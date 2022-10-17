En visite officielle au Maroc pour la première fois, le Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI), M. Ricardo Mourinho Félix, se rendra à l’Université Euromed de Fès (UEMF) lundi 17 octobre

En présence du professeur Mostapha Bousmina, Président de l’UEMF, M. Ricardo Mourinho Félix animera une conférence devant les étudiants de l’UEMF pour souligner l’importance des enjeux climatiques pour la jeunesse à l’approche de la prochaine COP 27

Cette visite se déroule dans un esprit « Team Europe » et souligne l’importance du partenariat Maroc-UE pour renforcer l’innovation, l’inclusion et la recherche d’excellence dans l’enseignement supérieur

Pour sa première visite officielle au Maroc, M. Ricardo Mourinho Félix, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement et responsable des financements au Maroc rencontrera les autorités marocaines et se rendra aussi à l’Université Euromed de Fès (UEMF) le lundi 17 octobre, pour une conférence sur le thème « La BEI et l’action climatique, une perspective globale, régionale et nationale ».

A l’approche de la prochaine 27ème édition de la Conférence des parties (COP27) prévue à Sharm El Sheikh en Egypte du 6 au 18 novembre prochain, M. Mourinho Félix échangera avec les étudiants et les enseignants-chercheurs de l’UEMF sur les défis et les opportunités de la transition climatique ainsi que sur le rôle de la BEI, en tant que Banque du climat, pour favoriser des modèles durables au Maroc et dans le monde.

Dans un esprit Team Europe, cette visite à l’éco-campus de l’UEMF souligne l’importance du partenariat Maroc-UE pour renforcer les compétences, l’inclusion et les perspectives d’emploi des jeunes. Depuis 2016, l’Union européenne et la BEI sont aux côtés du Gouvernement marocain pour accompagner les divers chantiers de développement, incluant celui de l’UEMF avec des programmes d’enseignement et de recherche d’excellence.

L’appui de la BEI et de l’UE à l’UEMF s’élève à 58 millions MAD sous forme de dons et de 148 millions MAD sous forme de subvention en plus d’un prêt de 784 millions MAD de la BEI. Ces financements ont permis la construction et l’équipement de l’éco-campus de l’Université obéissant aux meilleures normes internationales et qui s’étend aujourd’hui sur plus de 40 hectares et où se côtoient au quotidien quelques 3000 étudiants et des enseignants-chercheurs représentant 43 nationalités. Ce soutien européen a également renforcé la possibilité d’accès aux étudiants les plus méritants en appuyant la politique de bourses de l’Université. En 2026, l’UEMF devrait accueillir plus de 6000 étudiants de tous les horizons.

« Je suis très heureux de me rendre à l’Université, unique dans la région, grâce à ce partenariat d’exception entre le Gouvernement du Maroc, la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne. » a déclaré Ricardo Mourinho Félix, Vice-Président de la BEI responsable des financements au Maroc, à l’occasion de sa visite à l’UEMF. « A quelques semaines de la COP 27, j’ai voulu échanger avec les étudiants sur l’importance des enjeux climatiques, mais aussi des perspectives qu’ouvre la transition climatique. Cette jeunesse regorge d’énergie et nous avons besoin d’elle pour répondre aux enjeux du climat et de la durabilité environnementale. A cet égard, l’UEMF est parfaitement positionnée grâce à ses formations d’excellence et son pôle de recherche de qualité. Nous sommes fiers de continuer notre appui au développement de cette université d’exception. »

« Je suis très ravi et honoré de cette visite qui vient témoigner de l’intérêt porté par la BEI et l’UE à l’Université Euromed de Fès qui œuvre, sur les plans académique et culturel, au renforcement des liens entre le Maroc et l’Union Européenne en vue de promouvoir le dialogue interculturel, l’échange et la coopération entre les deux rives de la Méditerranée et la co- construction d’une zone de paix et de prospérité partagée, tout en renforçant l’employabilité des jeunes et leur esprit d’entreprenariat, d’innovation et de création de startups.» a déclaré le professeur Mostapha Bousmina, Président de l’UEMF.

La BEI est un partenaire privilégié du Maroc depuis plus de 40 ans. La BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

Le Maroc et l’Union européenne entretiennent des relations depuis plus d’un demi-siècle. Les fondations de ce partenariat n’ont cessé de se renforcer. Dernier exemple en date, l’engagement politique de l’Union européenne à soutenir les efforts importants de l’Etat marocain dans sa lutte contre le COVID-19. L’UE et le Maroc s’engagent à accompagner la relance post covid-19 avec la transition vers une société et des modes de consommation plus durables ; une ambition renforcée pour lutter contre le changement climatique ; le développement humain et la bonne gouvernance ; la mise en avant des opportunités économiques d’une économie plus verte et plus propre ; et le développement de la coopération régionale.

Placée sous la Haute Présidence d’Honneur de son initiateur Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Université Euromed de Fès (UEMF), institution d’utilité publique à but non lucratif, est un pôle d’excellence et de rayonnement offrant des programmes de formation et de recherche innovants. L’UEMF est aussi un lieu foisonnant d’interactions grâce à des étudiants et à des professeurs issus de plus de 40 nationalités. Installé sur un site exceptionnel, l’Eco-campus de l’UEMF est conçu aux meilleurs standards internationaux et respecte les normes du développement durable. Il est labélisé COP 22 et occupe actuellement une superficie de 40 hectares qui s’étendra plus tard sur 100 hectares environ.

Pôle Ingénierie et Architecture : avec l’École Euromed d’Architecture, de Design et d’Urbanisme (EMADU), l’École d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle (EIDIA), l’Euromed Polytechnic School (EPS), et l’INSA Euro-Méditérrannée. Pôle Sciences Humaines et Sociales : comprenant la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, l’Institut Euromed des Sciences Juridiques et Politiques et l’Euromed Business School. Pôle Santé et Pharmacie : qui englobe la Faculté Euromed de Pharmacie et l’École d’Ingénieurs BiomedTech.

L’UEMF dispose aussi d’une infrastructure de recherche à la fine pointe de la technologie avec la plus importante plateforme d’impression 3D du pays et une soixantaine de machines, certaines étant fabriquées par les ingénieurs et chercheurs de l’UEMF. Elle est dotée de la plus importante plateforme digitale universitaire du pays, de la première École d’Ingénieur dans l’espace euro-méditerranéen et africain compétemment dédié à l’intelligence artificielle (IA). Elle est aussi en train de mettre en place le projet Fès-Smart Factory, qui est inédit et unique en Afrique, pour opérer la transition digitale de nos industries à travers la conception de prototypes basés sur l’industrie 4.0, en utilisant l’IA, les Big-Data, Deep-Learning, réalité virtuelle, robotique et cobotique.

Par ailleurs, l’UEMF a créé un think tank axé sur les questions et les défis de la région Euro-Méditerranée-Afrique, le RIEMAS (Research Institute on European, Mediterranean & African Studies), qui organise régulièrement des événements et conduit des travaux de recherche, des analyses et des réflexions sur ce continuum géographico-historique « Europe-Méditerranée-Afrique ».