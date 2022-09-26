Ce financement va permettre au leader européen de la location de matériels et d’outillages d’accélérer l’électrification et le verdissement de sa flotte.

Il soutient la décarbonation d’un secteur essentiel au développement de l’économie circulaire.

Ce prêt est le premier en France labellisé « prêt vert de la BEI ». Il est également une des toutes premières opérations réalisées dans l’Hexagone dans le cadre du nouveau programme européen de financement de l’investissement de long terme InvestEU.

Le groupe Loxam (« Loxam »), leader français et quatrième acteur mondial du marché de la location de matériels et d’outillages, annonce l’obtention d’un prêt de 130 millions d’euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) soutenu par le nouveau programme InvestEU de l’Union européenne. Il vise à soutenir la mise en œuvre de sa transition énergétique et de ses engagements de RSE. Il s’agit du premier financement que reçoit Loxam de la part de la BEI et d’une des toutes premières opérations de la banque publique européenne dans le cadre du nouveau programme d’investissement InvestEU.

Grâce à ce financement labellisé « prêt vert de la BEI », Loxam pourra poursuivre et amplifier sa politique volontariste d’acquisition d’équipements électriques et à faible émission de CO 2 , de manière à progressivement remplacer sa flotte de matériels de location reposant sur les combustibles fossiles.

Gérard Déprez, président du groupe Loxam : « Ce financement est une formidable reconnaissance de la qualité du travail engagé depuis de nombreuses années par Loxam pour placer la RSE au cœur de son modèle de développement. Avec ce prêt, nous serons en mesure de poursuivre et d’accélérer la mise en œuvre de nos engagements en matière de réduction de nos émissions de carbone, confortant ainsi notre rôle de leader accompagnant la transformation de l’ensemble de notre secteur vers un modèle plus responsable. Cette marque de confiance de la BEI et de l’Union européenne témoigne de l’engagement et du professionnalisme de l’ensemble des équipes Loxam, pour lesquelles la RSE est le prolongement naturel de l’histoire et des valeurs de notre Groupe. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement : « Je me félicite que la BEI puisse financer le leader européen de la location de matériels. Ce prêt contribuera à la transition énergétique et au développement d’une économie circulaire décarbonée. Loxam est l’un des tout premiers bénéficiaires du nouveau programme européen InvestEU, qui donne à la BEI des moyens supplémentaires pour notamment accélérer le financement du remplacement d’équipements à moteurs thermiques par des motorisations électriques et bas carbone. »

Laurence Boone, secrétaire d’État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de l'Europe : « Ce financement illustre la contribution de l’Union européenne à nos territoires – son action est très concrète, au plus proche de nos citoyens et de nos emplois. Je tiens également à saluer ce financement de Loxam par la BEI car il participe à la transition écologique, par la décarbonation de notre économie en contribuant à verdir les outils et services des entreprises. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « InvestEU apporte une contribution importante à la décarbonation de nos économies. Je me réjouis que, par cet accord, InvestEU soutienne la décarbonation d'un secteur qui a un rôle crucial à jouer pour assurer la transition verte. »

Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Loxam s’est engagé à réduire de moitié, d’ici 2030, les émissions directes de ses agences et de ses véhicules et de 30 % ses émissions indirectes, majoritairement liées à son parc locatif de matériel. Dans le cadre de son plan d’investissement vert pluriannuel, Loxam déploie une politique volontariste d’investissements en faveur de matériels innovants sur le plan énergétique. En 2021, le Groupe a ainsi consacré pas moins de 95 millions d’euros, sur un budget d’investissement global de 400 millions d’euros, pour avancer vers cet objectif.

Ce plan d’action ne repose pas uniquement sur ces investissements dans la flotte de matériels. Cette trajectoire s’inscrit également dans la continuité des actions déjà entreprises de longue date (certification ISO14001 dès 2010, gestion des consommations, matériels conformes aux dernières normes environnementales, optimisation de la logistique de transport, etc.). Elle s’accompagne aussi d’autres actions telles que le recours aux énergies renouvelables, l’adaptation des infrastructures électriques de ses agences ainsi que la numérisation associée pour le suivi des matériels, le diagnostic à distance et la maintenance prédictive ou encore le renouvellement des véhicules internes en faveur d’alternatives durables. A titre d’exemple, les 500 agences du Groupe en France sont aujourd’hui alimentées en électricité et gaz d’origine renouvelable. Le Groupe Loxam soutient ainsi le pacte vert pour l'Europe initié par la Commission européenne, dont l'ambition est de devenir le premier continent à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

À propos de la Banque européenne d’investissement

Depuis 2019, la BEI accélère sa transformation en banque du climat en s’engageant à consacrer à partir de 2025 au moins 50% de ses financements à des investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique et l’atténuation de ses effets. En 2021, elle a déjà largement atteint cet objectif en France, où elle a consacré deux tiers de ses 9,2 milliards d’euros d’investissements à des projets dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments ou encore le développement des mobilités durables.

A propos de InvestEU

Le programme InvestEU apporte à l'Union européenne un financement crucial de long terme en mobilisant d'importants fonds publics et privés en faveur d'une reprise durable. Il permet de générer des investissements additionnels en adéquation avec les grandes priorités européennes, telles que le Pacte vert européen, la transition numérique et le soutien aux PME. Le programme InvestEU rassemble l'ensemble des outils financiers de l'UE afin de soutenir l'investissement en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme, qui s’appuie sur le succès du précédent plan d’investissement pour l’Europe, dit « plan Juncker » (plus de 500 milliards investis au cours de la période 2015-2021), se compose de trois éléments : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l'intermédiaire de différents partenaires financiers, au premier rang desquels la BEI. Ils investiront dans des projets en utilisant la garantie budgétaire de l'UE de 26,2 milliards d'euros destinée à mobiliser au moins 372 milliards d'euros d'investissements supplémentaires.

À propos de Loxam

Numéro 1 en Europe et numéro 4 mondial, LOXAM est le leader du marché de la location de matériels et d’outillages pour les travaux publics, le bâtiment, l’industrie, les espaces verts et les services. Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2021, 1 060 agences et 11 370 collaborateurs, le groupe LOXAM est présent dans 30 pays et dispose de la plus large gamme de matériels sur le marché, avec plus de 650 000 équipements permettant d’anticiper, de soutenir et de répondre à la demande croissante des sociétés qui ont besoin d’externaliser l’approvisionnement, la gestion et la maintenance de leur flotte. Pour en savoir plus : www.loxam.com