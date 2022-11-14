La BEI accorde à Vonovia un prêt non garanti de 600 millions d’EUR pour contribuer aux coûts de modernisation des bâtiments.

Le taux d’intérêt proposé pour ce prêt d’une durée de 8 ans est nettement inférieur à celui des financements provenant d’autres sources et pour lesquels une garantie est exigée.

L’augmentation des coûts de construction et des taux d’intérêt a considérablement modifié les conditions d’investissement.

Le premier propriétaire privé allemand de logements locatifs souhaite néanmoins améliorer l’efficacité énergétique de ses bâtiments.

Vonovia s’est fixé pour but d’atteindre la neutralité climatique pour son parc immobilier à l’horizon 2045.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à Vonovia SE un prêt de 600 millions d’EUR ne nécessitant pas la fourniture de garanties afin de soutenir le programme pluriannuel de rénovation énergétique du parc immobilier de la société. Le taux d’intérêt proposé pour ce prêt d’une durée de 8 ans est nettement inférieur à celui des financements provenant d’autres sources et pour lesquels une garantie est exigée.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations de financement en Allemagne, a déclaré : « En collaboration avec Vonovia, nous nous engageons à rénover les logements de manière efficace sur le plan énergétique et à contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de climat. Nous sommes particulièrement heureux que Vonovia s’engage à atteindre la neutralité climatique pour l’ensemble de son parc immobilier à l’horizon 2045, tout en maintenant les loyers à un niveau abordable sur le long terme. »

« L’augmentation des coûts de construction et des taux d’intérêt a considérablement modifié les conditions d’investissement. La BEI est le partenaire idéal pour notre stratégie d’investissement durable et elle offre des conditions de financement très attrayantes. Elle nous aide à accomplir de grands progrès vers notre objectif qui est d’atteindre la quasi-neutralité climatique pour notre parc immobilier d’ici à 2045. C’est bon pour le climat, pour nos locataires et aussi pour notre société », déclare Philip Grosse, directeur financier de Vonovia. La consommation d’énergie d’un logement qui a fait l’objet d’une rénovation énergétique va diminuer à long terme et, par conséquent, les charges seront moins élevées. « C’est exactement le but recherché : la protection du climat doit rester abordable pour nos locataires », explique Philip Grosse, qui juge la coopération avec la BEI « extrêmement fructueuse ».

Le programme porte sur la rénovation de logements locatifs dans l’optique de réaliser d’importantes économies d’énergie. Concrètement, les travaux porteront sur l’isolation de façades et de toitures, ainsi que sur le passage à des installations de chauffage hybrides utilisant des énergies renouvelables, par exemple le photovoltaïque en combinaison avec des pompes à chaleur. Le concours couvre également les nouveaux logements économes en énergie construits afin de poursuivre la croissance du parc immobilier.

Vonovia est le plus grand propriétaire privé de logements locatifs se situant dans le segment des prix bas à moyens en Allemagne. L’entreprise s’est fixé pour objectif de rendre son parc presque neutre du point de vue climatique d’ici à 2045.

Le projet contribue à réduire les émissions de CO 2 provenant des bâtiments. En Allemagne, environ 30 % des émissions de CO 2 sont imputables aux bâtiments. Le projet répond aux critères de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments ainsi qu’aux dispositions de la taxinomie de l’UE pour le refinancement au moyen d’obligations vertes.

La BEI s’attend à ce que ce financement incite d’autres bailleurs de fonds, tels que des banques commerciales et des investisseurs des marchés des capitaux, à s’engager également dans la rénovation énergétique des bâtiments. En effet, la rénovation énergétique des bâtiments présente des avantages notables : la consommation d’énergie dans les logements rénovés va considérablement diminuer. Les augmentations de loyer liées à la modernisation peuvent donc être compensées par une réduction des coûts de chauffage pour les locataires. De cette façon, la protection du climat reste abordable pour les locataires.

Vonovia utilise également un outil de décarbonation qui cartographie numériquement l’ensemble de son parc immobilier et détermine, à l’aide d’algorithmes, les émissions de gaz à effet de serre actuelles et futures de chaque bâtiment. Cet outil de décarbonation effectue une comparaison numérique de la réduction des émissions de chaque bâtiment en fonction de l’objectif de limitation du réchauffement climatique fixé à 1,5 °C dans l’accord Paris et détermine ainsi le meilleur moment pour procéder à la modernisation.

Informations générales

La BEI a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et la connaissance, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, poursuivre le développement l’UE et contribuer à la réalisation de ses objectifs dans plus de 140 pays à travers le monde.

Vonovia SE est un groupe immobilier allemand dont le siège se situe à Bochum. L’entreprise possède plus de 550 000 logements en Allemagne, en Autriche et en Suède. Vonovia se concentre sur la transition énergétique de son parc immobilier. Dès 2020, Vonovia a défini une trajectoire climatique assortie d’objectifs intermédiaires contraignants dans le but d’atteindre la quasi-neutralité climatique pour son parc immobilier.