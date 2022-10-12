©Stefano Garau/ Shutterstock

Une tranche supplémentaire de 550 millions d’EUR a été décaissée en faveur de l’Ukraine cette semaine pour lui apporter un soutien immédiat. Ce soutien vient s’ajouter aux 500 millions d’EUR déjà décaissés le 14 septembre .

Ces tranches s’élèvent au total à 1,05 milliard d’EUR et font partie de la deuxième enveloppe de 1,59 milliard d’EUR au titre de la réponse urgente de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, mise en place en étroite collaboration avec la Commission européenne.

Le solde de 540 millions d’EUR servira à reprendre la mise en œuvre des projets en cours financés par la BEI en Ukraine, à mesure qu’ils progressent.

Le premier train de mesures d’urgence de 668 millions d’EUR a été entièrement décaissé dans le mois qui a suivi le début de la guerre d’agression non provoquée de la Russie contre l’Ukraine.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, a décaissé cette semaine le solde de 550 millions d’EUR du train de mesures de soutien immédiat de 1,05 milliard d’EUR en faveur de l’Ukraine. La première tranche (500 millions d’EUR) a été versée le 14 septembre. Ce soutien immédiat de 1,05 milliard d’EUR s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe de 1,59 milliard d’EUR au titre de la réponse urgente en solidarité avec l’Ukraine. Le solde de 540 millions d’EUR servira à reprendre la mise en œuvre des projets en cours financés par la BEI en Ukraine, à mesure qu’ils progressent, excepté dans les zones d’hostilités actives et les territoires non contrôlés par l’État ukrainien.

La deuxième enveloppe au titre de la réponse urgente de la BEI en solidarité avec l’Ukraine a été préparée en coopération avec la Commission européenne et constitue une mesure d’urgence visant à soutenir l’Ukraine dans le contexte de la guerre d’agression non provoquée de la Russie. Elle bénéficie d’une garantie de l’UE au titre du mandat de prêt extérieur et vient compléter le soutien financier immédiat de 668 millions d’EUR à l’Ukraine mis à disposition par la BEI début mars 2022.

Le montant décaissé de 550 millions d’EUR aidera l’État ukrainien à répondre aux besoins de financement urgents, à réparer certaines des infrastructures critiques endommagées, à reprendre la fourniture de services municipaux, s’agissant notamment des transports et des réseaux d’infrastructures essentielles, et à accompagner les villes dans le processus de rétablissement des fonctions et services de base pour la population. Il soutiendra également Ukrenergo, la compagnie d’électricité ukrainienne, dans sa mission essentielle d’assurer les conditions d’un fonctionnement stable du réseau électrique national. La remise en état des principales infrastructures de transport permettra par conséquent à Ukrenergo de préserver l’approvisionnement en électricité des industries et des ménages. Il s’agit là d’un impératif pour maintenir la stabilité du système et appuyer la synchronisation avec les réseaux électriques européens.

L'enveloppe de 1,59 milliard d’EUR que la BEI a accordée dans le cadre de sa réponse d’urgence en solidarité avec l’Ukraine, soutenue par une garantie de l’UE, se compose de deux volets d’intervention :

un soutien immédiat de 1 ,05 milliard d’EUR pour répondre aux besoins les plus urgents de l’Ukraine. Cette enveloppe a été entièrement décaissée entre septembre et octobre 2022.

pour répondre aux besoins les plus urgents de l’Ukraine. Cette enveloppe a été entièrement décaissée entre septembre et octobre 2022. un montant de 540 millions d’EUR pour la reprise des projets financés par la BEI en Ukraine. Les projets sélectionnés couvriront l’énergie, l’efficacité énergétique, les routes, les transports, l’éducation et les infrastructures, ainsi que les programmes de reconstruction et de relance. Le calendrier exact de ces décaissements dépendra de l’avancement des projets sous-jacents.

Werner Hoyer, président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement, qui est la banque de l’UE, est l’un des principaux soutiens de l’Ukraine depuis de nombreuses années. Nous continuerons à nous tenir aux côtés des autorités nationales en ces temps difficiles et à soutenir la reconstruction d’un pays libre et prospère. Œuvrant de concert avec la Commission européenne et les autorités ukrainiennes, nous avons déjà décaissé intégralement plus de 1,7 milliard d’EUR en faveur de l’Ukraine depuis le début de la guerre – 668 millions d’EUR quelques semaines seulement après l’invasion et 1,05 milliard d’EUR en septembre et aujourd’hui de sorte que le pays continue à fonctionner. Notre soutien aidera les autorités ukrainiennes à répondre aux besoins de financement les plus aigus et à conserver les fonctions les plus critiques de l’État face à ces défis de taille. Ces derniers jours, la Russie a de nouveau intensifié sa guerre en frappant des cibles civiles en Ukraine. Rien ne saurait excuser cette barbarie. La guerre de la Russie contre l’Ukraine est une guerre contre les valeurs européennes. Nous devons toutes et tous être prêts à défendre ces valeurs. Aux côtés de nos partenaires de l’UE, nous entendons renforcer nos activités pour que l’Ukraine puisse se relever rapidement et poursuivre son développement en tant que nation libre et démocratique. »

Et Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine, d’ajouter : « Je me suis rendue à Kiev il y a deux semaines pour écouter nos partenaires ukrainiens et en apprendre davantage sur leurs besoins et sur la façon dont nous pouvons contribuer activement à la reconstruction du pays à la suite des destructions causées par l’invasion russe. Aujourd’hui, nous honorons notre engagement de soutenir l’Ukraine avec un décaissement de 550 millions d’EUR pour répondre à ses besoins financiers les plus urgents, ce qui porte le total de nos financements en faveur du pays à 1,7 milliard d’EUR. Nous voulons faire en sorte que l’Ukraine puisse se relever le plus rapidement possible et mettre en œuvre son plan national de redressement. Avec ses partenaires de l’Équipe Europe, la BEI continuera d’appuyer l’Ukraine en tant que pays candidat à l’UE, tout en finançant ses besoins urgents en matière d’infrastructures et en soutenant sa stabilité macrofinancière. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes : « Ce soutien indispensable à l’Ukraine intervient à un moment où le pays et son peuple sont soumis à une pression encore plus intense de la brutale machine de guerre russe. Il aura un impact réel sur le terrain, aidant l’Ukraine à répondre à ses besoins financiers immédiats : il s’agit de réparer les infrastructures critiques endommagées et de faire en sorte que le peuple ukrainien continue de bénéficier des services de base. Le soutien permettra également à la compagnie publique d’électricité Ukrenergo de maintenir l’approvisionnement vital en électricité pour les industries et les ménages, un aspect crucial à l’approche de l’hiver. Ce financement s’inscrit dans le cadre du soutien pérenne et indéfectible de l’UE à l’Ukraine. »

Denys Chmyhal, Premier ministre ukrainien : « Je suis reconnaissant à la BEI et à la Commission européenne de fournir un soutien financier constant à l’Ukraine et à sa population en ces temps difficiles. Ces fonds sont une nouvelle contribution importante au financement des besoins urgents de notre pays. À l’avenir, nous attendons de la BEI et de l’UE qu’elles jouent un rôle moteur dans la reconstruction à grande échelle après la guerre, la reprise économique et le financement des infrastructures de notre pays. »

Depuis le début de la guerre d’agression de la Russie, les institutions et les États membres de l’UE sont restés unis dans leur soutien sans faille à l’Ukraine, dans le cadre de la réponse coordonnée de l’Équipe Europe. Découvrez plus en détail l’aide apportée à ce jour sur les pages web de la Commission européenne et de la BEI.