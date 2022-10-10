Les fonds serviront à reconstruire et à restaurer des bâtiments privés à usage résidentiel ou commercial endommagés par les séismes de 2016 et 2017 dans les régions des Abruzzes, du Latium, des Marches et d’Ombrie.

Les prêts octroyés par la BEI par l’intermédiaire de la CDP, visant à soutenir les ménages et les entreprises de ces régions, se montent désormais à 1,75 milliard d’EUR. Il faut y ajouter 1 milliard d’EUR, mis à la disposition du ministère de l’économie et des finances pour les infrastructures publiques.

Le suivi et l’établissement de rapports concernant les projets financés se poursuivent en vue d’accélérer les travaux de reconstruction, tout en mettant l’accent sur les objectifs dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) renforcent leur engagement en faveur de la relance et de la sécurité des régions des Abruzzes, du Latium, des Marches et d’Ombrie, frappées par des séismes en 2016 et en 2017. Un nouveau prêt de 500 millions d’EUR a en effet été signé en septembre 2022 pour soutenir la reconstruction de bâtiments à usage résidentiel ou commercial détruits ou gravement endommagés par les tremblements de terre qui ont frappé le Centre de l’Italie. Grâce aux conditions de collecte de ressources plus favorables obtenues sur les marchés internationaux pour ce qui est des taux d’intérêt, le financement de la BEI en faveur de la CDP permettra à l’État italien de réaliser d’importantes économies sur la durée du prêt de 25 ans.

C’est dans ce contexte qu’à Camerino (province de Macerata), l’une des communes des Marches les plus touchées, Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Giovanni Legnini, commissaire extraordinaire du gouvernement pour la reconstruction dans les régions des Abruzzes, du Latium, des Marches et d’Ombrie, ont signé ce jour un accord visant à assurer le suivi et l’établissement de rapports concernant les projets soutenus par la BEI, en portant une attention particulière à la durabilité environnementale. L’accord permettra également d’utiliser rapidement les ressources mises à disposition par la BEI et la CDP pour soutenir la reconstruction privée, tout en contribuant à améliorer sensiblement l’efficacité énergétique et la sûreté sismique des nouveaux bâtiments, essentielles pour une croissance équilibrée et durable des zones concernées.

Plus précisément, les ressources fournies par l’intermédiaire de la CDP pour la reconstruction privée sont destinées aux familles et aux entreprises touchées par le tremblement de terre. Des prêts bonifiés seront mis à leur disposition par des banques agréées, en fonction de l’état d’avancement des interventions de reconstruction admissibles au bénéfice de ces conditions privilégiées. En particulier, les frais de remboursement des prêts seront supportés par l’État au moyen d’un mécanisme qui prévoit la reconnaissance, en faveur des bénéficiaires, d’un crédit d’impôt transféré aux banques agréées, qui pourront l’utiliser pour compenser leurs dettes fiscales. Le montant du crédit d’impôt est égal à celui des échéances dues (montant en principal et intérêts).

Le montant de 500 millions d’EUR constitue la première tranche d’un prêt global de 750 millions d’EUR approuvé par le Conseil d’administration de la banque de l’UE pour la reconstruction de bâtiments privés et d’actifs productifs en Italie centrale, auquel il faut ajouter 1 milliard octroyé par la BEI, encore une fois par l’intermédiaire de la CDP, en juin 2017. Ces ressources relèvent du mécanisme Plafond Sisma Centro Italia lancé par la CDP fin 2016. Un accord ultérieur, en mars 2018, a permis à la BEI d’allouer un milliard supplémentaire au ministère de l’économie et des finances pour la reconstruction d’écoles, d’hôpitaux, de tribunaux et de bureaux administratifs. Cela signifie que la BEI mettra à disposition un montant total de 2,75 milliards d’EUR pour la reconstruction publique et privée dans les régions touchées par les tremblements de terre.

Le commissaire extraordinaire Giovanni Legnini : « Je remercie la BEI et la CDP pour leur engagement indéfectible à l’égard du financement de la reconstruction de l’Italie centrale. Ce nouveau prêt est un signe de confiance renouvelée dans un processus difficile, qui progresse enfin rapidement. Les ressources mises à disposition par l’État sont suffisantes. Lorsqu’elles proviennent, comme en l’espèce, de grandes institutions financières internationales, elles réduisent aussi le fardeau qui pèse sur les comptes publics. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’accord signé aujourd’hui à Camerino démontre la proximité de la BEI avec les territoires touchés par les tremblements de terre de 2016 et 2017. Pour la banque de l’Union européenne, financer la reconstruction de bâtiments privés et publics dans les régions concernées est une priorité absolue, qui contribue non seulement au repeuplement de celles-ci, mais aussi à la relance de leur économie. De 2016 à ce jour, la BEI a fourni 2,75 milliards d’EUR pour la reconstruction, et elle s’affaire déjà pour renforcer davantage son soutien aux régions des Abruzzes, du Latium, d’Ombrie et des Marches. Il est impératif de reconstruire, mais il est encore plus important de le faire en prévenant les dommages causés par les catastrophes naturelles. »

Dario Scannapieco, administrateur délégué et directeur général de la CDP : « Nous sommes fiers de continuer à soutenir la reconstruction dans les régions de l’Italie centrale qui ont été durement touchées par les tremblements de terre de 2016 et 2017. Avec la BEI et le commissaire extraordinaire, nous visons à accélérer un retour à la normale à la fois pour ces lieux et pour la vie de leurs habitants, tout en accordant une attention particulière à l’amélioration de la qualité des maisons et des sites de production, tant du point de vue de l’efficacité énergétique que de la sûreté sismique. Tous ces éléments sont essentiels pour promouvoir une croissance viable et durable des régions concernées. En outre, cette opération permet à la CDP de confirmer son rôle de facilitateur en matière d’accès aux ressources et aux possibilités qu’offre l’Europe de contribuer au développement durable de l’Italie ».

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2020, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 23 milliards d’EUR.

La Cassa Depositi e Prestiti est l’institution nationale de promotion au service de l’économie italienne depuis 1850. Par ses opérations, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel du pays, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. L’activité de la CDP vise en priorité le développement durable régional ainsi que la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris sur le plan international. Elle est un partenaire des collectivités locales, octroyant des financements et dispensant des conseils pour la mise en place d’infrastructures et l’amélioration des services d’utilité publique. La CDP participe aussi activement à des initiatives de coopération internationale pour la mise en œuvre de projets dans des pays en développement et sur des marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et par des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux.