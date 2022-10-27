© Getty

Ils sont 63 % à penser que l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses répercussions devraient encourager une accélération de la transition écologique.

Malgré la crise de l’énergie et la vague inflationniste, plus de la moitié des Belges (54 %) considèrent les changements climatiques et la dégradation de l’environnement comme l’un des principaux défis auxquels le pays est confronté.

Pour 83 % d’entre eux, si nous ne réduisons pas considérablement notre consommation d’énergie et de biens dans les années à venir, nous nous dirigerons vers une catastrophe mondiale.

Ils sont 61 % à donner la priorité à une taxation lourde de la consommation d’énergies très polluantes.

Et 56 % sont favorables à l’indexation des prix de l’énergie sur la consommation de chaque ménage.

Ce sont là quelques-uns des résultats de la dernière édition de l’enquête annuelle sur le climat réalisée en août 2022 et publiée ce jour par la Banque européenne d’investissement (BEI). Bras financier de l’Union européenne, la BEI est aussi le premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action climatique.

Après une année difficile où l’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué une crise énergétique persistante et accéléré l’inflation dans toute l’Europe, et un été aux conditions météorologiques extrêmes marqué par des vagues de chaleur et des sécheresses sans précédent, les Belges perçoivent avec encore plus d’acuité l’impact des changements climatiques et l’urgence d’agir.

Prise de conscience et urgence à lutter contre les changements climatiques

Alors que la pandémie de COVID-19 était considérée comme le principal défi auquel les Belges devaient faire face l’année dernière, les questions économiques et financières sont désormais au premier plan, 80 % les citant comme leurs principales préoccupations. Les changements climatiques et la dégradation de l’environnement arrivent à la deuxième place (54 % de la population les considèrent comme les plus grands défis de la Belgique). De plus, 73 % des Belges déclarent aujourd’hui que les effets des changements climatiques se font sentir sur leur vie quotidienne.

Pour résoudre la crise climatique et énergétique, 83 % des Belges pensent que si nous ne réduisons pas considérablement notre consommation d’énergie et de biens dans les années à venir, nous nous dirigerons vers une catastrophe mondiale. Parallèlement, 86 % ont le sentiment que les pouvoirs publics sont trop lents à agir et seuls 33 % estiment que la Belgique parviendra à réduire considérablement ses émissions de carbone d’ici à 2030.

Guerre en Ukraine et transition verte

Près de deux tiers des Belges (63 %) estiment que la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les cours du pétrole et du gaz devraient encourager une accélération de la transition écologique (contre 66 % en moyenne en Europe). Interrogés sur les mesures à prendre en priorité, les Belges attendent des pouvoirs publics qu’ils portent d’abord leurs efforts sur le développement des énergies renouvelables (43 %), puis sur la diversification de l’approvisionnement énergétique afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un seul fournisseur (35 %). Les économies d’énergie occupent également un rang de priorité élevé. Les Belges estiment que les citoyens et les entreprises doivent faire plus pour réduire leur propre consommation – un pourcentage légèrement plus élevé qu’ailleurs en Europe (22 % contre 19 %). C’est particulièrement le cas des jeunes générations (27 % des personnes âgées de 15 à 29 ans l’affirment).