©Andriy Onufriyenko/ Getty Images

À la COP 27, les BMD prennent pour engagement de mener une action intégrée face aux défis du développement durable, des changements climatiques et de la perte de biodiversité.

Les banques multilatérales de développement (BMD), qui ont ensemble fourni des niveaux record de financements spécifiquement destinés à soutenir la transition écologique en 2021, ont publié une déclaration commune de nature prospective à l’occasion de la COP 27, le sommet mondial sur le climat qui se tient à Charm el-Cheikh.

Malgré le contexte difficile, les BMD ont affirmé leur engagement à étendre leur soutien aux pays en quête de financements pour atténuer les changements climatiques et s’adapter au réchauffement planétaire. Les BMD se sont également engagées à mener une action intégrée face aux défis du développement durable, des changements climatiques et de la perte de biodiversité.

Sur tous les continents, les dérèglements climatiques ont des retombées environnementales, sociales et économiques de plus en plus graves, ce qui pose un défi important et urgent pour le développement et la concrétisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies à l’horizon 2030. Le contexte mondial actuel, caractérisé par des chocs multiples, des risques élevés et des ressources publiques sous tension, accentue encore ce défi, en particulier pour les pays en développement, comme l’expliquent les BMD dans leur déclaration commune.

Comme le précise également la déclaration, maintenir une véritable dynamique en matière d’action pour le climat exige que toutes les parties concernées (États, BMD et partenaires dans l’ensemble de la société) travaillent ensemble sur des programmes et des projets ayant de l’impact, sur des politiques publiques appropriées et sur une augmentation significative des financements provenant de sources multiples.

Reconnaissant les défis interdépendants du développement durable, des changements climatiques et de l'appauvrissement de la nature, les BMD se sont engagées à relever ces défis dans une approche intégrée, en maximisant les avantages connexes tout en évitant le plus possible de devoir faire des compromis, notamment en continuant à s’attaquer aux facteurs directs et indirects de l'appauvrissement de la nature et de la biodiversité.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Les dernières projections des Nations unies selon lesquelles le monde se dirige vers un réchauffement climatique de 2,6 °C sont très alarmantes. 2021 a été une année record pour le financement de l’action en faveur du climat par les BMD, avec 82 milliards d’USD engagés dans le monde, dont 62 % vers les économies à revenu faible ou intermédiaire. La déclaration conjointe publiée à l’occasion de la COP 27 montre l’ampleur du soutien financier et technique que les BMD sont déterminées à fournir aux pays, aux villes et aux entreprises pour planifier et mener à bien des projets ayant de l’impact dans la lutte contre les changements climatiques. Il reste toutefois beaucoup à faire pour relever le défi sans précédent auquel nous sommes confrontés. En tant que banque européenne du climat, la BEI se tient prête à collaborer encore plus étroitement avec l’ensemble des BMD afin d’appuyer efficacement l’action en faveur du climat dans le monde et d’assurer une transition juste axée sur la concrétisation de tous les objectifs de développement durable ».

Les BMD se sont engagées à élargir leur soutien aux pays et aux autres clients pour qu’ils intègrent l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets dans leur planification économique globale, depuis les stratégies à long terme et les contributions déterminées au niveau national jusqu’aux voies de transition sectorielles et sous-sectorielles, l’élaboration de politiques pour encourager le changement systémique, la mise au point de plans d’investissement et la mobilisation de sources de financement.

Les BMD, qui travaillent avec un nombre croissant de pays, de régions et de villes à l’élaboration de programmes consacrés à l’atténuation des dérèglements climatiques, à la résilience et à l’adaptation aux effets des changements climatiques et répondant à la nécessité d’évoluer vers une approche positive pour la nature, donneront la priorité aux actions suivantes :

la mise en œuvre d'approches visant un alignement sur l’accord de Paris,

l’intégration des efforts déployés aux fins d'une transition écologique juste, synonyme de possibilités pour tous,

les actions visant à stimuler le financement de l’adaptation aux effets des changements climatiques, en particulier pour les pays à faible revenu, les petits États insulaires en développement et les populations défavorisées,

l’appui aux efforts visant la nature, conformément à la déclaration conjointe pour la nature, les populations et la planète de 2021,

l’augmentation des financements concessionnels,

l’intensification de la mobilisation du secteur privé,

les approches coopératives volontaires, par lesquelles les BMD soutiennent la mise au point d’instruments pour, par exemple, la monétisation des avantages en matière d’adaptation ou des réductions d’émissions vérifiées.

Les BMD, principaux fournisseurs et intermédiaires pour le financement de l’action en faveur du climat à l’échelle mondiale, avaient collectivement prévu, en 2019, un accroissement des volumes de financement pour 2025. Leurs prévisions se sont concrétisées, comme le montre leur rapport conjoint 2021 relatif au financement de l’action en faveur du climat.

Sur le montant total des financements consacrés par les BMD à l’action en faveur du climat l’année dernière, 51 milliards d’USD sont allés à des pays à revenu faible ou intermédiaire, dont 33 milliards d’EUR (65 %) en faveur de l’atténuation et 18 milliards d’EUR (35 %) de l’adaptation ; 31 milliards d’EUR sont allés à des pays à revenu élevé, dont 95 % pour l’atténuation et 5 % pour l’adaptation. En outre, 41 milliards d’USD supplémentaires de financements privés ont été mobilisés à l’échelle de la planète. Les BMD ont également travaillé ensemble sur une série de sujets, tels que les approches visant un alignement sur l’accord de Paris ou encore la mise à jour de leur méthodologie de suivi du financement de l’adaptation.

Les BMD signataires du rapport annuel conjoint sur le financement de l’action en faveur du climat sont la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, la Banque de développement du Conseil de l’Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque interaméricaine de développement, la Banque islamique de développement, la Nouvelle Banque de développement et le Groupe de la Banque mondiale.

La BEI à la COP 27

Pour un aperçu des interventions de la BEI à la COP 27, consultez notre page web dédiée. La BEI occupera un pavillon dans un espace réservé aux manifestations parallèles situé dans la Zone bleue et organisera une série d’événements sur de nombreux sujets. Le programme complet est disponible ici. Vous êtes invités à rejoindre notre plateforme virtuelle pour suivre les sessions en direct ou en différé, à votre convenance, et pour prendre contact avec les participants. À l’issue d’une procédure d’inscription simple en deux étapes, vous aurez un accès permanent aux dernières informations sur notre programme.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.