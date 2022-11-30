©NASA/ Unsplash

La banque de l’UE accorde un prêt d’amorçage-investissement de 18 millions d’EUR à GomSpace, entreprise danoise de premier plan spécialisée dans le « nouvel espace », qui propose des infrastructures et des missions spatiales .

. Le prêt de la BEI financera la plateforme de nanosatellites de GomSpace, en soutenant l’innovation en matière de produits, et notamment les applications à haute fréquence essentielles pour le secteur des télécommunications.

Le projet soutient également la politique spatiale de l’UE et l’initiative stratégique pour la sécurité européenne qui vise l’autonomie stratégique spatiale.

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de financement à long terme de l’Union européenne, et l’entreprise spatiale danoise innovante GomSpace ont annoncé un accord de financement sous forme de prêt d’amorçage-investissement de 18 millions d’EUR au maximum. La BEI est un bailleur de fonds essentiel pour les technologies du « nouvel espace » dans l’Union européenne, un domaine dans lequel elle a notamment accordé récemment des financements représentant un montant total de 45 millions d’EUR à des chefs de file tels que Spire Global, D-Orbit et EnduroSat. Elle soutient à présent une nouvelle fois la « deep tech » spatiale en accordant un prêt d’amorçage-investissement à GomSpace, entreprise spatiale danoise pionnière du marché mondial des nanosatellites, plateformes et systèmes ainsi que des missions spatiales. Le projet porte sur la recherche-développement concernant une plateforme élargie, en ce compris les sous-systèmes rationalisés pour l’ensemble de la gamme de produits de la société. S’agissant des solutions de charge utile, l’accent est mis sur les applications à haute fréquence, qui sont essentielles pour le secteur des télécommunications.

Un prêt d’amorçage-investissement pour financer la technologie spatiale

Le prêt de la BEI financera la recherche-développement dans le domaine des technologies spatiales, principalement au moyen d’investissements dans l’innovation en matière de produits au Danemark. L’opération relève du pilier stratégique Innovation et contribue à l’innovation « deep tech » fondée sur l’ingénierie et la science de pointe. Le financement soutient en outre directement la politique spatiale de l’UE et l’initiative stratégique pour la sécurité européenne, qui vise l’autonomie stratégique spatiale de l’UE. Indirectement, l’opération contribue également aux objectifs de politique publique concernant les infrastructures (renforcement des installations à terre et en orbite), l’action en faveur du climat (par des missions spatiales conjointes avec l’Agence spatiale européenne) et l’amélioration de l’accès au capital-risque pour une jeune entreprise de petite taille.

Le prêt d’amorçage-investissement sera accordé au titre du Mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF, pour European Growth Finance Facility), qui relève du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour remédier au déficit de financement en capital de croissance pour les entreprises technologiques européennes. Le plan d’investissement soutiendra les activités de GomSpace basées dans l’UE pour accélérer la progression des recettes en renforçant l’industrialisation. À cette fin, d’importants investissements sont nécessaires pour financer le développement de produits ainsi que le fonds de roulement et l’expansion commerciale, et le prêt d’amorçage-investissement de la BEI peut ici jouer un rôle essentiel. Depuis le lancement du programme EGFF en 2016, plus de 100 entreprises technologiques basées dans l’UE ont pu bénéficier de financements à risque de type apports de fonds propres, pour un montant qui s’élève à ce jour à plus de 2,4 milliards d’EUR.

Christian Thomsen, vice-président de la BEI responsable des opérations au Danemark :« La BEI vient soutenir l’industrie spatiale à un moment crucial pour ce secteur stratégique, où des fonds sont nécessaires pour promouvoir un changement de paradigme dans l’innovation et les technologies pour l’Europe. Elle intervient ici à point nommé en venant combler un déficit de financement pour appuyer la R-D dans ce secteur dynamique, dans les différentes phases de développement d’une entreprise. »

Niels Buus, PDG de GomSpace : « Cette opération marque un pas en avant vers le lancement de la première phase de la stratégie visant la mise en place d’une capacité modulaire qui permettra de configurer diverses plateformes de démonstration en orbite en fonction des différents besoins des clients en matière d’applications. »

L’UE et le Groupe BEI visent les étoiles

L’Union européenne a mis en place des programmes phares historiques tels que Copernicus et Galileo qui fournissent à l’Europe des capacités spatiales autonomes mais elle prend également part aux changements en cours dans le secteur du « nouvel espace » au moyen de divers instruments de financement. Le Groupe BEI, en collaboration avec la Commission européenne, octroie des prêts d’amorçage-investissement directs à l’appui d’entreprises spatiales en phase avancée de développement. Par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), il a lancé des initiatives comme le projet pilote sur l’espace dans le cadre d’InnovFin – Apports de fonds propres ou l’initiative Cassini, afin de soutenir les fonds de capital-risque investissant dans des jeunes pousses européennes en phase de démarrage.

Outre ses financements, le Groupe BEI soutient l’essor du secteur européen du « nouvel espace » au moyen de ses services de conseil, en collaboration avec la Commission européenne. Les services ont réalisé une étude de marché sur le secteur spatial européen, et lancé le Space Finance Lab de la BEI pour mettre les entreprises spatiales en relation avec les bailleurs de fonds. En 2022, la BEI a contribué au premier rapport consacré à l’investissement dans les systèmes mondiaux de navigation par satellite, publié avec l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial.

Informations générales

À propos de la BEI

Active dans quelque 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat, ainsi qu’un acteur clé du financement de l’innovation, des infrastructures et du soutien aux PME. La Banque fournit des financements à long terme à l’appui d’investissements économiquement viables afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. « Assurer une transition juste pour tous » est l’un des quatre objectifs généraux que s’est fixés le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale d’ici à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos de GomSpace

Fondée en 2007, la société GomSpace est un fabricant danois de nanosatellites qui propose des solutions clés en main dans le domaine des infrastructures et des missions spatiales. Cette entreprise d’envergure mondiale compte plus de 175 employés. Elle opère depuis Aalborg, au Danemark, où est établi son siège social. Elle y assure également la fabrication de ses produits. Les opérations concernant les satellites sont gérées au Luxembourg. Son centre de technologies de propulsion se trouve en Suède et ses bureaux de vente aux États-Unis et en Asie. Elle est cotée au Nasdaq First North Premier (ticker : GOMX). GomSpace a pour conseiller agréé Sweden AB (info@fnca.se, +46-8-528 00 399).