Ils sont 64 % à penser que l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses répercussions devraient encourager une accélération de la transition verte.

Malgré la crise de l’énergie et la vague inflationniste, plus de la moitié des résidents du Luxembourg (55 %) considèrent les changements climatiques comme le principal défi auquel le pays est confronté (2 points de plus que l’année dernière).

Pour 84 % des résidents du Luxembourg, si nous ne réduisons pas considérablement notre consommation d’énergie et de biens dans les années à venir, nous nous dirigerons vers une catastrophe mondiale.

Ils sont 59 % à donner la priorité à une taxation lourde des biens et services très polluants comme les tout-terrains de loisir (les « SUV ») et le transport aérien.

Et 57 % sont favorables à l’indexation des prix de l’énergie sur la consommation de chaque ménage : plus on consomme d’énergie, plus elle devient coûteuse.

Ce sont là quelques-uns des résultats de la dernière édition de l’enquête annuelle sur le climat réalisée en août 2022 et publiée ce jour par la Banque européenne d’investissement (BEI). Bras financier de l’Union européenne, la BEI est aussi le premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action climatique.

Après une année difficile où l’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué une crise énergétique persistante et accéléré l’inflation dans toute l’Europe, et un été aux conditions météorologiques extrêmes marqué par des vagues de chaleur et des sécheresses sans précédent, les résidents du Luxembourg perçoivent avec encore plus d’acuité l’impact des changements climatiques et l’urgence d’agir.

Prise de conscience et urgence à lutter contre les changements climatiques

Alors que la pandémie de COVID-19 était considérée comme le principal défi auquel les résidents du Luxembourg devaient faire face l’année dernière, les changements climatiques sont désormais au premier plan de leurs préoccupations. Ils sont 55 % à les citer comme leur principale préoccupation, contre 41 % dans le reste de l’UE.

Parallèlement, 82 % des résidents du Luxembourg déclarent que les effets des changements climatiques se font désormais sentir sur leur quotidien (5 points de plus qu’en 2021).

Pour 84 % des résidents du Luxembourg, si nous ne réduisons pas considérablement notre consommation d’énergie et de biens dans les années à venir afin de venir à bout de la crise de l’énergie et du dérèglement climatique, nous nous dirigerons vers une catastrophe mondiale. Dans le même temps, 84 % jugent l’action des pouvoirs publics trop lente, et seulement 31 % pensent que le Luxembourg parviendra à réduire sensiblement ses émissions de carbone d’ici à 2030.

Guerre en Ukraine et transition écologique

La plupart des résidents du Luxembourg (64 %) estiment que la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les cours du pétrole et du gaz devraient encourager une accélération de la transition verte (contre 66 % en moyenne en Europe).