La BEI financera environ 50 % du coût total de la liaison tyrrhénienne, qui reliera la Sicile à la Sardaigne et à la péninsule italienne par un double câble sous-marin de 970 km de long et 1 000 MW de courant continu.

Signée aujourd’hui, la première tranche de 500 millions d’EUR servira à la construction et à la mise en service de la « branche est » reliant la Campanie à la Sicile.

Quelque 250 entreprises participent à la réalisation d’un projet qui représente des retombées importantes pour les régions concernées.

Relier la Sicile à la Sardaigne et à la péninsule italienne par un double câble sous-marin d’environ 970 kilomètres de long et 1 000 MW de courant continu, en contribuant à promouvoir le développement des sources d’énergie renouvelables, la fiabilité du réseau et la sécurité énergétique, tel est l’objectif de la liaison tyrrhénienne de Terna. L’entreprise a signé ce jour avec la Banque européenne d’investissement (BEI) un accord de prêt d’un montant total de 500 millions d’EUR destiné à soutenir la construction et la mise en service de la « branche est », qui reliera la Sicile à la Campanie.

Le financement qui vient d’être conclu représente la première tranche du montant total de 1,9 milliard d’EUR approuvé par la BEI à l’appui de la liaison tyrrhénienne. Terna prévoit un investissement global de quelque 3,7 milliards d’EUR pour la construction de la liaison tyrrhénienne, la liaison électrique sous-marine qui reliera la péninsule italienne à la Sicile (ladite « branche est » dont le premier câble sera opérationnel à fin 2025), puis à la Sardaigne (ladite « branche ouest »). L’ouvrage sera pleinement opérationnel en 2028. Quelque 250 entreprises participent à la réalisation d’un projet qui apporte des avantages substantiels aux régions concernées.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « À l’heure où les dirigeants mondiaux se réunissent en Égypte pour la COP 27, la BEI, qui est la banque européenne du climat, se réjouit d’avoir signé la première tranche de 500 millions d’EUR pour soutenir la construction de la liaison tyrrhénienne, un ouvrage d’une grande importance stratégique non seulement pour assurer la sécurité énergétique italienne, mais aussi pour réduire les émissions de CO 2 , promouvoir le développement des énergies renouvelables et ainsi réduire le coût de nos factures. En outre, grâce à cette opération, nous consolidons davantage le partenariat déjà excellent avec Terna, qui vise à promouvoir la transition énergétique et la neutralité climatique à l’horizon 2050. »

Stefano Donnarumma, PDG de Terna : « Nous sommes particulièrement heureux que la Banque européenne d’investissement ait reconnu le caractère stratégique de la liaison tyrrhénienne. Cette infrastructure clé pour la sécurité du système électrique de notre pays est le projet le plus important dans le monde portant sur le transport d’électricité sous la mer, ainsi qu’un ouvrage d’excellence de l’ingénierie italienne qui permettra d’accélérer le développement des sources renouvelables de manière décisive. »

D’une échéance de 22 ans, le prêt octroyé se caractérise par une durée plus longue et des coûts plus compétitifs que ceux du marché, et s’inscrit dans le cadre de la politique d’optimisation de la structure financière de Terna.

Cette opération incluse, le financement total accordé par la BEI à Terna atteint environ 2,6 milliards d’EUR, un montant auquel il convient d’ajouter le solde de 1,4 milliard d’EUR correspondant aux nouvelles tranches du prêt « Tyrrhenian Link » déjà accordé par la Banque.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris. De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

La BEI à la COP27

Pour un aperçu des interventions de la BEI à la COP 27, consultez notre page web dédiée. Le programme complet est disponible ici. Vous êtes invités à rejoindre notre plateforme virtuelle pour suivre les sessions en direct ou en différé.

Terna

Le groupe Terna est l’un des principaux opérateurs européens et mondiaux de transport d’électricité. Il exploite la grille nationale italienne de transport à haute tension, qui se compose de quelque 75 000 km de lignes, d’environ 900 sous-stations électriques réparties sur l’ensemble du territoire italien et de 26 interconnexions avec des pays étrangers. Sa mission consiste à garantir, 24 heures sur 24, et 365 jours par an, le fonctionnement en toute sécurité, la qualité et l’efficience du système électrique italien, ainsi que des conditions d’accès égales à tous les opérateurs du marché. Centre d’excellence comptant plus de 5 100 professionnels, Terna joue un rôle de premier plan dans le processus de transition énergétique vers une décarbonation complète et la pleine intégration dans le réseau de l’énergie provenant de sources renouvelables.