Ils sont 71 % à penser que l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses répercussions devraient encourager une accélération de la transition écologique.

Malgré la crise de l’énergie et la vague inflationniste, près de la moitié des Français interrogés (47 %) considèrent le changement climatique comme le principal défi auquel le pays est confronté (8 points de plus que l’année dernière) ; la progression est plus prononcée chez les 65 ans et plus (15 points de plus).

Pour 89 % des personnes interrogées, si nous ne réduisons pas considérablement notre consommation d’énergie et de biens dans les années à venir, nous nous dirigerons vers une catastrophe mondiale.

68 % pensent que les activités polluantes, comme le transport aérien et l’utilisation de tout-terrains de loisir (« les SUV »), devraient être taxées plus lourdement pour tenir compte de leur impact environnemental.

63 % des personnes interrogées souhaitent que les prix de l’énergie soient corrélés au niveau de consommation, les plus gros consommateurs devant payer plus.

Ce sont là quelques-uns des résultats de la dernière édition de l’enquête annuelle sur le climat réalisée en août 2022 et publiée ce jour par la Banque européenne d’investissement (BEI). Bras financier de l’Union européenne, la BEI est aussi l’un des premiers bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour l’action en faveur du climat et de l’environnement.

Après une année difficile où l’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué une crise énergétique persistante et exacerbé l’inflation dans toute l’Europe et au-delà, et un été aux conditions météorologiques extrêmes marqué par des vagues de chaleur et des sécheresses sans précédent, les Français perçoivent avec encore plus d’acuité l’impact du changement climatique et l’urgence d’agir.

Prise de conscience et urgence à lutter contre le changement climatique

Alors que la pandémie de COVID-19 était considérée par les Français interrogés comme le principal défi auquel leur pays devait faire face l’année dernière, c'est l’inflation qui est désormais au premier plan de leurs préoccupations. Ils sont 52 % à la citer comme leur principale préoccupation, contre 36 % dans le reste de l’UE.

Les préoccupations concernant le changement climatique viennent juste derrière l’inflation et progressent rapidement (47 % des Français considèrent le changement climatique comme le principal défi, contre 39 % en 2021 ; soit une progression de 8 points), en particulier chez les Français de 65 ans et plus (58 % ; 15 points de plus qu’en 2021). De plus, 80 % des Français interrogés déclarent que les effets du changement climatique se font désormais sentir sur leur vie quotidienne (9 points de plus qu’en 2021).

Pour 89 % des personnes interrogées, si nous ne réduisons pas considérablement notre consommation d’énergie et de biens dans les années à venir afin de venir à bout de la crise de l’énergie et du dérèglement climatique, nous nous dirigerons vers une catastrophe mondiale. Dans le même temps, 87 % jugent l’action des pouvoirs publics trop lente, et seulement 39 % pensent que la France parviendra à réduire sensiblement ses émissions de carbone d’ici à 2030.

Guerre en Ukraine et transition écologique

La plupart des Français interrogés (71 %) estiment que la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les cours du pétrole et du gaz devraient encourager une accélération de la transition verte (contre 66 % en moyenne en Europe).