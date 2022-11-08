Un film d’animation de 10 minutes pour les élèves du primaire

La Banque européenne d’investissement (BEI) a produit un film d’animation accompagné d’un kit pédagogique complet mis gratuitement à la disposition du corps enseignant et des établissements scolaires. Le film et le kit pédagogique sont lancés aujourd’hui en allemand, anglais, espagnol, français et italien.

« La demande de la population européenne en faveur de davantage de contenu sur les changements climatiques et la perte de biodiversité dans les écoles primaires est très forte », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI. « D’après l’enquête de la BEI sur le climat, 91 % des Européennes et Européens sont tout à fait favorables au renforcement des programmes scolaires sur ces sujets. »

La BEI a déjà pris des dispositions avec des associations scolaires qui prévoient d’utiliser le film à des fins éducatives dans des milliers de classes.

« Nous sommes impatients de travailler avec des associations scolaires, ainsi que de nouer des liens avec d’autres groupes, diffuseurs et institutions qui agissent dans le domaine de l’éducation pour contribuer à la bonne compréhension des changements climatiques par les jeunes, qui jouent un rôle essentiel pour l’avenir de notre planète », a déclaré le président Hoyer. « La sensibilisation et l’éducation aux changements climatiques commencent à l’école. »

Le film, réalisé par Kas et Weronika Kasprzak, est une coproduction de la BEI et du studio de création 20STM.

Le contenu à destination du corps enseignant a été produit en collaboration avec l’association Avenir Climatique.