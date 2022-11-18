Marjut Falkstedt a été nommée directrice générale du Fonds européen d’investissement (FEI) par le Conseil d’administration de ce dernier. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2023.

Le FEI, le plus grand pourvoyeur européen de capital-risque et de capital-investissement, joue un rôle de premier plan dans la facilitation de l’accès au financement au moyen de programmes de l’UE ciblant les microentreprises et les petites et moyennes entreprises européennes.

Marjut Falkstedt prendra la direction du FEI en amont du déploiement de l’initiative Champions technologiques européens (ICTE) visant à fournir un financement crucial aux entreprises européennes de haute technologie qui en sont à un stade de développement avancé. Elle sera également chargée de coordonner la contribution du FEI au dispositif de soutien du Groupe de la Banque européenne d’investissement au plan REPowerEU, sous la forme d’investissements en fonds propres dans des projets relatifs aux énergies propres et des fonds verts innovants.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, a commenté cette nomination en ces termes : « Je suis ravi d’annoncer la nomination de Marjut Falkstedt au poste de directrice générale du Fonds européen d’investissement. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Marjut dans le cadre de ses nouvelles fonctions, après la contribution positive qu’elle a apportée à la BEI ces dernières années. Marjut est une professionnelle chevronnée possédant une vaste expérience tant de la finance que des institutions de l’UE, acquise notamment au FEI et à la banque de l’UE. »

Commentant sa nouvelle nomination, Marjut Falkstedt a déclaré : « Je suis très heureuse d’être la nouvelle directrice générale du Fonds européen d’investissement, en particulier à un moment où l’institution gagne encore en importance. C’est un immense plaisir pour moi de revenir au FEI et de me voir donner la chance de diriger une institution qui joue un rôle crucial dans le soutien aux entreprises partout en Europe. »

De nationalité finlandaise et actuellement secrétaire générale de la BEI, Marjut Falkstedt a débuté sa carrière à la Dresdner Bank, avant d’intégrer la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne en 1996. Elle y a exercé diverses fonctions ayant trait au financement des PME et des infrastructures jusqu’en 2013, ainsi que celle de conseillère auprès des représentants de la Commission européenne siégeant au Conseil d’administration du Fonds européen d’investissement (FEI, qui fait partie du Groupe BEI) entre 2001 et 2007. De 2013 à 2015, Marjut (qui portait alors le nom de Santoni) a été directrice générale adjointe du FEI, avant d’être nommée secrétaire générale adjointe de la BEI en septembre 2015. Elle a été promue au poste de secrétaire générale de la banque de l’UE en 2018.

L’actuel directeur général du FEI, Alain Godard, a été nommé président de l’initiative Champions technologiques européens, à la suite de la déclaration commune du 8 février 2022 consacrée à l’initiative Scale-up Europe durant la présidence française de l’Union européenne. L’initiative Scale-up Europe vise à fournir des financements cruciaux aux entreprises européennes de haute technologie qui en sont à leurs derniers stades de développement, moment où elles souhaitent donner davantage d’ampleur à leur activité et délaisser leur statut de jeunes pousses pour atteindre un stade de développement plus avancé.

Informations générales

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.