La BEI et le PNUD signent un accord de 2 millions d’EUR financé par le fonds à donateurs multiples du Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P) qui doit permettre aux villes ukrainiennes de mettre en œuvre un prêt-cadre de la BEI de 300 millions d’EUR à l’appui de l’efficacité énergétique.

Cette assistance, conduite par le PNUD, contribuera à améliorer l’efficacité énergétique de bâtiments publics et permettra de réparer les dommages de guerre et d’adapter des bâtiments pour accueillir les personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Cet accord signé à Berlin lors de la Conférence internationale des experts sur le redressement, la reconstruction et la modernisation de l’Ukraine ouvre la voie à une coopération accrue en vue d’une reconstruction à grande échelle de l’Ukraine.

Ce partenariat vise à favoriser les économies d’énergie dans le contexte de la pénurie de gaz et d’électricité engendrée par une série sans précédent d’attaques russes contre les infrastructures énergétiques du pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont signé un accord de 2 millions d’EUR financé par le partenariat E5P, en vertu duquel le PNUD aidera certaines villes ukrainiennes à bénéficier du projet relatif à l’efficacité énergétique des bâtiments publics en Ukraine, un prêt-cadre de 300 millions d’EUR accordé par la BEI à l’Ukraine et destiné à financer la rénovation thermique de bâtiments publics, ainsi que la réparation des dommages de guerre et l’adaptation des bâtiments pour qu’ils répondent mieux aux besoins des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des communautés d’accueil.

L’accord signé ce jour relatif au soutien consultatif du PNUD est financé par une subvention de 2 millions d’EUR au titre du Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P). Les fonds mis à la disposition de l’Ukraine au titre de l’E5P totalisent 175 millions d’EUR ; ce montant représente les engagements pris par l’Union européenne – principal contributeur – le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, l’Ukraine et les États-Unis. Dans l’ensemble, le projet ukrainien visant l’efficacité énergétique des bâtiments publics est soutenu par des subventions non négligeables de 4 millions d’EUR provenant du partenariat E5P pour l’assistance technique et les investissements et de 5 millions d’EUR pour l’assistance technique au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage de l’UE.

Dans le cadre de cet accord, le PNUD et la BEI renforceront les capacités de la gouvernance locale ukrainienne, pour environ 300 municipalités ukrainiennes, administrations publiques locales, organes d’autonomie locale et entreprises communales, et veilleront à ce que les sous-projets soient construits rapidement. En particulier, le PNUD soutiendra les municipalités ukrainiennes durant toutes les phases du cycle de vie du sous-projet, notamment l’examen des audits énergétiques, la conception technique, le dossier d’appel d’offres, la passation des marchés, le suivi, l’examen des sanctions et la mise en service.

Werner Hoyer, président de la BEI : « En signant ce nouvel accord avec le PNUD, nous appuyons les efforts que déploient les villes ukrainiennes pour rénover les infrastructures sociales, telles que les écoles, les hôpitaux et les centres sportifs, et pour les rendre plus économes en énergie et à l’épreuve du temps. L’importance de ce travail a rarement été aussi évidente alors que la Russie cible, dans le cadre de son agression – sans égard pour les vies humaines – des infrastructures énergétiques ukrainiennes essentielles. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine : « Cet accord permettra d’accélérer la reconstruction de l’Ukraine et de faciliter la vie des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Il aidera également l’Ukraine et son secteur public à tirer davantage parti des économies d’énergie et permettra au pays de progresser vers l’indépendance énergétique à l’égard des combustibles fossiles. C’est le moyen le plus rapide et le plus efficace de réduire les importations et les factures de gaz. En tant que banque de l’UE et membre de l’Équipe Europe, la BEI est ravie de coopérer avec le PNUD et d’avoir un impact significatif sur la qualité de la vie quotidienne en Ukraine. Des activités comme celles-ci aideront l’Ukraine à se remettre plus rapidement de l’agression russe et à poursuivre sa croissance et son développement en vue de son adhésion à l’Union européenne. »

Achim Steiner, administrateur du PNUD : « Le PNUD et la BEI partagent une longue histoire de coopération étroite à travers le monde. S’appuyant sur notre travail commun en Ukraine – sous la forme, notamment, d’efforts vitaux pour reconstruire des hôpitaux et des écoles – et sur notre disponibilité et notre engagement continus à l’appui des décisions stratégiques pour répondre à la crise, ce partenariat élargi aidera davantage de municipalités à travers le pays à mettre en place les bases d’une reprise et d’une reconstruction durables. Il s’agit notamment de réparer les infrastructures endommagées, d’accroître l’efficacité énergétique des bâtiments publics et de les adapter aux besoins spécifiques des personnes déplacées par la guerre et des communautés d’accueil. En fin de compte, il s’agit d’aider l’Ukraine à façonner un avenir écologique et à l’épreuve des changements climatiques, avec la sécurité énergétique au cœur de ses préoccupations. Même en temps de guerre, le développement ne peut attendre, pas plus que le peuple ukrainien. »

Oleksiy Chernyshov, ministre ukrainien du développement des communautés et des territoires : « La mise en œuvre des stratégies européennes en matière d’efficacité énergétique est l’une des principales priorités de l’Ukraine. L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics a été et restera un élément important pour améliorer la sécurité énergétique du pays. Au nom du gouvernement ukrainien, je tiens à remercier la BEI et le PNUD pour leur coopération soutenue et pour les conseils qu’ils apporteront prochainement aux municipalités du pays dans la préparation de projets de grande qualité liés à l’efficacité énergétique qui pourront être financés dans le cadre du programme de la BEI pour l’efficacité énergétique des bâtiments publics en Ukraine. Nous sommes impatients de lancer le premier appel à propositions dans le cadre de ce programme afin que les municipalités puissent soumettre leurs propositions relatives à la modernisation thermique ou à la rénovation de jardins d’enfants, d’écoles, de centres de soins de santé et d’hébergement pour personnes déplacées. Nous voulons reconstruire l’Ukraine dans le respect des normes les plus élevées en matière d’efficacité énergétique. En lieu et place de chaque bâtiment détruit ou endommagé, nous construirons un bâtiment moderne, sûr et économe en énergie. »

Un partenariat renforcé pour des rénovations fondées sur l’efficacité énergétique en Ukraine

L’accord entre le PNUD et la BEI a été signé à Berlin lors de la Conférence internationale des experts sur le redressement, la reconstruction et la modernisation de l’Ukraine. Cet événement, organisé par la présidence allemande du G7 et la Commission européenne, marque une étape importante qui illustre le soutien indéfectible de l’Union européenne, du G7 et de la communauté internationale à l’Ukraine.

L’accord de partenariat aidera le pays à renforcer son efficacité énergétique et à restaurer les infrastructures endommagées les plus critiques ; il contribuera à une reconstruction et un redressement écologiques, résilients et inclusifs.

La coopération entre la BEI et le PNUD relève du protocole d’accord sur une approche commune des défis mondiaux et du partage des connaissances dans des domaines tels que les changements climatiques et la réaction aux crises, signé en 2016.

Les deux institutions ont coopéré sur un certain nombre de projets, dont le programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine, qui a suivi la première agression russe dans le pays en 2014, et qui a permis la reconstruction et la rénovation d’environ 240 projets d’infrastructures municipales et sociales, telles que des écoles, des jardins d’enfants, des hôpitaux et des logements sociaux.