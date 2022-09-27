Il s’agit du premier soutien de la BEI à l’appui des solutions de transport écologique pour les entreprises roumaines et le premier financement de la BEI en faveur du groupe Autonom.

Cette initiative permettra au plus grand fournisseur de services de mobilité du pays d’acquérir 895 véhicules électriques et hybrides.

Cet investissement contribuera à la réduction des émissions, de la pollution et des nuisances sonores dues aux véhicules professionnels.

Les véhicules en crédit-bail à faible émission de carbone permettront aux utilisateurs professionnels de faire des économies et de réduire les émissions.

La nouvelle coopération entre la Banque européenne d’investissement et Autonom permettra aux entreprises roumaines d’utiliser davantage les véhicules électriques et à faible émission de carbone. Le financement de 15 millions d’EUR annoncé officiellement ce jour à Bucarest contribuera à accélérer la transition vers une utilisation accrue des véhicules à émissions faibles en Roumanie et aidera les entreprises à réduire leurs émissions de CO 2 .

Le tout premier financement de la Banque européenne d’investissement en faveur d’Autonom, une société de location et de crédit-bail de véhicules, permettra aux entreprises de faire un usage professionnel à long terme de véhicules électriques et hybrides, dont l’offre est actuellement limitée.

Marius Stefan, PDG et cofondateur d’Autonom : « Ce jour marque une étape importante dans la transition écologique d’Autonom et des transports en Roumanie. La première coopération avec la Banque européenne d’investissement permettra de consacrer 15 millions d’EUR à de nouveaux investissements visionnaires dans le domaine des transports professionnels écologiques, qui contribueront à réduire les émissions de carbone et la pollution dans tout le pays. »

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI : « Les transports représentent près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre en Europe et sont la principale source de pollution atmosphérique dans les villes. Le nouveau financement de la BEI de 15 millions d’EUR en faveur d’Autonom permettra de recourir à 895 véhicules verts à des fins de transport professionnel dans toute la Roumanie. Cette nouvelle coopération montre comment l’action climatique peut faire partie intégrante de l’investissement des entreprises. »

De nouveaux investissements dans les solutions vertes pour transformer le transport professionnel

Le premier financement de la BEI à l’appui de la transition écologique du transport professionnel en Roumanie permettra à Autonom d’acquérir 895 véhicules à faible émission, dont 705 modèles électriques et 190 véhicules hybrides.

Autonom envisage également d’installer des panneaux solaires et des stations de recharge électrique dans certains bureaux du pays afin d’utiliser l’énergie verte pour alimenter les véhicules.

Autonom est le plus grand réseau de mobilité du pays. Il fournit à ses clients diverses solutions de transport et de location de voitures par l’intermédiaire de plus de 46 agences présentes dans plus de 33 villes de Roumanie et de Hongrie.

S’appuyer sur le soutien de la BEI pour favoriser les investissements prioritaires dans toute la Roumanie

L’année dernière, le Groupe Banque européenne d’investissement a mis 907 millions d’EUR à disposition pour de nouveaux investissements en Roumanie.

En 31 ans, le Groupe BEI a fourni plus de 18 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur l’ensemble du territoire roumain.