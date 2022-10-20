SheInvest a mobilisé 2 milliards d’EUR de financements tenant compte de la dimension du genre en Afrique en moins de 3 ans.

L’objectif est à présent de déployer 2 milliards d’EUR supplémentaires et d’étendre la portée géographique de l’initiative à l’Asie et à l’Amérique latine.

Une nouvelle coopération est signée avec la Banque rwandaise de développement dans le cadre de l’initiative African Women Rising.

S’exprimant lors du sommet Finance en commun à Abidjan, Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a annoncé que la Banque allait étendre l’initiative SheInvest afin de mobiliser 2 milliards d’EUR supplémentaires d’investissements tenant compte de la dimension du genre en Afrique, en Asie et en Amérique latine. En moins de trois ans, depuis le lancement de SheInvest fin 2019, la BEI a mobilisé un total de 2 milliards d’EUR d’investissements pour renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation économique des femmes en Afrique, en collaboration avec ses partenaires sur le continent et par l’intermédiaire de l’Équipe Europe.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Je suis très fier de ce que l’initiative SheInvest a permis d’accomplir ces trois dernières années. Elle a changé la donne en ce qui concerne le soutien que la BEI apporte aux entreprises dirigées par des femmes dans l’ensemble de l’Afrique. Si l’on ajoute ce succès à notre bilan de projets axés sur l’égalité de genre également en Asie et en Amérique latine – qui vont de projets de métro tenant compte de la dimension du genre en Inde à l’accès au financement pour les entrepreneuses au Brésil –, nous nous sommes naturellement engagés dans une nouvelle étape qui nous permettra non seulement de relever la barre en matière de financements, mais aussi d’élargir géographiquement cette initiative ».

SheInvest est complétée par un programme d’assistance technique de 2 millions d’EUR – l’initiative African Women Rising, qui contribue au renforcement des capacités et à l’accompagnement des entrepreneuses et aide les intermédiaires à concevoir des services financiers et non financiers adaptés à leurs besoins en Afrique subsaharienne.

Dans le cadre de cette initiative, la BEI et la Banque rwandaise de développement (BRD) signent ce jour une nouvelle coopération qui permettra à la BRD d’améliorer l’accès des femmes au financement et de développer des services de conseil ciblés pour les entreprises dirigées par des femmes, allant des microentreprises aux petites et moyennes entreprises du pays. Les deux banques ont déjà financé conjointement une facilité à long terme de 30 millions d’EUR pour aider les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19 fin 2021.

Kampeta Sayinzoga, directrice générale de la BRD : « À la BRD, nous avons pour habitude de dire que le plus beau cadeau que l’on puisse faire à une femme, c’est de lui offrir un choix. Avec l’initiative African Women Rising, nous sommes ravis de pouvoir offrir aux entreprises dirigées par des femmes des choix financiers, en mettant en œuvre des politiques et une stratégie qui leur donnent accès au financement, au renforcement des capacités et à un accompagnement professionnel. C’est donc avec plaisir que nous collaborons avec la Banque européenne d’investissement dans cet effort de conception et d’offre de services financiers adaptés aux besoins des femmes dans notre région. Œuvrer pour l’égalité de genre et l’équité dans les services financiers est la direction que nous prenons pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en matière d’autonomisation des femmes ».

Thomas Östros : « Je me réjouis du renforcement de notre coopération avec la Banque rwandaise de développement, afin de fournir des services de conseil et d’accompagnement indispensables aux entrepreneuses du pays. Investir dans une perspective d’égalité de genre est essentiel pour bâtir des sociétés plus fortes et avoir un plus grand impact en matière de développement ».

Grâce à cette nouvelle coopération, la BEI et la BRD définiront ensemble des objectifs stratégiques et des indicateurs de performance clés pour intégrer la dimension de l’égalité des sexes dans les activités de prêt et de conseil de la BRD, dans le but de renforcer encore l’autonomisation économique des femmes au Rwanda.

Déployée en Ouganda, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Rwanda, l’initiative African Women Rising aide les banques locales et les institutions de microfinance à concevoir, à mettre en place et à promouvoir activement des produits et services financiers et non financiers tenant compte de la dimension du genre et mieux adaptés aux besoins des entrepreneuses, dans l’optique d’une autonomisation économique renforcée des femmes dans les pays sélectionnés.

Les investissements dans le cadre de SheInvest sont guidés par les critères de l’initiative Défi 2X, que la BEI applique pour renforcer l’impact de ses financements sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation économique des femmes dans les pays en développement. Ces critères ont été approuvés entre autres par les institutions de financement du développement du G7. La BEI a été la première banque multilatérale de développement à soutenir les initiatives Défi 2X et Gender Finance Collaborative aux côtés de ses partenaires de financement du développement.