Verkor a reçu le soutien de la Banque européenne d’investissement pour assurer le financement de son centre d’innovation dont la construction est en cours de finalisation à Grenoble. Ces financements mobilisent l’écosystème financier européen de Verkor composé de partenaires industriels dans le secteur des batteries, de banques commerciales de fonds d’investissement et de banques publiques.

Situé à Grenoble, le Verkor Innovation Centre est le centre technologique de Verkor : il est constitué d’un bâtiment de 15 000 m2 comprenant un laboratoire de R&D pour la conception de batteries performantes, une ligne pilote intelligente d’une capacité de 150 MWh/an et un centre de formation pour répondre au besoin croissant de main-d’œuvre spécialisée dans le secteur des batteries. La construction est déjà bien avancée, avec une finalisation prévue pour le premier semestre 2023.

Pour l'inauguration de son R&D Lab, partie intégrante du Verkor Innovation Centre en cours de construction, l’entreprise réalise un tour de table de plus de 250 millions d’euros qui se compose ainsi :

La Banque européenne d'investissement accorde un financement de 49 millions d’euros à Verkor dans le cadre du dispositif Innovfin de financement de l’innovation destiné, en coopération avec la Commission européenne, à mettre au point des projets de démonstration dans le domaine de l’énergie (PDE). Verkor confirme son statut d’entreprise engagée dans la constitution d’une véritable filière industrielle européenne de la batterie pour les véhicules électriques.

Benoit Lemaignan, président du directoire de Verkor, déclare: « Cette annonce constitue une concrétisation supplémentaire de tous les efforts engagés depuis deux ans pour construire le futur de la mobilité électrique en Europe. Je remercie chaleureusement nos partenaires institutionnels et industriels qui ont permis de faire de notre projet une réalité. Je sais que nous pouvons compter sur leur soutien pour la prochaine étape de notre développement. Je tiens également à remercier notre équipe qui démontre une nouvelle fois son engagement sans faille dans l’avenir du projet collectif porté par Verkor.»

Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque Européenne d’Investissement, indique : « La Banque européenne d'investissement démontre sa détermination à construire un avenir meilleur en soutenant des technologies européennes de batteries électriques automobiles permettant de répondre à l'urgence climatique ainsi qu'à l'objectif de relocalisation des chaînes de valeur stratégiques. Après avoir financé plusieurs projets dans le secteur comme la gigausine pionnière de Northvolt en Suède et en France celles de Douai avec Renault et Douvrin avec Stellantis, la BEI est très heureuse de rejoindre un écosystème de partenaires publics et privés qui travaillent aux côtés de Verkor pour atteindre ces deux objectifs sur le sol français. »

Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique commente : « Le projet développé par Verkor permettra de créer des milliers d'emplois localement et de renforcer l'industrie des batteries et de l'automobile en France. Cette start-up prometteuse peut compter sur notre soutien continu. »

Laurence Boone, Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de l'Europe ajoute « L’Union européenne a confirmé la semaine dernière l’objectif de 100% de véhicules zéro émissions en 2035 : c’est une décision forte pour atteindre nos objectifs climatiques. Elle va de pair avec la politique industrielle ambitieuse que nous portons, en Europe et en France, comme avec ce projet mis en œuvre par Verkor. Nous sommes mobilisés pour le développement des capacités françaises et européennes de production de véhicules électriques et de batteries ainsi que pour le déploiement des bornes de recharge, tout en accompagnant les entreprises et les ménages dans cette transition et en favorisant l’emploi. »

Doris Birkhofer, Présidente de Siemens France souligne : « L’héritage, la transmission, sont des valeurs profondément ancrées chez Siemens. Alors que nous fêtons cette année nos 175 ans, nous sommes ravis qu'une entreprise comme Verkor, qui partage de nombreux points communs avec Siemens – l’innovation et les compétences au cœur pour une industrie de pointe, intelligente et performante – reprenne le flambeau ! ».

Patrice Lafargue, Président du GROUPE IDEC ajoute : « Très tôt, Verkor et l’ensemble de son board nous ont convaincus par leur business model et leur capacité à créer et fédérer un écosystème complet pour produire en France des batteries pour voitures électriques. Je suis impressionné par l’évolution de cette entreprise qui connait une croissance exceptionnelle depuis notre entrée à son capital il y a deux ans aux côtés de partenaires prestigieux. Au sein du GROUPE IDEC, nous sommes donc fiers de pouvoir soutenir à nouveau cette pépite du savoir-faire industriel français en portant financièrement leur projet de Verkor Innovation Centre à Grenoble à travers notre filiale GROUPE IDEC INVEST. Cette opération très technique, conçue et construite par nos filiales d’Ingénierie représente un formidable tremplin pour industrialiser à grande échelle leur activité ».

Philippe Detours, Managing Partner Demeter, précise : « Demeter, via le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports, joue un rôle de pionnier dans l’investissement dans des infrastructures permettant de décarboner le transport en France. Depuis 2017, le FMET investit dans l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité électrique : investissement dans plus de 2500 bornes sur l’ensemble du territoire français, interopérabilité des réseaux de recharge avec la société Girève, réutilisation de batteries de seconde vie avec le programme Renault Advance Battery Storage, et production de batteries performantes via notre investissement dans Verkor que nous sommes très fiers de pouvoir accompagner. »

Neal Froneman, PDG de Sibanye-Stillwater, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire partie du développement en cours de Verkor, qui soutient la fabrication future de batteries à faible empreinte carbone en Europe, ce qui est complémentaire à notre stratégie de métaux verts. »

Ce programme de financement du VIC permet à Verkor de rassembler un écosystème complet de partenaires financiers (du fonds d’investissement aux partenaires industriels, en passant par les banques commerciales et les banques publiques). La construction du VIC étant presque achevée, les équipes de Verkor se concentrent désormais sur l’obtention de financements pour construire la première Gigafactory Verkor, avec une production ciblée de 16 GWh/an, dans le port de Dunkerque. Ce nouvel investissement sur le sol français, dont l’approbation est prévue au premier trimestre 2023, sera de plus de 1,5 milliard d’euros et créera environ 1 200 emplois directs. Il contribuera également de manière significative à la lutte contre le changement climatique en mettant sur le marché des batteries à faible émission de carbone et à haute performance.

Informations complémentaires

A propos de la Banque européenne d’investissement

Depuis 2019, la BEI accélère sa transformation en banque du climat en s’engageant à consacrer à partir de 2025 au moins 50% de ses financements à des investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique et l’atténuation de ses effets. En 2021, elle a déjà largement atteint cet objectif en France, où elle a consacré deux tiers de ses 9,2 milliards d’euros d’investissements à des projets dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments ou encore le développement des mobilités durables.

À propos de Verkor

Fondée en juillet 2020, Verkor est une entreprise industrielle française basée à Grenoble. Bénéficiant du soutien de l'EIT InnoEnergy, du GROUPE IDEC, de Schneider Electric, Capgemini, Renault Group, EQT Ventures, Arkema, Tokai COBEX, du FMET géré par Demeter, Sibanye-Stillwater et Plastic Omnium, la société accélère la production de batteries bas carbone en France et en Europe pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques, de la mobilité électrique en général et du stockage stationnaire en Europe.

Verkor développe un modèle d’affaires attractif en termes d’agilité, de durabilité et de gouvernance, et attire de ce fait les meilleurs talents. Une équipe solide et agile continue de grandir pour faire face aux nouveaux enjeux. Le projet mené par Verkor est unificateur, il rassemble les meilleurs partenaires pour localiser l’ensemble de la chaîne de valeur en Europe, assurant ainsi une utilisation optimale des compétences et des ressources. Grâce à ces atouts, Verkor ouvrira sa ligne pilote 4.0 entièrement digitale en 2022. Modèle d'excellence, de compétitivité et d'utilisation des ressources, cette innovation sera intégrée à la Gigafactory prévue pour 2024.

Plus d’informations sur www.verkor.com

A propos du dispositif Innovfin de financement de projets de démonstration

Ce mécanisme européen, appelé à être remplacé par le nouveau programme de soutien à l’investissement InvestEU, fournit des prêts, des garanties de prêts ou des financements en fonds propres à des projets de démonstration innovants destinés à accélérer la transition énergétique, et en particulier pour combler le déficit de financement entre le stade de mise au point de démonstrateurs et la phase de commercialisation.

À propos de Bpifrance et du fonds SPI, Société de Projets Industriels

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Le fonds SPI, géré par Bpifrance pour le compte de l'État dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir, et de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) a vocation à permettre aux projets industriels les plus porteurs de perspectives d'activité et d'emplois pour les filières industrielles de trouver un appui à leur développement. Il intervient en investisseur avisé en fonds propres dans des sociétés de projets portant des projets d'industrialisation choisis en fonction de leur potentiel de croissance, du positionnement actuel de l'industrie et de leur contribution à la transition écologique et énergétique. Il constitue ainsi l'un des leviers financiers de la Nouvelle France Industrielle.

Plus d'information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr / Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

À propos de DEMETER et du Fonds de Modernisation Ecologique des Transports

DEMETER est un acteur européen majeur du capital investissement pour la transition écologique. Ses fonds investissent entre 1 et 40 millions d’euros pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructures. L’équipe Demeter compte 37 personnes basées à Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Metz, Madrid et Düsseldorf, gère 1,2 milliard d’euros et a réalisé plus de 200 investissements depuis 2005.

Le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) est un fonds de 200 millions d’euros, dédié à l’investissement dans les infrastructures de modernisation écologique des transports, investi par Vinci Autoroutes, APRR et le groupe Abertis, actionnaire de SANEF.

Contact : philippe.detours@demeter-im.com www.demeter-im.com

À propos de Siemens France

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, transports propres et confortables et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie.

Avec 6 000 collaborateurs, 4 sites industriels et 23 sites d'ingénierie dont 10 à composante R&D, et plus de 50 agences locales, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2021, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.fr.

À propos de Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater est un groupe multinational minier et métallurgique avec un portefeuille diversifié d'opérations minières et de traitement, de projets et d'investissements sur les cinq continents. Le Groupe est également l'un des principaux recycleurs autocatalytiques de MGP au monde et détient des intérêts dans des opérations de retraitement de résidus miniers de premier plan.

Pour plus d'informations : www.sibanyestillwater.com

A propos du GROUPE IDEC

Acteur majeur de l’immobilier réunissant plus d’une vingtaine de sociétés expertes dans leurs domaines, le GROUPE IDEC intervient en France et à l’international pour aménager, développer, financer, fournir des solutions énergétiques innovantes et concevoir et construire tous types de bâtiments.

Il se positionne en acteur responsable de la transition énergétique et de la limitation de l’artificialisation des sols. L’entreprise aborde chaque nouvelle opération avec les collectivités pour revitaliser les territoires en créant de nouveaux espaces de vie et de travail. Cet engagement se traduit par une volonté de contribuer à la croissance verte des villes, des entreprises et des particuliers tout en se conjuguant avec les enjeux d’un développement économique, durable, cohérent et pragmatique.

Site web : https://www.groupeidec.com/

À propos de Schneider Electric

La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On. Notre mission est d’être votre partenaire digital au service de votre développement durable et de votre efficacité. Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l’ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries. Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d’inclusion. www.se.co