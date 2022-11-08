- Un film d’animation de 10 minutes pour les élèves du primaire
- Un kit pédagogique mis à la disposition du corps enseignant pour une utilisation en classe (8 heures)
- Le film et le kit sont disponibles en cinq langues : allemand, anglais, espagnol, français et italien
La Banque européenne d’investissement (BEI) a produit un film d’animation accompagné d’un kit pédagogique complet mis gratuitement à la disposition du corps enseignant et des établissements scolaires. Le film et le kit pédagogique sont lancés aujourd’hui en allemand, anglais, espagnol, français et italien.
« La demande de la population européenne en faveur de davantage de contenu sur les changements climatiques et la perte de biodiversité dans les écoles primaires est très forte », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI. « D’après l’enquête de la BEI sur le climat, 91 % des Européennes et Européens sont tout à fait favorables au renforcement des programmes scolaires sur ces sujets. »
La BEI a déjà pris des dispositions avec des associations scolaires qui prévoient d’utiliser le film à des fins éducatives dans des milliers de classes.
« Nous sommes impatients de travailler avec des associations scolaires, ainsi que de nouer des liens avec d’autres groupes, diffuseurs et institutions qui agissent dans le domaine de l’éducation pour contribuer à la bonne compréhension des changements climatiques par les jeunes, qui jouent un rôle essentiel pour l’avenir de notre planète », a déclaré le président Hoyer. « La sensibilisation et l’éducation aux changements climatiques commencent à l’école. »
Le film, réalisé par Kas et Weronika Kasprzak, est une coproduction de la BEI et du studio de création 20STM.
Le contenu à destination du corps enseignant a été produit en collaboration avec l’association Avenir Climatique.
Extraits du kit pédagogique
La BEI à la COP 27
Pour un aperçu des interventions de la BEI à la COP 27, consultez sur notre page web dédiée. La BEI occupe un pavillon dans un espace réservé aux manifestations parallèles situé dans la Zone bleue et organise une série d’événements sur de nombreux sujets. Le programme complet est disponible ici. Nous vous invitons à rejoindre notre plateforme virtuelle pour suivre les sessions en direct ou en différé, à votre convenance, et pour prendre contact avec les participants. À l’issue d’une procédure d’inscription simple en deux étapes, vous aurez un accès permanent aux dernières informations sur notre programme.
Informations générales
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.
BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.