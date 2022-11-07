© Getty

Les propos du président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Werner Hoyer, faisaient suite au sommet du partenariat des dirigeants pour les forêts et le climat qui s’est tenu lors de la COP 27 à Charm el-Cheikh. En tant que président du groupe des dirigeants de banques multilatérales de développement (BMD), il a fait le point sur l’état d’avancement de la déclaration conjointe des BMD pour la nature, les populations et la planète, adoptée à la COP 26 à Glasgow l’année dernière. Lisez les toutes dernières informations ici.

S’exprimant lors de la COP 27, le président de la BEI, Werner Hoyer, a appelé les dirigeants mondiaux à rester concentrés sur la menace qui pèse sur la société humaine du fait de l’accélération de la perte irréversible de la nature et de la biodiversité, qu’aggravent les changements climatiques et la dégradation de l’environnement. Lors de la COP 27, la BEI lancera également son nouveau cadre pour l’environnement qui vise à mieux soutenir les investissements environnementaux, y compris en faveur de l’économie circulaire et de la biodiversité à travers le monde.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Des solutions fondées sur la nature au climat, aux problématiques liées à la santé, à la sécurité alimentaire et à la sécurité de l’eau et aux moyens de subsistance durables, la biodiversité est la base qui nous soutient tous. Il est important que les progrès réalisés en matière de développement ne soient pas irrémédiablement réduits à néant par les crises interconnectées qui touchent la biodiversité et les changements climatiques. De plus, la perte de nature porte atteinte à l’atout même qui nous aidera à faire face efficacement à la crise climatique. Nous devons prendre des mesures urgentes pour protéger nos forêts et améliorer l’état de nos océans – puisqu’après tout, c’est sur la planète bleue que nous vivons. Nous devons placer la dynamique que nous avons déclenchée au cours de la dernière décennie dans la lutte contre les changements climatiques au service du défi que représente la restauration de la nature et de la biodiversité et établir des partenariats public-privé pour accroître les investissements dans des projets positifs pour la nature. »

La BEI à la COP 27

Pour un aperçu des interventions de la BEI à la COP 27, consultez sur notre page web dédiée. La BEI occupera un pavillon dans un espace réservé aux manifestations parallèles situé dans la Zone bleue et organisera une série d’événements sur de nombreux sujets. Le programme complet est disponible ici. Vous êtes invités à rejoindre notre plateforme virtuelle pour suivre les sessions en direct ou en différé, à votre convenance, et pour prendre contact avec les participants. À l’issue d’une procédure d’inscription simple en deux étapes, vous aurez un accès permanent aux dernières informations sur notre programme.

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.