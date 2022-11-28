La BEI et la ville de Kiev ont signé un protocole d’accord sur la remise en état et la modernisation des infrastructures de transport de la ville.

Ce protocole invite BEI Monde à investir davantage pour promouvoir une reprise résiliente et durable après la guerre et développer la capitale de l’Ukraine.

Le partenariat reconnaît qu’il est urgent d’investir plus de 450 millions d’EUR pour aider Kiev à moderniser le matériel roulant de son métro et à mettre fin à la dépendance antérieure de la ville vis-à-vis de l’approvisionnement russe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la ville de Kiev ont signé ce jour un protocole d’accord visant à coordonner la poursuite de la coopération en matière de financement et de préparation de projets d’investissement prioritaires pour la capitale ukrainienne, qui jouera un rôle essentiel dans la reconstruction après la guerre.

Signé lors de l’édition 2022 du Kyiv Investment Forum organisée à Bruxelles, le protocole fournit un cadre pour la poursuite de la collaboration entre la ville de Kiev et la BEI, la banque de l’Union européenne, sur des projets favorisant la résilience, la croissance et la durabilité.

Les deux parties coopéreront pour donner naissance aux travaux indispensables sur les infrastructures de transport de la ville, notamment la modernisation du matériel roulant du métro. Le projet, d’un montant actuellement estimé à 450 millions d’EUR, a vocation à aider Kiev à ne plus dépendre du matériel roulant et des pièces détachées russes pour son métro. Actuellement, 80 % des rames de métro de la ville sont de fabrication russe et plus de la moitié d’entre elles ont besoin d’être modernisées, mises à niveau ou remplacées.

En outre, Kiev et BEI Monde, la branche de développement du Groupe BEI, commenceront à préparer un certain nombre d’autres projets d’importance vitale pour le développement urbain durable de la ville, tels que le prolongement du métro, pour un coût estimé à plus de 500 millions d’EUR, et la reconstruction des logements sociaux endommagés par les bombardements russes.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations de la Banque en Ukraine : « Notre coopération avec la ville de Kiev contribuera à accélérer la reconstruction de la capitale après la guerre, soutiendra un développement urbain durable et accélérera l’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne. En tant que banque de l’Union européenne, la BEI continuera de se tenir aux côtés de l’Ukraine et d’accroître les investissements dans le développement et le redressement de Kiev et du pays dans son ensemble après la guerre. Je tiens à remercier la ville de Kiev pour la possibilité qu’elle nous offre d’en faire encore davantage pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. La signature de ce protocole d’accord s’appuie sur des années de coopération fructueuse avec la ville de Kiev et souligne une fois de plus l’engagement indéfectible de la BEI à soutenir une Ukraine libre, démocratique, indépendante et prospère. »

Vitali Klitschko, maire de Kiev : « Les investissements sont la force motrice du développement urbain. Malgré cette horrible guerre, nous prévoyons de nombreux projets intéressants et prometteurs qui, en premier lieu, seront rentables en tant qu’investissements. Ils nous aideront aussi à surmonter les conséquences de la guerre et à construire un Grand Kiev innovant, durable et florissant. Je remercie la Banque européenne d’investissement pour son soutien, sa confiance et sa coopération en cette période difficile, et je me réjouis de voir notre coopération fermement établie se poursuivre. J’espère que le nouveau protocole d’accord signé lors du Kyiv Investment Forum ouvrira d’importantes possibilités pour la reconstruction et le développement de notre capitale avec le soutien des financements de la BEI. Nous avons hâte de poursuivre les discussions, en particulier sur les projets d’infrastructures de transport, notre priorité étant de moderniser le matériel roulant du métro de Kiev. »

BEI Monde soutient la sécurité routière, les transports publics et les infrastructures municipales de Kiev

La BEI et la municipalité de Kiev ont coopéré à un certain nombre de projets, dont une mise à niveau des transports urbains électriques de la capitale pour un montant de 100 millions d’EUR. Signé en 2021, ce prêt était le premier octroyé par la BEI à une municipalité d’Ukraine (entité infra-étatique) sans garantie d’État. La mise en œuvre du projet devrait commencer début 2023.

Avant la guerre, la BEI et les autorités de Kiev ont également travaillé sur plusieurs projets au titre de prêts-cadres de la Banque visant à moderniser les tramways, les bus et les funiculaires de la capitale, à rénover les réseaux d’éclairage urbain et à mettre en œuvre des mesures de sécurité routière dans la ville.

Le soutien de la BEI à l’Ukraine

Depuis le début de l’invasion illégale de l’Ukraine menée à grande échelle par la Russie le 24 février 2022, le Groupe BEI a décaissé plus de 1,7 milliard d’EUR de financements de l’UE en faveur de l’État ukrainien pour répondre aux besoins financiers urgents du pays et soutenir la reconstruction immédiate.

Informations générales

BEI Monde est une nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI dont l’objectif est d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. En investissant en dehors de l’Union européenne à l’appui des priorités de l’UE, BEI Monde a vocation à favoriser des partenariats solides et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.