© Siltronic

La BEI accorde un prêt de 200 millions d’EUR pour financer la recherche-développement de plaquettes et de lingots de silicium de haute pureté destinés à la filière des semi-conducteurs.

Le site de production de Siltronic, situé à Freiberg, en Saxe, sera modernisé.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 200 millions d’EUR à Siltronic AG, l’un des chefs de file mondiaux des plaquettes de silicium et un fournisseur clé de la plupart des grands fabricants de semi-conducteurs. Cet investissement est destiné à la recherche-développement de la nouvelle génération de plaquettes et de lingots de silicium de haute pureté, ainsi qu’à la modernisation du site de production de plaquettes de silicium situé à Freiberg, en Saxe.

Les plaquettes de silicium constituent la base de l’industrie moderne des semi-conducteurs et des puces qui se trouvent dans toutes les applications électroniques – des ordinateurs et des smartphones jusqu’aux voitures électriques et aux éoliennes.

Siltronic est le quatrième fabricant de plaquettes de silicium au monde ; disposant d’une part de marché mondiale d’environ 13 %, c’est le chef de file technologique des plaquettes en silicium de haute pureté ; ses sites de production se trouvent en Allemagne, à Singapour et aux États-Unis.

Cette opération de la BEI soutient le seul grand fournisseur de plaquettes de silicium en dehors de l’Asie ; elle finance des investissements essentiels dans la chaîne de valeur européenne des semi-conducteurs et vient renforcer la compétitivité de la filière des semi-conducteurs de l’UE.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne : « La BEI est fière d’accompagner un projet garant du plus haut niveau de compétence technologique pour l’Union européenne. Elle voit dans Siltronic une entreprise d’importance stratégique pour l’Europe. Étant donné que le projet sera mis en œuvre à Freiberg et à Burghausen, il garantira des emplois en Saxe et en Bavière. »

Christoph von Plotho, PDG de Siltronic AG : « Nous sommes heureux d’intensifier notre recherche-développement en Allemagne grâce au soutien de la BEI. Cet appui renforcera notre position sur le marché mondial des plaquettes de silicium, qui sont des produits de spécialité, et contribuera à élargir notre présence en Europe. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Siltronic AG est l’un des principaux fabricants de plaquettes de silicium au monde ; en cette qualité, l’entreprise est orientée à l’international et détient des installations de production en Asie, en Europe et aux États-Unis. Les plaquettes de silicium constituent la base de l’industrie moderne des semi-conducteurs et des puces qui se trouvent dans toutes les applications électroniques – des ordinateurs et des smartphones jusqu’aux voitures électriques et aux éoliennes. Cette entreprise internationale, fortement orientée client, se concentre sur la qualité, la précision, l’innovation et la croissance. Siltronic AG emploie environ 4 300 personnes dans dix pays et est cotée à la Bourse allemande (segment Prime Standard) depuis 2015. Les actions de Siltronic AG font partie des indices boursiers MDAX et TecDAX.