectif d’accompagner le processus de développement technologique jusqu’à la maturation du marché. Nous sommes très heureux de nous associer à ces précurseurs exceptionnels actifs en Europe, dès le début de leur parcours entrepreneurial. »

Informations générales

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires en lien avec les grandes priorités européennes, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux PME. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investiront dans des projets en utilisant la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentera leur capacité de prise de risques et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, il favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

OTB Ventures est une société de capital-risque de premier plan qui vise principalement le secteur « deep tech » en Europe et qui bénéficie d’un accès unique au vivier de talents d’Europe centrale et orientale ; elle investit dans de jeunes pousses high-tech en phase de croissance initiale et de production avancée qui mettent au point des technologies de rupture. Les partenaires de la société ont chacun plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du capital-risque entrepreneurial et international et ont fait leur preuve dans le soutien au développement des jeunes pousses sur les marchés internationaux. OTB Ventures estime qu’il est essentiel de maintenir le dialogue avec les fondateurs pour leur apporter un soutien efficace. La société fournit des orientations, un programme de mentorat et des conseils et apporte un soutien stratégique et partage ses connaissances approfondies du marché. OTB Ventures fait appel à ses réseaux industriels, financiers et personnels, et s’appuie sur sa solide réputation d’investisseur équitable et favorable aux fondateurs. L’entreprise est constamment à la recherche de la prochaine opportunité et encourage les innovateurs ambitieux et motivés à se manifester et à prendre contact avec elle. OTB Ventures a actuellement des bureaux à Amsterdam (Pays-Bas) et à Varsovie (Pologne).