L’accord conclu renforcera le soutien de la Banque Centrale Populaire (BCP) aux Petites et moyennes entreprises (PME) marocaines dans les chaînes de valeur exportatrices

Il facilitera, via la BCP, l’accès des PME à des financements durables et à de nouveaux mécanismes d’accompagnement

Il s’agit du premier accord conclu dans le cadre du Programme de l’Union Européenne (UE) pour les échanges commerciaux et la compétitivité, développé par la BEI avec le soutien de l’UE

La Banque europénne d’investissement (BEI) et la Banque Centrale Populaire (BCP) annoncent la signature du premier accord de garantie dans le cadre du Programme de l’Union Européenne (UE) pour les échanges commerciaux et la compétitivité (« Trade and Competitiveness Programme ») dont l’un des axes principaux est le renforcement de l’accès des Petites et moyennes entreprises (PME) aux financements. Cet accord contribuera à améliorer la compétitivité des PME marocaines, notamment dans quatre secteurs clés d’exportation, à savoir l’automobile, le textile, l’agro-industrie, et l’agriculture.

L’accord facilitera, via la BCP, l’accès des PME à des financements durables dédiés à améliorer leur compétitivité à l’export, à travers des investissements de modernisation et de décarbonation, des financements d’extensions de capacité ou des besoins en fonds de roulement. Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’expertises techniques gratuites, afin de renforcer leurs capacités et accompagner leur montée en compétences sur des enjeux liés à l’export.

Il s’agit du premier accord conclu dans le cadre du « Trade and Competitiveness Programme », développé par la BEI avec le soutien financier de l’UE, qui contribuera à améliorer la compétitivité des entreprises et leurs perspectives commerciales avec l'UE, en permettant aux banques intermédiaires locales de prendre plus de risques et d'atteindre des segments ciblés de l'économie.

Par ailleurs, ce programme répond directement aux objectifs du Plan de Relance industrielle 2021-2023 visant à faire du Maroc la base industrielle décarbonée et innovante la plus compétitivité à destination de l’Europe. Il permettra également d’apporter l’expertise nécessaire en matière de décarbonation, de productivité et de numérisation, tout en assurant l’inclusion des femmes et des jeunes, de manière à soutenir les chaînes de valeur entre le Maroc et l’UE.

À l’occasion de la signature de l’accord, le Vice-Président de la BEI, Ricardo Mourinho Félix, a confirmé l’importance pour le Groupe BEI d’accompagner les PME marocaines à renforcer leur compétitivité dans une optique de développement de l’export à travers la décarbonation et le renforcement des chaines de valeur avec l’Union européenne.

« Nous nous dirigeons vers des modèles économiques plus sobres en carbone et c’est notre rôle, comme Banque de l’UE et Banque du climat, d’accompagner nos partenaires sur le terrain. Au Maroc, les PME jouent un rôle clef. Avec ce nouveau Programme, nous sommes engagés à faciliter leur accès à des financements avantageux et à des accompagnements de qualité pour renforcer leur montée en compétences. » a déclaré Ricardo Mourinho Félix, Vice-Président de la BEI responsable des financements au Maroc, à l’occasion de la cérémonie de lancement du partenariat avec la BCP. Et d’ajouter : « Je suis très heureux de signer ce premier accord avec la Banque Centrale Populaire. Il va permettre d’appuyer concrètement la compétitivité et l’innovation des PME marocaines afin de mieux saisir les opportunités des chaînes de valeur régionales pour créer des emplois durables dans les principaux secteurs d’exportation du Royaume du Maroc. »

Madame Patricia Pilar Llombart Cussac, Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc a ainsi déclaré : « Le programme que nous lançons aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de notre partenariat avec le Maroc qui recouvre plusieurs facettes, notamment l’appui au développement durable, à la compétitivité et à la transition verte des Petites et Moyennes Entreprises. Les PME sont un pilier de l’économie, et c’est en reconnaissance de leur importance et de leur potentiel que l’Union européenne consacre une partie importante de son partenariat avec le Maroc à l’appui au développement du secteur privé et de sa compétitivité. Je suis confiante que ce programme contribuera aux efforts engagés par le Maroc en faveur de la transition verte et de la résilience des chaines de valeurs. »

« La BCP se réjouit d’être le premier acteur du secteur bancaire au Maroc et partenaire historique de la BEI à souscrire au Programme "Trade & Competitiveness" et de faire bénéficier ses clients PME - PMI de ses avantages. En s’appuyant sur ce programme, la BCP proposera une offre globale intégrée à destination du marché de la PME, spécialement à destination des filières exportatrices afin de les accompagner avec des solutions sur mesures et à des conditions avantageuses. » a déclaré Mohamed Karim Mounir, Président du groupe BCP.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI est un partenaire privilégié du Maroc depuis 40 ans. La BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

L’Union européenne

L'Union européenne, fruit d'un partenariat économique et politique entre 27 pays européens, joue un rôle majeur sur la scène internationale, par la diplomatie, les échanges commerciaux, l’aide au développement et la coopération avec les organisations internationales. L’Union européenne au Maroc a pour objectif principal d'œuvrer à la mise en œuvre du partenariat entre l'UE et le Maroc : accompagner financièrement le processus de réformes politiques, économiques et sociales, ainsi que négocier et mettre en œuvre des accords commerciaux bénéfiques pour l'UE et le Maroc.

Team Europe

L’Union européenne a lancé l’initiative « Team Europe » en combinant des ressources de l'Union, de ses États membres et d'institutions financières, notamment la Banque européenne d’investissement pour soutenir les pays partenaires et répondre à leurs besoins à court terme. Cette initiative vise entre autres à soutenir le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises, et à accompagner les réformes gouvernementales notamment sur la relance économique, ainsi que le changement climatique.

BANQUE CENTRALE POPULAIRE

Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de ﬁliales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne et un acteur majeur du ﬁnancement de l’économie.