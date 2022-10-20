- SheInvest a mobilisé 2 milliards d’EUR de financements tenant compte de la dimension du genre en Afrique en moins de 3 ans.
- L’objectif est à présent de déployer 2 milliards d’EUR supplémentaires et d’étendre la portée géographique de l’initiative à l’Asie et à l’Amérique latine.
- Une nouvelle coopération est signée avec la Banque rwandaise de développement dans le cadre de l’initiative African Women Rising.
S’exprimant lors du sommet Finance en commun à Abidjan, Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a annoncé que la Banque allait étendre l’initiative SheInvest afin de mobiliser 2 milliards d’EUR supplémentaires d’investissements tenant compte de la dimension du genre en Afrique, en Asie et en Amérique latine. En moins de trois ans, depuis le lancement de SheInvest fin 2019, la BEI a mobilisé un total de 2 milliards d’EUR d’investissements pour renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation économique des femmes en Afrique, en collaboration avec ses partenaires sur le continent et par l’intermédiaire de l’Équipe Europe.
Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Je suis très fier de ce que l’initiative SheInvest a permis d’accomplir ces trois dernières années. Elle a changé la donne en ce qui concerne le soutien que la BEI apporte aux entreprises dirigées par des femmes dans l’ensemble de l’Afrique. Si l’on ajoute ce succès à notre bilan de projets axés sur l’égalité de genre également en Asie et en Amérique latine – qui vont de projets de métro tenant compte de la dimension du genre en Inde à l’accès au financement pour les entrepreneuses au Brésil –, nous nous sommes naturellement engagés dans une nouvelle étape qui nous permettra non seulement de relever la barre en matière de financements, mais aussi d’élargir géographiquement cette initiative ».
SheInvest est complétée par un programme d’assistance technique de 2 millions d’EUR – l’initiative African Women Rising, qui contribue au renforcement des capacités et à l’accompagnement des entrepreneuses et aide les intermédiaires à concevoir des services financiers et non financiers adaptés à leurs besoins en Afrique subsaharienne.
Dans le cadre de cette initiative, la BEI et la Banque rwandaise de développement (BRD) signent ce jour une nouvelle coopération qui permettra à la BRD d’améliorer l’accès des femmes au financement et de développer des services de conseil ciblés pour les entreprises dirigées par des femmes, allant des microentreprises aux petites et moyennes entreprises du pays. Les deux banques ont déjà financé conjointement une facilité à long terme de 30 millions d’EUR pour aider les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19 fin 2021.
Kampeta Sayinzoga, directrice générale de la BRD : « À la BRD, nous avons pour habitude de dire que le plus beau cadeau que l’on puisse faire à une femme, c’est de lui offrir un choix. Avec l’initiative African Women Rising, nous sommes ravis de pouvoir offrir aux entreprises dirigées par des femmes des choix financiers, en mettant en œuvre des politiques et une stratégie qui leur donnent accès au financement, au renforcement des capacités et à un accompagnement professionnel. C’est donc avec plaisir que nous collaborons avec la Banque européenne d’investissement dans cet effort de conception et d’offre de services financiers adaptés aux besoins des femmes dans notre région. Œuvrer pour l’égalité de genre et l’équité dans les services financiers est la direction que nous prenons pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en matière d’autonomisation des femmes ».
Thomas Östros : « Je me réjouis du renforcement de notre coopération avec la Banque rwandaise de développement, afin de fournir des services de conseil et d’accompagnement indispensables aux entrepreneuses du pays. Investir dans une perspective d’égalité de genre est essentiel pour bâtir des sociétés plus fortes et avoir un plus grand impact en matière de développement ».
Grâce à cette nouvelle coopération, la BEI et la BRD définiront ensemble des objectifs stratégiques et des indicateurs de performance clés pour intégrer la dimension de l’égalité des sexes dans les activités de prêt et de conseil de la BRD, dans le but de renforcer encore l’autonomisation économique des femmes au Rwanda.
Déployée en Ouganda, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Rwanda, l’initiative African Women Rising aide les banques locales et les institutions de microfinance à concevoir, à mettre en place et à promouvoir activement des produits et services financiers et non financiers tenant compte de la dimension du genre et mieux adaptés aux besoins des entrepreneuses, dans l’optique d’une autonomisation économique renforcée des femmes dans les pays sélectionnés.
Les investissements dans le cadre de SheInvest sont guidés par les critères de l’initiative Défi 2X, que la BEI applique pour renforcer l’impact de ses financements sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation économique des femmes dans les pays en développement. Ces critères ont été approuvés entre autres par les institutions de financement du développement du G7. La BEI a été la première banque multilatérale de développement à soutenir les initiatives Défi 2X et Gender Finance Collaborative aux côtés de ses partenaires de financement du développement.
Informations générales
À propos de la Banque européenne d’investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI) met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE tant en Europe que dans le reste du monde, ainsi qu’à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Créée début 2022, BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, se consacre à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile.
Afin de renforcer l’incidence de ses activités sur les femmes et les filles, la BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action en matière d’égalité hommes-femmes avec pour objectif d’intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes dans son modèle économique et de l’appliquer à ses activités de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE.
Plus d’informations sur les initiatives de la BEI en matière d’égalité hommes-femmes.
À propos de l’initiative Défi 2X
L’initiative « Défi 2X » appelle les institutions de financement du développement des pays du G7 et d’autres à mobiliser collectivement 3 milliards d’USD pour soutenir l’autonomisation économique des femmes dans les pays en développement d’ici la fin de l’année 2020. L’initiative « Défi 2X » a dépassé son objectif dès la mi-2020 grâce à l’engagement et à la mobilisation de 4,5 milliards d’EUR à l’appui de l’autonomisation économique des femmes.
Un investissement est réputé admissible s’il remplit l’un des quatre critères de l’initiative Défi 2X.
Plus d’informations sur l’initiative « Défi 2X ».
À propos de la Banque rwandaise de développement
La Banque rwandaise de développement (BRD) est la seule institution financière nationale de développement du Rwanda qui a pour mandat de s’assurer que le secteur privé joue son rôle dans les domaines essentiels à la réalisation de la stratégie nationale de transformation et des objectifs de développement durable, en leur fournissant des financements abordables, à long terme et adaptés à leurs besoins. Créée il y a maintenant 55 ans, la BRD contribue à la croissance économique et au développement du pays par des investissements financiers et non financiers dans des domaines clés de croissance et se réaligne progressivement pour assurer la pertinence et l’amélioration de la création de valeur, de la compétitivité et de la durabilité de ses opérations. Grâce à ses produits et services financiers et non financiers, la Banque aide les petites, moyennes et grandes entreprises, directement ou par l’intermédiaire d’autres institutions financières, à occuper une base de marché plus large.
La BRD vise sept domaines d’intervention clés : l’énergie, l’agriculture, les exportations, le logement et les infrastructures, l’éducation, les changements climatiques et l’économie numérique. Les produits et services proposés par la BRD comprennent des prêts à l’investissement, des subventions, des garanties, des financements des échanges commerciaux et des services de conseil.