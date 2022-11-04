© Demant

La BEI, la banque de l’UE, prête 115 millions d’EUR à Demant A/S, une entreprise danoise spécialisée dans le domaine de la santé auditive.

Le prêt de la BEI servira à financer des investissements dans la recherche-développement (R-D) concernant de nouveaux produits auditifs de haute technologie. Ces dispositifs aideront à atténuer les difficultés auxquelles sont confrontées dans leur quotidien les personnes souffrant de problèmes auditifs dans le monde entier, et, partant, amélioreront leur qualité de vie ainsi que l’inclusion sociale.

Le projet de R-D sera mis en œuvre au Danemark et en Pologne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’un des principaux acteurs du financement de l’innovation pour l’Union européenne. Le projet aidera, dans le monde entier, les personnes qui besoin d’appareils auditifs à accéder à une technologie et à des soins pouvant améliorer leur quotidien. Dans le même temps, il procurera à l’Union européenne un avantage concurrentiel dans le secteur de la santé auditive. En finançant ce projet, la Banque soutient une entreprise de technologie médicale européenne de premier plan spécialisée dans les appareils auditifs et autres dispositifs acoustiques, avec pour objectif de continuer à améliorer le quotidien des personnes souffrant de problèmes d’audition. Les nouvelles solutions modernes d’aide auditive de haute technologie qui seront mises au point dans le cadre du projet amélioreront les possibilités d’inclusion sociale de ces personnes, diminueront le risque de détérioration cognitive et renforceront leur capacité à prendre part à la vie.

Christian Thomsen, vice-président de la BEI responsable des opérations au Danemark : « Prêter du capital pour des investissements afin de faciliter la pleine mise en œuvre de projets d’innovation est un objectif important pour la BEI. Cela est crucial pour l’économie et l’emploi, et c’est exactement la raison pour laquelle l’intervention de la BEI est nécessaire, pour soutenir la R-D dans ce secteur dynamique de la société en déployant des solutions de financement. Je suis fier d’affirmer qu’avec notre soutien, nous contribuerons aux investissements continus de Demant dans ses activités de R-D, avec des retombées positives pour la santé et la qualité de vie des personnes qui auront accès à de nouvelles aides auditives de meilleure qualité. »

Financement d’une technologie innovante pour les appareils auditifs

Le prêt de la BEI à l’appui de ce projet renforce la capacité de recherche et d’innovation dans l’industrie en Europe. L’opération contribuera au progrès technologique, à l’économie, à la croissance durable et à l’emploi, dans la mesure où elle est conforme aux priorités d’Horizon Europe qui sont de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union européenne et l’Espace européen de la recherche (EER), en consolidant la capacité d’innovation, la compétitivité et le nombre d’emplois en Europe.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) fournit des financements à long terme pour des investissements économiquement viables afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union européenne. « Assurer une transition juste pour tous » est l’un des quatre objectifs généraux visés par le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale d’ici à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos de Demant

Demant est un groupe leader mondial dans le domaine de la santé et de la technologie auditives, fondé sur un héritage de soins, de santé et d'innovation depuis 1904. Le groupe offre des technologies, des solutions et un savoir-faire innovants pour aider à améliorer la santé et l’audition des personnes. Dans tous les domaines, des soins auditifs, des aides auditives et des implants auditifs aux équipements et services de diagnostic et aux solutions audio, Demant est actif et engagé. Le groupe, dont le siège social est situé au Danemark, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et est présent avec des solutions dans 130 pays où il crée une santé auditive qui change la vie. La Fondation William Demant détient la majorité des actions de Demant A/S, qui est cotée au Nasdaq de Copenhague en tant que valeur de premier ordre.